¡Se les dijo que este Corona Capital sería algo inigualable! Y es que se sabe que el regreso de los festivales han estado CON TODO desde finales de 2021. A los organizadores, músicos y las audiencias, nos urgía volver a conectar a través de la música en vivo con ofertas extraordinarias y diversas. Para este 2022, el Corona Capital regresa con uno de sus mejores carteles en la historia del festival: My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore y Miley Cyrus.

Así como lo leen. El regreso de Gerard Way y compañía, no sólo como My Chemical Romance sino a nuestro país, se dará gracias al Corona Capital. Desde luego, es uno de los headliners más destacados para esta edición. Pero como los organizadores le apostaron a todo, también suman a los Arctic Monkeys (¿creen que para esas fechas ya vengan con un disco nuevo?).

Foto: Frances Beach

Aparte… el regreso de Paramore a los escenarios es algo que nos ilusiona demasiado. Esto porque algunos veíamos lejana la posibilidad de verlos juntos nuevamente, y aunque la ilusión se encendió cuando confirmaron su participación en el festival emo de When We Were Young, que México sea parte de este regreso es algo muy emotivo. Urge ver a Hayley y compañía.

Para cerrar las cabezas del Corona Capital, está Miley Cyrus, quien regresa a suelo mexicano después de 7 años.

¿Quiénes vienen al Corona Capital 2022?

Cuando decimos que este es uno de los mejores line up del Corona Festival, lo decimos en serio. Y eso que en pasadas ediciones nos ha sorprendido con ofertas enormes. Ahora bien. Con esos headliners, aplicamos la de “Tomen todo mi dinero”. Pero cuando revisamos el resto del cartel, la cosa se pone aún mejor.

Entre las bandas que más nos emocionan y que se presentarán en noviembre, están Ibeyi, Jamie XX, Beach Bunny, Viagra Boys, Spacey Jane, The 1975, Ashe, Run The Jewels, Father John Misty, Mitski, Idles, Pheobe Bridgers, Lil Nas X, Remi Wolf, Bob Moses y más..

Foto: Corona Capital

Como podemos ver, esta es la primera vez de muchos artistas en nuestro país. Tal es el caso de Phoebe Bridgers, quien con su último disco titulado Punisher, se ha convertido en una de la artistas más destacadas y esperadas en México. Pero junto a ella también viene Lil Nas X, este enorme fenómeno de la música.

Remi Wolf, como tal, no es su primera vez aquí (hace unos meses dio una presentación especial en la capital), pero vaya que sí es su primera vez en un escenario tan grande como el del Corona Capital. Beach Bunny, los suecos Viagra Boys, Spacey Jane, Ashe, Mitski y Run the Jewels, se estrenan en México (¿invitaran al I.M.S para echarse la grandiosa “ooh la la”).

De las bandas que más nos emocionan con su regreso, está Idles, quienes se presentaron a mediados de marzo en una presentación espectacular. AQUÍ les dejamos la reseña. Desde luego, tener a Bob Moses y Jamie XX también es una bendición considerando que son dos de los mejores productores y compositores en la actualidad; y ni qué decir de The 1975, los cuales se estrenaron por acá en 2016 y ahora regresan con su último disco Notes On A Conditional Form (recuerden que cancelaron su gira durante la pandemia).

¡¿Tres días de festival?!

Esta es una noticia enorme, pues es una fórmula que hace mucho no se exploraba en México (pero algo común entre los festivales más importantes a nivel internacional) con un festival de las proporciones del Corona Capital. Pero para esta edición de 2022, se suma un día de actividades.

Y tiene todo el sentido del mundo considerando las proporciones del line up que traen entre los headliners, las bandas y artistas que vienen a México. Por lo mismo, la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez queda para el 18, 19 y 20 de noviembre de 2022.

Foto: Lulú Urdapilleta