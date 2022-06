El pasado 17 de junio Foals finalmente nos presentó ‘Life Is Yours’, su séptimo disco de estudio. Uno que para la banda originaria de Oxford, Inglaterra, representa un resurgimiento musical que llega después de años de cambio y tras un periodo de tiempo en donde el mundo entero vio desaparecer la vida como la conocía.

Es imposible no involucrar a la pandemia cuando nos ponemos a pensar en las consecuencias que tuvo, comenzando por las millones de vidas que se apagaron en el mundo y también, por la nueva normalidad en la que nos obligó a vivir después de un largo encierro (que a Yannis y compañía ayudó de cierta forma).

Foto vía Faccebook: Foals

Foals regresó después de tres años con ‘Life Is Yours’

La mayoría de las personas no pudimos hacer nada más que expresar nuestras emociones (si es que lo hicimos) a quienes nos rodeaban. En el caso de los músicos, vimos cómo varios artistas y bandas utilizaron este periodo en pausa para terminar trabajos pendientes o crear algunos nuevos.

Quienes se aventuraron a hacer música durante la pandemia nos mostraron discos y canciones donde expresan sus emociones y miedos en esos meses de oscuridad. Por supuesto que ese no fue el caso de Foals, quienes durante el confinamiento se propusieron sólo una cosa: renacer.

Foto: Warner/ADA

Un álbum donde la banda renace después de los periodos turbios que enfrentó en los últimos años

Quienes ya escucharon el séptimo disco del ahora trío inglés (acá les dejamos nuestra reseña), seguramente se percataron de que ‘Life Is Yours‘ no es igual a algún otro trabajo que Foals haya presentado en sus poco más de 15 años de carrera. Y quien esperó que este disco no fuera diferente, probablemente pecó un poco de iluso.

Y es que la ahora agrupación conformada por Yannis Philippakis, Jack Bevan y Jimmy Smith atravesó escenarios bastante caóticos en los últimos años. Comenzando por los cambios en su formación: en 2018 le dijeron adiós a su bajista, Walter Gervers, y en 2021 hicieron lo mismo con su tecladista, Edwin Congreave.

Foto vía Instagram: @foals

Si bien se sabe que la adición o ausencia de un integrante puede modificar el sonido de las bandas (sea para bien o para mal), a eso agreguemos el hecho de que Foals fue de las agrupaciones que no pudieron promocionar sus discos recientes cuando comenzó la emergencia sanitaria.

Como recordarán, la segunda parte del ‘Everything Not Saved Will Be Lost’ (2019) se estrenó unos cuantos meses antes de que la pandemia apareciera en el mundo, algo que llevó a Yannis y compañía no sólo a cancelar sus shows ya programados, sino a vivir en el encierro con la incertidumbre de si las cosas serían iguales.

Foto: Getty Images

Foals celebra a la vida con baile y optimismo en ‘Life Is Yours’

Fue justamente ese periodo donde Foals se dio cuenta de que el mundo, su mundo, ya no sería el mismo. Pero en lugar de echarse a llorar, Yannis y compañía le dieron la vuelta y se propusieron celebrar la vida a través de un álbum que se sintiera como un shot de dopamina, optimismo y felicidad.

“Si las cosas fueran normales en el mundo probablemente hubiéramos escrito un disco más melancólico, porque nuestra tendencia es escribir música melancólica; escribimos muchas canciones que tienen una oscuridad porque las cosas son oscuras en el mundo”, nos contó Yannis en una reciente charla que tuvimos con él.

“En esta ocasión nosotros queríamos hacer lo contrario y escribir canciones que se sintieran como si fueran una especie de “jódete” a la oscuridad. Yo quería enfrentarme a todas las dificultades que estaban ahí afuera”, detalló el frontman sobre esta nueva placa discográfica que es una respuesta al confinamiento.

“Realmente teníamos un deseo de hacer un álbum bailable, pues no habíamos hecho un disco que enfatizara los ritmos de baile desde el ‘Antidotes’“, aseguró Yannis. “Buscamos escribir un disco que tuviera un sonido bastante unificado. Eso queríamos hacer y sentimos que lo logramos”.

Foto: Cortesía

El séptimo disco representó un nuevo reto y capítulo en la historia de Foals

Aunque este nuevo álbum es bastante optimista, eso no quiere decir que la realización de ‘Life Is Yours’ fuera fácil. Tanto Yannis como Jack tuvieron que enfrentarse un poco a la distancia en la que estaban con Jimmy, a quien la pandemia dejó atrapado en Estados Unidos durante un buen rato.

“Cada vez que hacemos un disco es diferente y algunas cosas son más fáciles. Fue bastante difícil en el lado logístico, de organizar cosas y el tiempo con los productores”, nos relató Yannis Philippakis sobre la producción de este disco que contó con la participación de AK Paul, John Hill y Dan Carey.

“Hubo algunas dificultades con Jimmy atrapado en Estados Unidos y luego en el Reino Unido. Él no podía viajar tanto como le hubiera gustado, así que se frustró bastante”, enfatizó el líder del trío asegurando que al final también hubieron cosas buenas como no tener distracciones: “Solo íbamos al estudio y trabajábamos”.

En cuanto al contenido lírico en ‘Life Is Yours’, Yannis tuvo momentos bastante agridulces: “Creo que la relación entre nosotros tres fue bastante sencilla en términos de escritura. Encontré que escribir algunas de las letras fue complicado… requirió un proceso diferente e imaginativo al cual pude llegar al final”, afirmó

Yannis Philippakis tocando con Foals en 2018/ Foto: Getty

Y es que de acuerdo con el mismo Philippakis, en ‘Everything Not Saved Will Be Lost’ la escritura salía de todas partes, pues al ser letras melancólicas a las que estaba acostumbrado, sólo pensaba en “escribir y escribir”. Así que ‘Life Is Yours’, de alguna manera, también fue su renacer como compositor.

Aunque también tomó enseñanzas que la banda ha tenido durante sus 15 años de trayectoria

Yannis mencionó que ‘Life Is Yours’ es un disco que toma y reinventa los sonidos de baile que conocimos en 2008 con su álbum debut, ‘Antidotes’. Y aunque esta séptima placa de estudio es muy diferente a sus predecesoras, es verdad que tiene algo en común con ellas: las influencias musicales.

“No nos gusta tener diferentes influencias por álbum. Talking Heads siempre ha sido una influencia para nosotros desde el principio, la cosa es que cuando estás haciendo un disco, tomas muchas decisiones que pueden llevarte a un lugar donde el sonido se enfatiza más”, dijo Yannis sobre las bandas que inspiraron ‘Life Is Yours’, cuyos estilos encontramos en rolas como “2 am” o “Wake Me Up”.

Amamos a Talking Heads, amamos a Prince, amamos a Nile Rodgers, pero ellos también fueron influencias para ‘Total Life Forever’ y para ‘Holy Fire’. En este disco realmente no queríamos escribir canciones de rock pesado, y algunos de los productores con los que trabajamos como AK Paul empujaron a este álbum a un lugar donde los sonidos ahora fueron característicos o tal vez más enfatizados que en el pasado. Yannis Philippakis sobre las influencias musicales en ‘Life Is Yours’ y el trabajo de AK Paul en la canción 2001

“Es como si la vida regresara”, dice Yannis sobre ‘Life is Yours’

Si algo caracteriza a Foals es que en cada disco que hace todo está perfectamente pensado. En ‘Life Is Yours’ eso va desde el contenido y sonido de las canciones, hasta la portada misma del disco y los sencillos previamente lanzados, los cuales se caracterizan por tener rosas y flores.

“Amo las rosas, yo cultivo rosas, me gusta mucho la jardinería. He estado pasando los últimos dos días solo haciendo jardinería en mi casa. Para mí el jardín y las rosas en particular son como una cosa infinitamente inspiradora de la que nunca me canso”, nos confesó Yannis.

La portada de “Wake Me Up”, de Foals/Foto vía Instagram: @foals

“Creo que desde el simbolismo, supongo que diría que las rosas y las imágenes naturales son como un resurgimiento; es como si la vida regresara”, afirmó el cantante sobre su séptimo disco de estudio con Foals, que para él es el regreso de la vida.

“La primavera sigue al invierno, y es un poco diferente en México, pero en Inglaterra nuestros inviernos son terribles y se siente como si toda la vida se fuera. Este álbum está destinado para el resurgimiento de la vida y para mí nada simboliza mejor eso que las rosas, las flores y la naturaleza”, enfatizó.

Foals: la banda que los fans se niegan a dejar envejecer

Foals comenzó su carrera a principios de los años 2000, en una época donde también emergieron bandas como Mistery Jets, The Maccabees, Klaxons, Bombay Bicycle Club, The Cribs y otras más.

Algunas de esas agrupaciones ya no existen, otras ya hasta se volvieron a reunir. Y es que si algo hay que aplaudirle a Foals es la capacidad que tienen para mantenerse vigentes después de 15 años, algo que ellos le atribuyen a dos cosas: sus fans y su esfuerzo de mantener la calidad en lo que hacen.

Foto: Getty Images

“Creo que hemos tenido suerte. La música se ha mantenido vital… si el proceso de escribir canciones hubiera empeorado cada vez más o no escribiéramos buenas canciones, entonces todo terminaría“, aseguró Yannis sobre el porqué Foals probablemente sigue en pie.

“Ha sido el mantener un alto nivel de composición, eso es importante, así como la cantidad de pasión que ponemos en todo lo que hacemos. Eso resuena con la gente, ya sea tocando en un show, en la portada del disco, un video, etc.”

Foto: Marc Grimwade/WireImage. Vía: Getty Images

“Todo es importante y nos sentimos muy agradecidos de que nuestros fans nos hayan seguido a lo largo de los años, nos damos cuenta de que es un evento bastante raro el ser una banda a la que han apoyado en todo este tiempo. Especialmente nuestros fans mexicanos”, aseguró Yannis.

Este 2022 Foals regresará al festival que le abrió las puertas en México: El Corona Capital

El mismo Yannis lo dice y no es un secreto para nadie: Foals ama a México y México ama a Foals.

En nuestro país hemos visto, en varias ocasiones, cómo Yannis y compañía agotan entradas y hacen vibrar el suelo de los festivales donde se presentan. Lugares a los cuales sus fans los han seguido fervientemente desde hace más de una década.

“Recuerdo sentir el cariño del público mexicano y nos encantó desde entonces”

Fue en el año 2010 cuando el Corona Capital los trajo a México por primera vez y en la primera edición del festival. Una que el frontman recuerda perfectamente: “No habíamos estado antes, no sabíamos qué esperar. Yo no sabia nada sobre los fans mexicanos en general”, dijo Yannis al recordar su primera vez en un escenario mexicano.

Foto: Getty Images

Llegamos al festival, recuerdo cuando vinimos tocar… La mayor parte del tiempo en ese entonces la gente no sabía quiénes éramos, cuando tocamos en algunos de estos nuevos lugares. Y luego cuando llegamos al Corona Capital, el tamaño de la multitud era enorme en ese entonces. La gente se sabía las canciones, la gente conocía las canciones del ‘Antidotes’ y las estaban cantando. Solo recuerdo sentir el cariño del público mexicano y nos encantó desde entonces. Es uno de nuestros lugares favoritos para tocar y desearía que pudiéramos venir más seguido. Yannis Philippakis sobre el primer show de Foals en México, durante el Corona Capital 2010

Para fortuna de muchos, Foals es una de las bandas confirmadas para el Corona Capital 2022, así que seremos testigos de la evolución musical y el renacimiento de una agrupación a la que hemos acompañado por más de una década. Y la cual, para bien o para mal, jamás deja de sorprendernos, incluso cuando de renacer se trata.