Puro rolón pa’ echar la reta: Checa el soundtrack oficial que se armó el FIFA 22

Cada año, nos emociona el lanzamiento de varios juegos a los que les traemos ganas. Sin embargo, los fanáticos del futbol en todo el mundo se andan frotando las manos con el próximo estreno del FIFA 22, el cual nos da la oportunidad de jugar con nuestro equipo favorito y echar la reta con los cuates en partidos que solamente se podrían ver en el PlayStation 5 o Xbox Series S… ya saben, un Puebla vs. Barcelona o Xolos vs. Manchester United, jiar jiar jiar.

Sin embargo, además de destrozar a los rivales con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, bajita la mano y durante varios años, en este título de EA Sports arman una playlist bastante interesante con rolas espectaculares. Ya es casi una tradición que además del deporte, combinan la música de artistas y bandas mundialmente famosas o en ascenso. Y como era de esperarse, este 2022 tampoco defraudaron, porque crearon una muy buena selección de canciones.

El FIFA 22 nos sorprendió con su soundtrack

Resulta que el FIFA 22 acaba de anunciar el soundtrack oficial que escucharemos en este nuevo videojuego. Para que se den una idea de qué tan choncho es todo esto, cada uno de los modos de juego tendrá su propia música y empezando por el modo “normal”, tenemos a artistas que nos encantan como The Chemical Brothers Jungle, CHVRCHES, Inhaler, Girl in Red, Little Simz, My Morning Jacket, Polo & Pan y Sam Fender, entre otros.

En cuanto al Volta Football, las rolas acá se van mucho más al ambiente electrónico, algo lleno de sintetizadores y cajas de ritmo. Y la verdad es que es no es queja, porque reunieron en un solo lugar a artistas del tamaño de Caribou, John Newman, Skepta, AJ Tracey, Amber Mark, Preditah y hasta Lorde y Run The Jewels aparecen con el remix de “Supercut”. A continuación les dejamos la lista completa con todos los músicos que aparecen en el soundtrack.

Si quieren checar las playlist completas, ACÁ pueden ver el del FIFA 22 y POR ACÁ el de Volta Football, y próximamente estarán disponibles en todas las plataformas de streaming. En cuanto al juego, les contamos que llegará para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X el próximo 26 de septiembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para armar las retas con todos nuestros cuates, acá les dejamos el gameplay oficial: