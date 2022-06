Así ha sido la evolución musical de The 1975 a través de sus discos

Desde hace poco más de 10 años, The 1975 se ha convertido en una bandas alternativas más relevantes de los últimos tiempos, tanto en su natal Inglaterra como en el resto del mundo. Y muchos y muchas de nosotras ya sabemos la clase de euforia que Matthew Healy y compañía desatan sobre el escenario.

Con cuatro EP’s y cuatro discos de estudio, la agrupación conformada por Healy, Adam Hann, George Daniel y Ross MacDonald nos han regalado varias canciones que nos han acompañado durante una década, tales como “Somebody Else”, “Girls”, “Chocolate”, “The Sound” y otras más que sin querer, también nos han dejado ver la evolución de la banda.

Foto: Getty Images

La evolución musical de The 1975 a través de sus discos

Y es que 10 años se podrían decir algo fácil, la cosa es que al tener influencias que van desde el shoegaze y el dream pop, hasta otras como el britpop y el rock de los años 80 y 90, The 1975 es una banda que gusta experimentar con géneros y sonidos. Algo que podemos ver a través de sus discos.

Aprovechando que este 2022 volveremos a ver a Matthew Healy y compañía sobre un escenario, esto gracias al Corona Capital, acá nos dimos a la tarea de recordar cómo ha sido la evolución de The 1975 a través de sus (por el momento) cuatro discos de estudio.

Foto por Shirlaine Forrest/WireImage

The 1975 (2013)

El disco debut de la banda llamó la atención de propios y extraños hace 9 años, pues se trataba de un disco debut que no sólo era demasiado personal y con paisajes en la vida de Healy y compañía, sino que además contó con la coproducción de Mike Crossey, quien suele trabajar con bandas como Arctic Monkeys y Foals.

Este primer material, el cual llegó ya como la banda bautizada como The 1975 (antes el proyecto había intentado emerger bajo otros nombres como TalkHouse o Big Sleep), se caracterizó por melodías alegres y letras frívolas y directas sobre relaciones adolescentes. Algo que se convirtió en el sello de la agrupación en aquellos años.

Una mezcla de funk y pop de los años 80, con indie rock fueron las que enamoraron a millones de personas en todo el mundo. Algo que a The 1975 los llevó a lugares como Coachella o a ser actos de apoyo en shows de bandas como Bastille y Muse.

I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It (2016)

Tres años después de su exitoso disco debut, The 1975 llegó con un segundo disco que dividió las criticas. Irónicamente, la mayoría de las más duras no vinieron de la prensa especializada, sino de los propios fans de la banda que experimentó con más géneros e influencias de otros artistas.

Esta era de The 1975 es una que quizá en México más recordamos, pues justo fue el disco con el cual Matthew y su séquito visitaron nuestro país por primera vez en un show en el Pepsi Center lleno de luces neón que fueron parte de su nueva estética, inspirada en artistas como David Bowie e Iggy Pop.

Musicalmente hablando, la segunda placa de estudio del grupo nos mostró 17 canciones sumergidas en géneros como el brit pop de los 80, rock, pop, R&B y hasta toques de funk que llevaron al I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It a ser denominado como un disco pretencioso, pero bien logrado.

A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018)

La tercera pieza que the 1975 nos dio fue quizá la más comentada. No tanto por el aspecto musical, uno que básicamente pudimos englobar como la mezcla de sonidos que escuchamos en sus dos discos ya mencionados, y el cual contó con influencias de bandas y géneros de varias épocas que se transformaron para encajar con sello de la banda.

En realidad, lo que más destacó de este álbum conformado por 15 canciones donde Matty Healy dio su punto de vista personal sobre la era en la que vivía, pero que también usaba sus letras como una forma de protesta sobre algunas cosas horribles que ocurrían en el mundo y que eran necesarias de señalar.

Temas como el racismo, las ‘fake news’, Donald Trump, la situación de los migrantes durante la guerra de Siria (recordemos la mención que la banda hio a Alan Kurdi, el niño de tres años que apareció muerto en una playa de Turquía en 2016) y conflictos entre naciones fueron contadas a través de 58 minutos que marcaron un nuevo y diferente capítulo para The 1975.

Notes on a Conditional Form (2020)

Para entender el cuatro disco de The 1975, primero tenemos que recordar un proyecto de la banda llamado “Music for Cars”, que además de ser el mismo nombre de su EP de 2013 para mostrar su admiración a Brian Eno, estaba pensado en ser el título de su tercer disco de estudio (que al final no ocurrió, pues terminó siendo A Brief Inquiry Into Online Relationships).

De acuerdo con la agrupación, la era de “Music for Cars” cerraría después de tres EP’s y tres discos de estudio. Dicho esto, Notes on a Conditional Form fue ese capítulo final en la historia de The 1975, y basta con escuchar el disco para comprobar que efectivamente se sintió como una despedida a algo.

Foto: Getty Images

Las letras de las canciones en este disco, como es el caso de “Don’t Worry”, tocaron temas diversos que Matthew Healy tenía muy presentes, los cuales fueron desde criticar a la prensa por la imagen de él que le muestran al mundo, hasta globalizar sus miedos sobre convertirse en adulto, morir, las relaciones amorosas, su percepción de la religión y de cómo el ser humano está acabando con el mundo.

En cuanto a la música, The 1975 mostró un trabajo más punk, con paisajes electrónicos y hasta instrumentales que de momentos se llegaron a sentir como un disco revuelto sin una estructura. Sin embargo, una vez que encontrabas lógica en cada una de las 22 canciones, entendías un poco más el porqué de las mismas.

¿Cuál de todas las etapas musicales de The 1975 ha sido su favorita?