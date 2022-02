“Amor y valor”: El mensaje que Foals mandó para sus amigos y fans en Ucrania

El 24 de febrero de 2022 se convertirá en un día para recordar dentro de la historia moderna, pues en esa fecha, Rusia oficialmente entró a Ucrania en una “operación militar especial” –como la llamó el presidente Putin– que tiene a todo el mundo al tanto de lo que sucede en esta zona del planeta. Las cosas entre ambos países están sumamente tensas, es por eso que varias figuras del cine y entretenimiento han mandado mensajes de apoyo al pueblo ucraniano.

Por supuesto que la industria musical no podía permanecer ajena a este conflicto, pues en las últimas horas hemos visto a un montón de artistas mandan mensajes de apoyo a todas las personas que, como siempre suele suceder, son los más afectados cuando hay en una lucha armada. Yungblud, Oli Sykes de Bring Me The Horizon, Amanda Palmer y Alex Kapranos de Franz Ferdinand se pronunciaron al respecto en redes sociales, pero ahora tocó el turno de una de nuestras bandas favoritas.

Resulta que el 24 de febrero y justo cuando acababan de pasar los bombardeos rusos en distintas ciudades ucranianas, Foals decidió dedicarle unas palabras de aliento a todos los colaboradores y fans que tienen en aquel país. A través de sus distintas cuentas el vocalista de la agrupación, Yannis Philippakis escribió “Amor y coraje para todos nuestros amigos en Ucrania”. Sin embargo, más tarde contaron que tienen una conexión muy especial con esa nación en específico.

La cuenta de Twitter de la banda de Oxford publicó una serie de fotos tomadas durante el rodaje de su vídeo “2am”, el cual estrenaron hace algunas semanas y filmaron con un enorme equipo de creativos y bailarines ucranianos que participaron poniendo todo su talento. “Pensando en estas increíbles personas que hicieron posible el rodaje del vídeo de ‘2am’ en Kiev el mes pasado“, escribieron y finalizaron deseándoles lo mismo que Yannis, valentía y mucho cariño .

thinking of these amazing people who made filming the ‘2am’ video possible in Kyiv last month.

wishing all our friends in the Ukraine love & courage 💙💛 pic.twitter.com/lzxbFZCLLu

— FOALS (@foals) February 24, 2022