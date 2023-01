Ya nos quedó claro que ser emo jamás fue una fase... Eso lo confirmamos el año pasado, sobre todo con el regreso de bandas que fueron importantes para la chaviza sad como My Chemical Romance y Paramore, así como la llegada de When We Were Young, un festival que nos pegó en la nostalgia y la tristeza adolescente. Sin embargo, parece que en el 2023 tampoco guardaremos el delineador negro y los pantalones entubados, porque en unos cuantos volverá otra agrupación pilar de esta generación, ni más ni menos que Fall Out Boy.

Como recordarán, fue en 2018 cuando Patrick Stump, Pete Wentz, Andy Hurley y Joe Trohman estrenaron su más reciente material discográfico, Mania. Desde entonces, solamente publicaron un EP con tres demos de esta placa y la rola “Dear Future Self (Hands Up)”, que viene incluída en su segundo álbum recopilatorio de grandes éxitos. Aunque no estuvieron desaparecidos, pues luego de posponerlo, entre 2021 y 2022 volvieron a los escenarios con el Hella Mega Tour, la gira que compartieron con Green Day y Weezer.

Foto: Getty Images

Ahora sí es un hecho, Fall Out Boy está de vuelta con una nueva rola

Sin embargo, para ser honestos, ya queríamos que lanzaran algo completamente nuevo. Desde el año pasado comenzaron a surgir rumores de que Fall Out Boy estaba en el estudio grabando su siguiente disco, pero no había nada oficial. Aunque las cosas cambiaron arrancando el 2023, pues a través de sus redes sociales anunciaron que el 18 de enero presentarían una rola llamada “Love From the Other Side”.

Finalmente el día llegó y después de mucha espera, por fin podemos escuchar lo nuevo de la banda y para ser honestos, valió por completo aguantar todo este tiempo. Lo decimos porque la canción es una mezcla perfecta entre los riffs ponchados, dramáticos y sombríos de sus inicios con las melodías pegajosas pque comenzaron a crear en los últimos años. Una gran rola para regresar después de casi cinco años sin presentar algo inédito.

Además del sencillo, Fall Out Boy también estrenó el videoclip para “Love From the Other Side” –el cual contó con la dirección de David Braun y el colectivo Open the Portal–. En el visual aparece Pete Wentz vestido como abuelito y contándole una historia fantástica a su nieta donde los protagonistas son todos los integrantes de la agrupación. Además, hay referencias a otras bandas contemporáneas en los títulos de algunos libros que seguro les volarán la cabeza, como Taking Back Sundays with Morrie, Crime and Punishment at the Disco, The Weezer of Oz, Catch-182 y Of Modest Mouse & Mice, jiar jiar jiar.

También confirmaron varios detalles de su siguiente disco

Por si esto no fuera suficiente, Patrick Stump y compañía revelaron varios detalles del que será su octavo material discográfico. El álbum se llamará So Much (For) Stardust y marcará el regreso de la banda al sello Fueled by Ramen, quienes publicaron su primer disco hace 20 años. De acuerdo con Consequence of Sound, el vocalista de Fall Out Boy habló sobre el proceso de grabación de esta placa y cómo fue que decidieron volver a grabar en el estudio usando solo l básico:

“La tecnología ha hecho que sea mucho más fácil grabar discos hoy en día. No hay nada malo en ello, y esa espontaneidad puede ser emocionante. Pero queríamos volver a la forma en que solíamos trabajar. Queríamos hacer un disco elaborado con cariño, deliberado y guiado con paciencia, como si alguien te hubiera preparado una comida delicada. No soy un tipo muy orgulloso, pero estoy bastante orgulloso de este disco”. Declaró Patrick Stump al respecto

Esta es la portada de ‘So Much (For) Stardust’, el nuevo disco de Fall Out Boy/Foto: Fueled By Ramen

Ya para terminar, la banda confirmó que podremos escuchar So Much (For) Stardust completito el próximo 24 de marzo en todas las plataformas digitales. Así que como verán, es un hecho que la vibra emo no nos soltará en un buen rato (y no es queja), pero nos emociona muchísimo saber que luego de un buen rato en silencio, Fall Out Boy está de vuelta con un montón de música nueva bajo el brazo.