Lo que necesitas saber: Si te gustan bandas como Loathe, Deftones, Thursday y demás... este es tu momento para escuchar a Fleshwater.

Es momento de otro Radar acá en Sopitas.com. En esta ocasión, nos ponemos más heavys de lo habitual porque toca hablar de una muy buena banda llamada Fleshwater.

Y es que es una de esas bandas que, justo en este momento, está pasando de encabezar los círculos underground a presentarse en festivales de la talla de Coachella, o a salir de gira con los mismísimos Deftones.

¿A qué suena Fleshwater?

Fleshwater te encantará porque tienen la distorsión del shoegaze con la pesadez del metal alternativo, y la energía tan cruda como melódica del post-hardcore.

Imagina un híbrido de Deftones, Thursday, HUM, At The Drive-In, Loathe o el lado más melódico de Deafheaven.. . así de geniales son.

Imagen ilustrativa de Fleshwater. Foto: redes sociales de Fleshwater.

Canciones esenciales de Fleshwater

De su disco debut, We’re Not Here to Be Loved, destacan las canciones “Baldpate Driver”, “Closet”, “The Razor’s Apple”, “Linda Claire”, “Foreign” y “Kiss The Ladder” que se hizo viral.

Aquí se nota la esencia de Fleshwater: un heavy-shoegaze crudo que por momentos tiene la energía eufórica del post-hardcore, para luego romper en riffs densos que te llevan a su lado más metal.

En su segundo disco, 2000: In Search Of The Endless Sky, se nota una producción más pulida pero sin abandonar su estilo .Eso sí, se ponen experimentales integrando breves arreglos electrónicos de trip-hop, drum and bass e industrial en algunas canciones

Las imperdibles: “Drowning Song”, “Jetpack”, “Last Escape”, “Be Your Best”, “Jerome Town”, “Raging Storm” y “Endless Sky”.

Así suena la banda en vivo…

En esencia, los conciertos en vivo de Fleshwater destacan por su ambiente más cercano al hardcore punk. Ya sabes, shows con mosh pits y algunas personas subiendo al escenario para aventarse al stage diving, muy en el sentido de Turnstile por poner un ejemplo.

Las guitarras duras y potentes, la rapidez que va al breakdown metalero no son el único sello de esta banda… las voces brillan por sus texturas variadas. Y cuando decimos ‘brillan’, nos referimos a que son muy versátiles en el tipo de voces crudas y melodiosas que manejan sin ser virtuosos de primera línea.

Anthony DiDio, además de la guitarra, sabe pasear su voz entre las melodías desganadas y melancólicas propias del shoegaze para luego desgarrarse la garganta con arreglos que por momento remontan al screamo. Brutal.

Marisa Shirar como vocalista principal, le da a Fleshwater ese toque melodioso del post-hardcore, incluso un poco pop-punk, con progresiones melódicas que recuerdan a Hayley Williams en la época de Paramore 2005 – 2009.

¿Con quién ha colaborado o trabajado Fleshwater?

Los dos discos de Fleshwater los ha producido Kurt Ballou, guitarrista de Converge. Esta colaboración es muy significativa porque es la muestra de cómo la escena hardcore de corte metal es bastante unida.

Sobre todo, porque Converge es una banda ligada a un sonido más agresivo… y esto es un ejemplo de la diversificación de estilos en una escena que suele ser más ‘cuadrada’ o que no acepta de buena gana (aparentemente) proyectos con un estilo más melódico.

Además, Fleshwater recibió el apoyo de Deftones y The Mars Volta en una gira por Estados Unidos en 2025. Esto ayudó a consolidar a la banda para llegar a un público mayor.

Como dijimos anteriormente, el sonido de Deftones también parece una influencia directa, sobre todo en la esencia de heavy-shoegaze que Chino Moreno y compañía popularizaron con discos como el homónimo del 2003, el Saturday Night Wrist o algunos temas del Koi No Yokan.

Unos datos para clavarte en el proyecto

1. Fleshwater inició como un proyecto alterno de Vein.FM, banda de corte más hardcore del guitarrista Anthony DiDio. También esa es una bandota que destaca por usar estructuras electrónicas muy del drum and bass en sus producciones.

2. La vocalista Marisa Shirar también tiene un proyecto solista llamado MIRSY, de corte más trip-hop. No ha sacado mucha música, pero las pocas canciones que tiene en su haber están bastante buenas para alivianar un poco el sonido crujiente de su banda principal.

3. En este 2026, fueron una de las bandas revelación de Coachella si nos enfocamos en el apartado del rock.