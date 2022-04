Esta es la historia del emotivo significado en “Get Your Wish” de Porter Robinson

Redescubrirnos a nosotros mismos en el aspecto creativo es complicado, sea en el ámbito que sea, pero en la música o en cualquier expresión artística la cosa es quizá un poco más complicada. Hay momentos en que la mente se queda en blanco o que los intentos que se concretan, no parecen ser suficientes para alimentar la ambición del artista como tal. Uno puede crear, pero no quedar satisfecho y eso es algo totalmente válido…. y el ejemplo lo tiene Porter Robinson.

El icónico productor estadounidense lanzó en abril del 2021 el disco Nurture, con el que rompió siete años de ausencia con el proyecto musical que lleva su nombre (aunque sacó por ahí algunas colaboraciones con Madeon y un material bajo su seudónimo Virtual Self). El proceso entre Worlds de 2014 y el nuevo álbum no fue fácil precisamente por el hecho de que hubo un tiempo en que por más que componía, no quedaba a gusto con lo que hacía.

Y un poco de esa experiencia en la que se tuvo que redescubrir él mismo a través de la creatividad, lo plasmó en su genial canción “Get Your Wish”, que fue el sencillo con el que regresó a las andadas en el 2020 después de un largo rato de espera. Aquí, le contamos la historia detrás de la canción.

Porter Robinson y su camino rumbo a ‘Nurture’

Componer, hacer arreglos y producir un disco evidentemente no es cualquier cosa. Menos para un artista como Porter Robinson que se ocupa básicamente de todo ello en su proyecto en solitario. Por eso, el camino rumbo a Nurture no fue nada sencillo y él no tienen reparo en decirlo así a la gente.

Luego de firmar con la discográfica de Skrillex y lanzar sus primeras maquetas en 2010, Porter se convirtió en uno de los productores de música electrónica más jóvenes a seguir en la industria. Se reafirmó como tal en 2014 cuando lanzó el ya mencionado álbum Worlds, que lo llevó tocar en los más grandes festivales del mundo como Ultra, EDC y Coachella.

Y bueno, como dijimos antes, realmente no paró de trabajar componiendo música. pues anduvo colaborando un rato con su buen amigo Madeon y la banda sueca Urban Cone. Como solista, atendió su proyecto alterno llamado Virtual Self con un EP que incluso le valió una nominación a los Grammys en 2019.

Pero más allá de eso, el tiempo pasaba y la trayectoria que forjó bajo su propio nombre, todo lo que hizo como Porter Robinson, estaba un tanto estancada. Entonces, llegó el momento de volver a las andadas desde esa trinchera con el disco Nurture… pero eso de ninguna manera fue fácil.

“Get Your Wish”, la canción con la que Porter regresó (y su emotivo significado)

El 2020, ese fatídico año en el que nos agarró la pandemia, significó el regreso de Porter Robinson bajó el manto de su proyecto principal. El gran lanzamiento de su vuelta fue el tema “Get Your Wish”, que además significó el primer adelanto de Nurture. Y es que en realidad, que este sencillo haya sido el primero de aquel material y el de su regreso al mismo tiempo, tiene más sentido de lo que parece.

Fueron varios años de ausencia trabajando en otros proyectos, hubo una presión mediática que él mismo ha dicho no le gusta del todo, no estaba satisfecho con lo que componía para su nuevo disco y por si fuera poco, durante un par de años también enfrentó el hecho de que su hermano menor, Mark, enfermara de cáncer. del 2015 en adelante, las cosas eran complicadas. Pero tarde o temprano, la vibra cambiaría, el destino sonreiría y la creatividad fluyó.

“En el proceso de ‘Nurture’ hubieron algunos momentos que me hicieron pensar que ya no quería hacer música, me sentía estancado y frustrado… No es como que perdiera la motivación, mi motivación estaba a tope pero mis resultados eran muy pobres. Me sentía muy triste, frustrado y asustado. Todo lo que quería hacer era hacer música, y sentía que no podía hacerlo“, nos contó el mismo Porter Robinson en entrevista para Sopitas.com sobre cómo se sentía en la composición de su disco.

Bien dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma… y cuando hay calma, las ideas fluyen mejor. Pues parece que Porter así sucedió y llegó un momento en la inspiración lo abordó para componer “Get Your Wish”, una canción que si la escuchan a detalle en la lírica, se darán cuenta que tiene un componente motivacional muy marcado. Así nos lo explicó el productor:

“Get Your Wish, es una canción en donde me pregunté a mí mismo: “¿por qué necesito hacer esto?”, creo que muchos músicos tienen el sueño de convertirse en rockstars, ser muy famosos y tocar en escenarios muy grandes. Es un sueño para mucha gente y una motivación para muchos artistas, y pensé: ‘ya he tocado en grandes foros, básicamente ya cumplí todos mis sueños, así que ¿por qué me siento tan insatisfecho? ¿qué quiero ahora?’. La pregunta detonante en ‘Get Your Wish es: ‘¿no se supone que ya lograste lo que querías? ¿por qué necesitas continuar haciendo esto?’…. Lo que trato de decir es que me ayuda, como músico, en lugar de pensar: ‘¿lanzar este disco me hará feliz y resolverá mis problemas?’, mejor pensar en que aún si todos odian este disco, pero si solo una persona lo ama más que nada en el mundo, entonces valió la pena”.

A continuación, les dejamos la entrevista que tuvimos con Porter Robinson hace unos meses, donde nos da todos los detalles sobre esa complicada etapa de su carrera y cómo logró sobrellevarla.