Lo que necesitas saber:

El Festival Cordillera se realizará los días 12 y 13 de septiembre, en el Parque Simón Bolivar de Bogotá, Colombia. Los boletos ya están a la venta.

Casi como un Vive Latino colombiano. Así se ve el cartel oficial del Festival Cordillera, con varias bandas mexicanas y muchas otras que forman parte del panorama musical de Latinoamérica.

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Festival Cordillera / Foto: facebook.com/FestivalCordilleraCol/

Mucho mexicano… pero encabeza el cartel Ricky Martin

Con miras a cerrar el festival está Don Ricky Martin, a quien para nada se le haría el feo si en alguna edición del Vive apareciera, ¿o sí? Qué tal cantar la “Copa de la Vida” en un festival… o “María”, “Vuelve”, “La Bomba” y otros varios rolones de la estrella boricua.

Otros de los nombres pesados son Andrés Calamaro y, claro, Caifanes. También hasta arriba del lineup aparecen Beéle, San Paul y Kany García.

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Ricky Martin / Foto: facebook.com/RickyMartinOfficial (@leandrovco)

Y luego viene la oleada de bandas y artistas mexicano: Panteón Rococó, Fobia, Ed Mavericks, Meme Del Real y Los Estrambóticos. Como se puede ver, el Festival Cordillera este año se convierte en sede del rock mexicano.

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Meme cantó con muchísimo sentimiento cada una de las rolas de su set. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

El cartel lo completan Grupo Niche, Cultura Profética, Miguel Mateos, Mägo de Oz, Jarabe de Palo, Los Amigos Invisibles, Dante Spinetta, Cultura Profética y muchas bandas más.

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Festival Cordillera / Imagen: Especial

Fechas, dónde y boletos del Festival Cordillera

El Festival Cordillera se realizará los días 12 y 13 de septiembre, en el Parque Simón Bolivar de Bogotá, Colombia. Los boletos ya están a la venta, con los siguientes precios (más cargos por servicio):

  • Combo VIP: $1,521.000
  • Combo General: $664.000
  • Combo GA+: $781.000
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Festival Cordillera / Foto: facebook.com/FestivalCordilleraCol/

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