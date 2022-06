Para el séptimo disco de estudio de Foals, Life is Yours, la banda se adaptó a ser un trío después de la salida del tecladista Edwin Congreave y el bajista Walter Gervers, lo que planteó un reto para los integrantes que se quedaron en la banda.

Yannis Philippakis, Jack Bevan y Jimmy Smith decidieron cambiar composición y estructura hacia un género conocido por la banda inglesa, un pop-rock bailable y refinado. Los tres integrantes hacen un disco de celebración a la vida, feliz y enérgico, que trata sobre salir de fiesta y aprovechar el tiempo, lo que es uno de los temas más adecuados hacia la salida de la pandemia.

Producido por John Hill (Cage The Elephant, Foster The People) , A. K. Paul (Jessie Ware, Mura Masa), Miles James (Little Simz, Tom Odell), Dan Carey (Wet Leg, Fontaines D.C) y Jono Ma (Jagwar Ma), Life Is Yours es el primer disco de la banda en el que participan varios productores.

Optar por un terreno conocido

Desde Antidotes (2008), Foals presentó rolas con distintos matices. Por un lado, canciones bailables con riffs pegajosos y ritmos movido (“Cassius”, “Hummer”), y por otro, temas más reflexivos y menos acelerados (“Olympic Airways”, “Two Steps, Twice”). Esto se replicó en el que es quizás su disco más icónico a la fecha, el magnífico Total Life Forever (2010) que los colocó como un acto a seguir dentro del rock inglés.

Lo anterior no quita que Yannis y compañía empezaran a coquetear con un synth rock más “veraniego”, bailable y descomplicado con el que también se dieron a conocer a una audiencia más amplia. “My Number” y “Out of the Woods” del Holy Fire (2013) mostraron que la banda funcionaba en este género, y muy bien.

Para Life Is Yours, explotan este sonido con rolas que siguen los pasos de algunas presentadas en el disco doble que lo precedió. “Wake Me Up” y “2AM” fueron los sencillos que lideraron este nuevo LP, y Foals no escondió ni poquito de qué iba su nuevo lanzamiento. Regresan al sonido que los llevó a recorrer más lugares y conocer nuevos lares con este nuevo disco.

Más diversión, menos distorsión

Al haberse enfrentado al mundo pandémico y perder a Tony Allen, con quien Yannis tenía un proyecto en espera, Foals decidió hacer once rolas que van de la juventud y diversión, aunque en el trayecto perdimos otros componentes que nos gustaban.

Algunas de las rolas más potentes del ahora trío inglés giraban alrededor de distorsiones pesadas y explosiones acompañadas de batería (como en “Inhaler” y “What Went Down”) y quizás no volvamos a escuchar rolas nuevas con estos elementos en algún tiempo.

“Looking High” es uno de los ejemplos más claros de esta nueva era de Foals, entre sintetizadores y líneas de bajo que se acercan más al pop-funk, con líneas melódicas alegres y fáciles de cantar en alguna presentación en vivo. No hay tiempo para la tristeza reflexiva dentro de esta siguiente fase de la banda.

Otro sonido que por ahora se queda guardado en el cajón, es el que se construía entre atmósferas y lentamente llevaba al clímax, como lo son las icónicas “Spanish Sahara” o “Late Night”.

A cambio, tenemos mucho baile y más sintetizadores en ambientes que se sienten tropicales, como en “Under The Radar”, “Crest of the Wave” y “Flutter”, rolas que no podemos esperar a bailar en vivo, en pleno ambiente festivalero, ya que los veremos en nuestro país en el Corona Capital 2022.

La importancia de la electrónica para la banda

Escuchamos en este disco rolas bastante más tiradas a la pista de baile que en el

resto de la discografía de Foals, y “The Sound” es la prueba más clara de esto, al ser una rola completamente uptempo con un beat marcado y protagonismo de la voz de Yannis en loops y sintes.

Lo mismo pasa con “Wild Green”, con una progresión de teclados que podríamos escuchar en loop por horas, cerrando el disco con una celebración no solo a la vida, sino también al amor de Foals por la electrónica.

Recordemos que tienen bastantes remixes de artistas importantes de la música electrónica, e incluso “Wake Me Up” ya tiene tres remixes, por lo que creemos que se viene una versión de remezclas de todo el disco, como lo han hecho en el pasado.

Tracklist

“Life Is Yours” “Wake Me Up” “2AM” “2001” “Summer Sky” “Flutter” “Looking High” “Under the Radar” “Crest of the Wave” “The Sound” “Wild Green”

