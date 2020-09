‘Express Yourself’: Madonna escribirá y dirigirá su propia biopic

A lo largo de su trayectoria, la ‘chica material’ no se ha caracterizado precisamente por su discreción, le encanta compartir los detalles más importantes de su vida con sus fans, aunque eso no significa que sepamos todo. Pero, eso está a punto de cambiar, pues la ‘reina del pop’ confirmó que Universal Pictures lanzará su propia biopic, donde ella estará a cargo de la dirección y será co-guionista, para asegurarse de que se cuente ‘la verdadera historia no contada sobre Madonna.

Aunque el largometraje todavía no cuenta con nombre oficial, sin lugar a dudas será totalmente diferente a lo que hemos visto en otros documentales como ‘Truth or Dare’, ‘I’m going To Tell You a Secret’ o ‘Strike a Pose’, con material nunca antes visto, historias inéditas y el sentir de la cantante estadounidense en los momentos que ha alcanzado la cúspide, pero también en los momentos más obscuros.

“Quiero transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, música, bailarina y como un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me mantuvo en movimiento y el arte me mantuvo con vida. Hay muchas historias no contadas e inspiradoras en ella y quién mejor que yo para contarlas. Considero esencial compartir la montaña rusa de mi vida desde mi voz y mi visión”, escribió Madonna en su portal.

Mucha tela de donde cortar

Para la realización de la biopic, definitivamente hay mucha tela de donde cortar. Con 37 años de carrera desde su primer álbum: “Madonna” lanzado en 1983, 14 álbumes de estudio, los escándalos basados más en la letra de las canciones que en su singular forma de vestir; los galanes, sus hijos y cómo es ser simplemente Madonna. Quizá hasta revele a quien le dedicó la de ‘La Isla Bonita’, ‘Justify My Love’ o la ya olvidada por muchos ‘Cherish’.

Esta cinta será como una hoja en blanco para la ‘Reina del pop’ donde podrá compartir con sus fans más detalles de los desafíos que la rebasaron a nivel personal, aún siendo un ícono en la industria de la música. Algunos fans querrán saber sobre los inicios de su carrera, desde antes de estar como bailarina en ‘Breakfast Club’, otros más querrán saber su secreto para mantenerse a los 62 años como una de las cantantes más influyentes de la historia.

Pero sin duda, uno de los temas obligados a tocar, será su estado de salud y cómo ha logrado recuperarse. Los excesos, el entrenamiento exhaustivo y la edad no perdonaron a la actriz, pero, a pesar de los diagnósticos y a las críticas incesantes, Madonna hizo magia con su cadera desgastada y logró recuperarse para contarlo y tendrá el poder para hacerlo, pues está compartiendo la pluma con Diablo Cody, ganadora del Oscar por ‘Juno’ y estará producida por Amy Pascal, ganadora de tres premios de la Academia (“Mujercitas”,“Los Archivos del Pentágono” y “El hombre araña: de regreso a casa”).

Lo mejor de Madonna

“Madonna es el ícono supremo, humanitario, artista y rebelde. Con su don singular de crear arte que es tan accesible como que traspasa los límites, ha dado forma a nuestra cultura de una manera que muy pocos otros lo han hecho. Es un honor increíble para todos en Universal trabajar junto a ella, Diablo y Amy para llevar al público y a los fanáticos de todo el mundo su historia sin adornos por primera vez, dijo Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group en un comunicado, publicado en el portal oficial de Madonna.

El nuevo documental, sin duda será material de interés para todo el mundo y nadie lo puede negar. ¡Vamos, es Madonna!, una de las pocas cantantes que ha permanecido en la cima desde el comienzo de su carrera, manteniendo cautivados a los fans que la siguen desde los 80’s con ‘Like a Virgin’ y a los que se ha echado a la bolsa con álbumes como ‘Like a Preyer’ y el trancazo que fue ‘Ray of Light’ en los 90’s y hasta ‘Rebel Heart’ en 2015.

No por nada, ha sido certificada como la artista musical femenina más vendida de la historia con 335 millones de discos en todo el mundo y sigue siendo la artista solista de gira más taquillera de todos los tiempos. Incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008, Madonna sigue siendo una de las artistas más premiadas y aclamadas por la crítica de la historia. No podemos esperar para ver la biopic, pero mientras tanto te recomendamos las cinco colaboraciones más extrañas que ha realizado Madonna.