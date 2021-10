‘Faces’: El mixtape de Mac Miller por fin está disponible en plataformas digitales

Parece increíble, pero aunque no lo crean y por más increíble que parezca, ya pasaron tres años desde la lamentable muerte de Mac Miller. Sin embargo, a pesar de que ya no está con nosotros, siguen apareciendo rolas y discos completamente nuevos que tenía guardados por ahí, en el baúl de los recuerdos. Pero en esta ocasión, andamos emocionados porque ahora tenemos a la mano y para escuchar cuando queramos uno de sus mejores trabajos.

Fue en 2020 cuando la familia de Malcolm James McCormick –como en realidad se llamaba el rapero– estrenó el material discográfico póstumo, Circles (uno de los mejores discos de ese año). Desde entonces, nos quedamos con las ganas de escuchar más música inédita de Mac, y a pesar de que no han revelado si todavía hay temas que nunca vieron la luz, los padres del músico y productor acaban de calmar nuestras ansias con un álbum muy querido entre los fans.

También puedes leer: RECORDEMOS LAS GRANDES PRESENTACIONES DE MAC MILLER EN MÉXICO

Por fin tenemos en plataformas digitales el ‘Faces’ de Mac Miller

A partir de este 15 de octubre, ya pueden escuchar Faces en todas las plataformas digitales, el onceavo mixtape en la carrera de Mac Miller y el cual lanzó en 2014, una maravillosa noticia. Si ustedes no son fans y no entienden muy bien por qué andamos tan contentos, quizá se estén preguntando, ¿por qué tanto revuelo? Bueno, pues porque se trata de un verdadero disco de culto que por años no estaba disponible para todo el mundo.

Resulta que este material discográfico, el cual incluye 25 canciones y dura más o menos hora y media, solamente se podía disfrutar a través de Soundcloud. Mac lo grabó a los 22 años, en uno de los momentos más importantes de toda su carrera, donde simplemente dejó que su creatividad volara. El resultado es una colección de rolas que combina géneros como el rock, el rap, hip-hop y un poco de jazz, con loops de batería, sampleos y más.

Un mixtape lleno de colaboraciones y temas importantes

Faces no solo representó un punto enorme como compositor y productor para Mac Miller, también aprovechó este mixtape para hablar de temas importantes como el amor, la muerte, su adicción a las drogas y hasta nos mostró su propia visión por la muerte, donde colaboraron artistas como ScHoolboy Q, Rick Ross, Earl Sweatshirt, Mike Jones, Sir Michael Rocks, Vince Staples, Ab-Soul, Dash y más. Realmente juntó un dream team del género.

Y sí, tenemos muy claro que este material discográfico no resultó ser tan exitoso a nivel comercial, como lo fue Blue Slide Park. Sin embargo, es importante mencionar que dentro de los fans de Mac, este conjunto de rolas se convirtieron en algo casi casi de culto, y sin duda eso no lo tiene cualquier álbum. Si quieren conocer todo lo que estaba pasando y pensando Miller en ese momento, sin duda tienen que echarse completita esta placa.

Los fans andan contentos con este material de Mac

Sabemos que alrededor del mundo, Mac Miller tiene un montón de fans. Es por eso que la noticia de la llegada de Faces a plataformas digitales les cayó como anillo al dedo. Y claro que lo pudimos notar en las primeras horas de este 15 de octubre, porque un montón de usuarios en redes sociales reaccionaron con memes y más al estreno de mixtape en todos los servicios de streaming musical. Y sí, como podrán imaginar, algunos están agüitados.

Yo escuchando faces y extrañando a Mac miller pic.twitter.com/6fM4kXMVa0 — Erandi Ibarra (@Errrandi) October 15, 2021

Te extraño Mac Miller pic.twitter.com/0JZJLQAAUk — Max Jenner 🎃 (@soymaxjenner) October 15, 2021

Te amo Mac miller pic.twitter.com/t6mLcVfd2b — EJNA (@THEEJNA) October 14, 2021

No me van a aguantar. Mac Miller – Faces pic.twitter.com/ug7NcmNPxw — Felipe. (@felipeacosta_02) October 15, 2021