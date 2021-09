Falleció a los 65 años Richard H. Kirk, el fundador de Cabaret Voltaire

El mundo de la música nuevamente se despide de un gran artista. Este martes 21 de septiembre, se informó del fallecimiento de Richard H. Kirk, el legendario fundador y compositor principal del grupo Cabaret Voltaire. El músico británico tenía 65 años.

Gracias a su trabajo con este grupo, Kirk se hizo de un nombre importante en la escena de la música electrónica e industrial en el Reino Unido, principalmente en la década de los 70 y sobre todo, en los 80. El proyecto había regresado a la escena a finales del año pasado con su primer disco en más de 20 años, con Richard como único miembro.

Uno de los grandes ídolos de la música electrónica en el Reino Unido ha partido para siempre. Sorpresivamente, el mundo entero acaba de recibir la noticia de que Richard H. Kirk, el icónico líder y fundador de Cabaret Voltaire, perdió la vida. La noticia se confirmó a través del sello discográfico Mute Records, quienes lanzaron un comunicado en redes confirmando los hechos.

“Es con gran tristeza que confirmamos que nuestro gran y querido amigo, Richard H. Kirk, ha fallecido. Richard fue un genio creativo imponente que llevó un camino singular e impulsado a lo largo de su vida y carrera musical. Lo extrañaremos mucho. Pedimos que se le de espacio a su familia”, menciona el anuncio de la discográfica en su cuenta de Twitter.

It is with great sadness that we confirm our great & dear friend, Richard H. Kirk has passed away.

Richard was a towering creative genius who led a singular & driven path throughout his life & musical career.

We will miss him so much.

We ask that his family are given space. pic.twitter.com/Ok8u3dNx3T

— Mute (@MuteUK) September 21, 2021