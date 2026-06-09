Lo que necesitas saber: El Festival Cordillera se realizará los días 12 y 13 de septiembre, en el Parque Simón Bolivar de Bogotá, Colombia. Los boletos ya están a la venta.

Casi como un Vive Latino colombiano. Así se ve el cartel oficial del Festival Cordillera, con varias bandas mexicanas y muchas otras que forman parte del panorama musical de Latinoamérica.

Festival Cordillera / Foto: facebook.com/FestivalCordilleraCol/

Mucho mexicano… pero encabeza el cartel Ricky Martin

Con miras a cerrar el festival está Don Ricky Martin, a quien para nada se le haría el feo si en alguna edición del Vive apareciera, ¿o sí? Qué tal cantar la “Copa de la Vida” en un festival… o “María”, “Vuelve”, “La Bomba” y otros varios rolones de la estrella boricua.

Otros de los nombres pesados son Andrés Calamaro y, claro, Caifanes. También hasta arriba del lineup aparecen Beéle, San Paul y Kany García.

Ricky Martin / Foto: facebook.com/RickyMartinOfficial (@leandrovco)

Y luego viene la oleada de bandas y artistas mexicano: Panteón Rococó, Fobia, Ed Mavericks, Meme Del Real y Los Estrambóticos. Como se puede ver, el Festival Cordillera este año se convierte en sede del rock mexicano.

Meme cantó con muchísimo sentimiento cada una de las rolas de su set. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

El cartel lo completan Grupo Niche, Cultura Profética, Miguel Mateos, Mägo de Oz, Jarabe de Palo, Los Amigos Invisibles, Dante Spinetta, Cultura Profética y muchas bandas más.

Festival Cordillera / Imagen: Especial

Fechas, dónde y boletos del Festival Cordillera

El Festival Cordillera se realizará los días 12 y 13 de septiembre, en el Parque Simón Bolivar de Bogotá, Colombia. Los boletos ya están a la venta, con los siguientes precios (más cargos por servicio):

Combo VIP : $1,521.000

: $1,521.000 Combo General : $664.000

: $664.000 Combo GA+: $781.000