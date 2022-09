A lo largo de la historia de la música electrónica, hay ciertos artistas que siempre destacarán por su sonido. Sin embargo, hay otros que se colocan en la cima y que siempre serán recordados por haber cambiado el curso de la historia del género. Por ahí está Kraftwerk, Brian Eno, Daft Punk, Aphex Twin y The Prodigy entre otros. Pero también se cuela un nombre contemporáneo que fue un pionero de su subgénero: Avicii.

Foto por Rich Polk/Getty Images for Rolling Stone

La música electrónica dance encontró en el joven productor la cara fresca de lo que podía ofrecerle al mundo al agregar combinaciones de otros géneros como el pop, country, y hasta un poco de hip-hop y R&B. Desde el 2011 que lanzó su sencillo “Levels” para conquistar el mainstream, DJ de Estocolmo se aventó una corta pero admirable e impactante carrea. Una que lo llevó a trabajar con algunos de los artistas más grandes de la historia como Madonna.

A dos años de su muerte, millones de fanáticos lo recuerdan con un nudo en la garganta y escuchan sus canciones con dolor y nostalgia. Para poner de nuestra parte, aquí haremos un recorrido por las mejores colaboraciones de su carrera. Voces que lo ayudaron a crear sus mejores rolas, producciones en las que trabajó y canciones que se aventó a lado de grandísimos productores del género. Por eso aquí les dejamos las 10 mejores colaboraciones en la carrera de Avicii.

Foto: Cortesía de la Tim Bergling Foundation

“Wake Me Up” feat. Aloe Blacc

En las palabras del cantante de soul Aloe Black, “conocerlo cambió mi vida”. El impacto de Avicii en lo musical y en lo personal era enorme dicho por muchos artistas. Al enterarse de su fallecimiento en 2018, Blacc tomó su cuenta de Twitter para mostrar sus condolencias y decir que Tim Bergling era una “persona increíblemente talentosa”. Con esta rola le enseñó al mundo de qué se trataría su álbum debut. “Wake Me Up” fue el sencillo principal de su álbum debut True.

Este sencillo se convirtió en el himno de verano de 2013 y pasó a la historia como la primera canción de Dance / Electronic en tener una vida de lista de un año en el Billboard Hot 100.

“I Could Be The One”

A Avicii siempre le gustó colaborar con artistas del género. Viéndolos siempre como aliados y como amigos en una historia de éxito y felicidad. “I Could Be The One” es una rola que hizo en colaboración con el DJ y productor discográfico holandés Nicky Romero. Originalmente, Avicii y Romero la hicieron un año antes de su lanzamiento oficial en 2012. Este pedazo de rola es uno de sus más grandes himnos con los que se consagró en la escena en aquellos principios de la década de 2010.

“The Days”

Lanzada como uno de los sencillos de cara a su segundo álbum de estudio Stories, Avicii lanzó esta rola con el mismísimo artista inglés Robbie Williams. La canción fue lanzada en todo el mundo en octubre de 2014, y el video musical oficial se ha visto más de 140 millones de veces.

“Sunshine”

Volviendo a las colaboraciones que hizo con sus iguales de género, es en automático que tenemos que pensar en “Sunshine”. Esta rola la hizo mano a mano con David Guetta para ayudarlo a añadir un éxito más a su disco de 2011 Nothing but the Beat. La canción fue premiada al Grammy por ser la mejor grabación dance en el 2012.

“You Make Me”

El artista sueco coprodujo la rola de EDM con su representante y productor Ash Pournouri como el sencillo de seguimiento de “Wake Me Up” en su álbum debut True. Esta rola sin ser una de las más emblemáticas, definitivamente fue una de muchísima calidad. Por ejemplo en el Reino Unido, se puso por delante de “Wake Me Up” en la lista de baile tomando el primer lugar.

“A Sky Full of Stars” y “Hymn for the Weekend”

Si Coldplay te llama para que produzcas dos de sus mejores canciones de los últimos tiempos, es que algo tienes. Justo así pasó con Avicii. Chris Martin y compañía lo reclutaron para producirles dos pistas favoritas para la banda británica. La bañada en EDM “A Sky Full of Stars” de su álbum Ghost Stories y el sencillo “Hymn for the Weekend”, de A Head Full of Dreams, que contó con la superestrella del pop y reina de Coachella Beyonce.

“Lonely Together” ft. Rita Ora

Como el segundo sencillo de su extended play, Avicii se aventó una colaboración con la cantante británica Rita Ora. Antes de la inesperada muerte de Avicii, esta era su canción más fuerte. Como buen dato, Cashmere Cat también ayudó a producir esta canción.

“What Would I Change It To” feat. Aluna George

Aluna George, adoptó un estado de ánimo introspectivo en “What Would I Change It To” de Avicii. Esta rola es también una proveniente del AVĪCI (01) que fue lanzando solo un año antes de su muerte siendo el último que lanzó en vida.

“Lay Me Down”

Ya desde su álbum debut, Avicii ya tenía un buen ojo para elegir cantantes de un altísimo nivel para interpretar sus canciones. Uno de ellos fue el alumno de American Idol Adam Lambert, quien le dio voz a uno de uno de los mayores singles de Avicii, “Lay Me Down”, de su álbum de estudio debut True.

“Friend of Mine” ft. Vargas y Lagola

Sin ser de las mejores de su discografía, “Friend of Mine” es una rola llena de nostalgia. Esta fue la última canción cargada en el canal de Avicii en YouTube antes de su muerte. Apareció en su EP final Avici (01) y fue producida exclusivamente por Avicii.