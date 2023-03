La primavera ya se siente y con ella, se vienen muchos festivales imperdibles a la Ciudad de México, de esos que prometen una experiencia sin igual. Y sí, uno de los que se mira bastante interesante es el Remind GNP 2023.

Será en abril próximo cuado se arme esta fiesta que promete una tarde de sábado llena de música agradable, esto de la mano de un ambiente donde no faltarán los picnics, la comida rica, una cervecita y más. ¿Les van a caer? Acá les decimos de qué va toda la onda.

Imagen de la edición 2020 del festival Remind GNP. Foto: Cortesía Remind GNP.

El festival Remind GNP 2023 trae un line-up para pasarlo genial

Como les hemos dicho antes, este año pinta bastante cool en cuanto a conciertos y festivales se refiere (chequen acá la agenda completa de eventos). Y entre los que destacan por su agradable propuesta, está el festival Remind GNP 2023 que se llevará a cabo el sábado 22 de abril próximo en el Parque Bicentenario de la CDMX… pero vayamos por partes.

Lo primerito que llama la atención de este evento es el line-up. Y es que la gente detrás del festival Remind GNP 2023 realmente dijo “armemos algo de buena vibra retro y divertido”. Aquellos que sean fans de hueso colorado de Creedence Clearwater Revival, podrán disfrutar en vivo de los éxitos de la legendaria banda gracias que Revisiting Creedence llegan como headliners.

Musician Dan McGuinness y Kurt Griffey de Revisiting Creedence. Foto: Getty

Este proyecto lo lideran Dan McGuinness y Kurt Griffey –cantante y guitarrista principal respectivamente–, quienes hace tan solo algunos años eran músicos de acompañamiento de Stu Cook y Doug Cosmo (miembros originales de Creedence Clearwater Revival) en la conocida Creedence Clearwater Revisited.

Por supuesto, la fiesta del festival Remind GNP 2023 no acaba ahí, y si quieren más música retro para pasarla cool, también tendremos la energía ‘funky disco’ de los míticos Kool & The Gang. Ya no podemos esperar a que suene con todo “Celebration”.

Los Gypsy Kings también le entrarán a la tocada, y claro que habrá talento tanto mexicano como latino con La Gusana Ciega (acá nuestra reciente entrevista con ellos) y Beto Cuevas, que nos podrán a cantar varios de esos éxitos que los han convertido en ídolos de Latinoamérica ¿Verdad que va a estar buena todo el rollo musical en el festival Remind GNP 2023? Aquí el cartel:

Line-up oficial del festival. Foto: OCESA.

Horarios y mapas del festival

Por el momento, el festival Remind GNP 2023 no ha compartido sus horarios oficiales ni el mapa de cómo se distribuirán escenario, actividades y toda la onda dentro del Parque Bicentenario. Pero no se desesperen que acá les actualizaremos ese dato en cuanto lo revelen.

La experiencia VIP: los precios del festival Remind GNP 2023 pa’ que armes el picnic

Algo genial del festival Remind GNP 2023 es que realmente se trata de un evento al que puedes ir en plan de todo tipo; con los amigos, la familia, la novia… Lo que quieran y manden para pasar ese sábado bien a gusto.

Pero más allá de eso, ¿qué es lo que hace especial al festival? Bueno, además de la increíble propuesta musical, los asistentes tendrán la oportunidad de entrarle a uno que otro torneo de ping pong. Y si lo suyo es más echar una comidita agradable, habrá áreas para que armen su propio picnic.

Otras de las actividades que estarán disponibles en el festival Remind GNP 2023 son: talleres para hacer mocktails (cócteles sin alcohol) y pastas, activaciones para que armes tu propia pizza, rondas de petanca, los famosos juegos de corn hole, mini golf y más.

Imagen ilustrativa. Foto: Cortesía festival Remind GNP 2023.

Regresando a lo del picnic, el festival Remind GNP 2023 tendrá un área cercana a para que la gente compre la comida y hasta un mercadito para que armen los básicos de un día de campo como vino, quesos, pan y más. También con el boleto general tienen acceso a todas las actividades antes mencionadas.

Quienes armen la entrada VIP, tendrán servicio de meseros, mesas privadas, fila rápida para entrar al evento, baños especiales, espacio de descanso, zona preferencial en los escenarios, zona de recarga de celular y más cosillas chidas. Claro, más aparte de las otras actividades que ya les contamos arriba. Estos son los precios de las entradas.

General: Fase 1 – $1800.00, Fase 2 en $2300.00, Fase 3 en $2550.00. Boleto VIP: Fase 1 en $3600, Fase 2 en $4600.00 y Fase 3 en $5100.00. Si quieren checar más detalles, acá en el sitio web del festival encuentran todo el rollo con los precios.

Imagen de la edición 2020 de Remind GNP. Foto: Cortesía del festival.

La experiencia gastronómica del festival Remind GNP 2023

Vámonos más a detalle con la experiencia gastronómica del festival Remind GNP 2023, porque literalmente está de rechupete todo. Algunos de los establecimientos que estarán presenten son el Margarita Burger, Coma Pizza, Cafe Robanna, Café de Nadie, Almanegra, Campobaja, Pollo Bruto, entre otros. Aquí pueden checar la lista completa de lo que encontrarán.

Y yéndonos un poco más clavados, debemos decirles que el festival tendrá la presencia de algunos de los chefs más reconocidos del panorama gastronómico nacional: Elena Reygadas del restaurante Lardo, David Castro Hussong que nos mostrará el toque botanero y cantinero genial de su bar Tigre Silencioso, y Alain Fainsod que traerá la barra de sushi más cool del momento como lo es Yoru Handroll Bar.

Sí, lo sabemos: ya se les está haciendo agua la boca por caerle al festival Remind GNP 2023. Sin duda, no solo será una experiencia musical increíble, sino culinaria también. ¿Emocionados o qué onda?

Imagen ilustrativa. Foto: cortesía Remind GNP 2023.

Ticket 2 Ride para que le caigan en transporte seguro

Un dato por si ocupan…. El festival Remind GNP 2023 tendrá movilidad Ticket 2 Ride para aquellos que quieran llegar en transporte seguro ya sea que ocupen ida y vuelta, o solo uno de estos dos servicios.

El costo es de $185.00 pesitos con horario de salida a las 11:00 AM para la llegada al festival en el Parque Bicentenario. Los puntos de salida serán de Mundo E, Plaza Lindavista, Galerías Coapa, Perisur Zacatepetl, Santa Fe, Interlomas e Hipódromo de las Américas. Aquí las direcciones exactas de cada punto.

Lo que sí entra y lo que no al festival Remind GNP 2023

Ojo acá, para que no los agarren en curva en la mera entrada del festival Remind GNP 2023. Aquí abajito les dejamos las listas de los objetos que sí entran y los que no al evento. No vayan a decir que no se los advertimos, eh. Ahora sí, solo queda esperar el 22 de abril para caerle y pasar un sábado de lo mejor.

Lista de objetos permitidos y no permitidos. Foto: Remind GNP 2023.