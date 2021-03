‘Espacios Vacíos’: El compilado que busca visibilizar a las artistas mexicanas

Desde tiempos inmemorables, nuestro país ha dado a un montón de artistas sumamente talentosas. Sin embargo, muy pocas son aquellas que logran dar el siguiente paso hacia “las grandes ligas”, pues no todas las agencias y disqueras apuestan por estas mujeres. Es por eso que ellas mismas han tenido que salir adelante y promocionarse a sí mismas para que miles de personas conozcan su propuesta y canciones.

Poco a poco hemos vistos más presencia femenina dentro de la escena musical mexicana, sobre todo en los festivales que se organizan alrededor de nuestro país. Pero también tenemos que ser muy honestos, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo para incluirlas en los carteles más importantes de México, la representación de chicas en dichos escenarios aún dista de ser el que al menos se merecen para sobresalir.

Resulta que unos días, NRMAL en conjunto con el sello Devil In The Woods anunciaron el lanzamiento de Espacios Vacíos, un compilado donde aparecen muchas mujeres de nuestro país que están haciendo música sumamente interesante. Aunque la finalidad de este proyecto es visibilizar y reconocer a todas estas artistas que actualmente tenemos, esta recopilación va más allá, porque tiene un fin muy especial.

Con las ganancias obtenidas de este álbum apoyarán a la organización feminista Equis: Justicia para las mujeres, la cual se encarga de buscar que se transformen las instituciones, leyes y políticas públicas, con el fin de mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Así que como verán, además de tener un disco con el talento femenino mexa, de alguna manera también estarán poniendo un granito de hacer para esta causa.

Para entender mejor este proyecto, tuvimos la oportunidad de platicar con Carla Sariñana –a quien reconocerán por ser bajista de Ruido Rosa o por su proyecto solista, Silver Rose–, quien nos contó más sobre la idea de Espacios Vacíos, la elección de las artistas y lo que necesitamos para que esos lugares solitarios que hay en la industria sean ocupados por las chicas que buscan hacerse escuchar.

Como ya lo mencionábamos antes, el objetivo de Espacios Vacíos es mostrarle al mundo las canciones y melodías que muchas mujeres mexicanas componen en nuestro país y que en muchas ocasiones pasan desapercibidas. Y aunque este proyecto parece que se pensó con mucho tiempo de anticipación, en realidad se concretó en dos semanas, todo con la intención de promover esas voces que necesitan ser escuchadas.

“Esta es una idea que teníamos en la disquera pero no sabíamos si lo íbamos a lograr o no. En Devil In The Woods siempre dije que quería hacer un proyecto con mujeres, principalmente dentro de la música y cosas que podamos promover en marzo (por el Día Internacional de la Mujer). Me dijeron ‘hay que hacer un compilado de puras mujeres’, así nació básicamente todo esto.

“No sabíamos cómo ponerle al compilado y al darnos cuenta de por qué estamos haciéndolo nos dimos cuenta que sonaba bien Espacios Vacíos, porque es para enfatizar que sí hay proyectos de mujeres increíbles; no solo en México, también en el mundo, si hay espacios para poder promoverlos, pero no se usan por x o y razón, no solo en la industria de la música, en todos lados”.