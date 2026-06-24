Lo que necesitas saber: Aunque la mujer que acosó a Jungkook fue sentenciada a prisión, las autoridades analizan su deportación como medida más contundente para que detener futuros incidentes.

Información que le puede servir a las fans que estén pensando ir a visitar las tierras de los BTS: no tocar más de una vez a la casa de sus ídolos… bueno, de hecho a la casa de cualquier persona. Saben, es molesto y, como en este caso, podría causarles problemas legales.

Foto: @bts_bighit

Mujer visitó residencia de Jungkook 22 ocasiones en menos de un mes

De acuerdo con los reportes, una mujer viajó desde Brasil a Corea del Sur, sólo para acosar a Jungkook… 133 veces tocó a su casa (en una sola visita). Cosa que hizo, a pesar de que en varias ocasiones se le advirtió que se alejara de los aposentos del integrante de la banda BTS.

El asunto empezó el 7 diciembre de 2025, cuando la mujer visitó por primera vez la residencia de Jungkook, la cual se sabe está ubicada en el distrito de Yongsan, en Seúl. En esa ocasión, esperó afuera del inmueble y tocó en repetidas ocasiones el timbre… pues a ver si salía el BTS.

Obviamente no fue atendida. Pero la brasileña no desistió y regresó un par de días después. Ahí fue cuando se reportó que tocó al timbre 133 veces…

Jungkook de BTS / Foto: facebook.com/bangtan.official/

Y no fue lo anterior lo que despertó las alarmas del personal de Jungkook, sino el hecho de que, en otra ocasión, burló la vigilancia de la residencia, colándose a la propiedad cuando un repartidor salía. Ahí fue cuando se solicitó la intervención de las autoridades para su arresto.

Se le impuso condena, pero ahora las autoridades surcoreanas analizan su deportación

Pese a ser advertida de que ya estaba bueno de tanto pin%&/(e acoso, la mujer regresó a la casa de Jungkook, por lo que nueeeeeeevamente se llamó a la policía. Para el 28 de diciembre de 2025, se le impuso una medida restrictiva de emergencia, prohibiéndole acercarse a menos de 100 metros de la residencia del miembro de BTS… no acató la medida.

De acuerdo con medios internacionales, la fan from hell regresó al lugar en enero… y, pues ya, se tuvieron que tomar medidas más fuertes. Fue así que el juez condenó a la susodicha a un año de prisión, con suspensión de la pena por dos años.

BTS en Palacio Nacional / Foto: @bts_bighit

La sentencia fue dictada desde mayo pasado, sin embargo apenas se ofrecen los detalles… además de que las autoridades ya están considerando su deportación como manera efectiva de que no vuelva a acosar al pobrecito de Jungkook.

En total, la mujer habría visitado la casa del BTS en 22 ocasiones a lo largo de un mes. De acuerdo con NME, las veces que estuvo en los alrededores de la casa de Jungkook trató de entregar cartas y fotografías… cosas que varias fans seguro han pensado o hecho. Sólo que lo de ella fue a un nivel considerado “de extrema obsesión”.