¡Están de vuelta! Foals regresan con la festiva y enérgica rola “Wake Me Up”

Vaya que el 2021 nos ha dejado con el ojo cuadrado en cuanto a regresos. Hablando específicamente de la industria musical, además de que volvieron los conciertos y festivales en gran parte del mundo, también tenemos de vuelta a varias bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, ahora nos emociona anunciarles que luego de un buen rato en silencio y con otros proyectos bajo el brazo, Foals regresa este año y por la puerta grande con música nueva que suena espectacular.

Como recordarán, en 2019 la banda comandada por Yannis Phillipakkis estrenó su material discográfico doble, Everything Not Saved Will Be Lost. En aquel momento, el grupo de Oxford lo presentó por todo el mundo –incluido México– e incluso tenían otra fecha en nuestro país que se canceló por la pandemia. Aunque durante el encierro estrenaron un disco con remixes de sus propias rolas donde participaron artistas como Hot Chip, Mura Masa, RÜFUS DU SOL y muchos más.

Foals regresa con “Wake Me Up”

Sin embargo, Foals nos ha dado un par de noticias que nos sorprendieron recientemente. La primera fue que el pasado 22 de septiembre y luego de 15 años, el tecladista, Edwin Congreave dejó el grupo. A pesar de que eso nos puso tristes, en el comunicado con el que anunciaban su salida confirmaron que ya tenían listo su siguiente álbum de estudio. Pero en los últimos días anunciaron con bombo y platillo que muy pronto estrenarían una rola, creando mucha expectativa.

Finalmente, este 4 de noviembre y tras un buen rato de espera, la banda estrenó una nueva canción, que lleva por título “Wake Me Up”. Si son fans de hueso colorado seguramente sabrán que este tema no salió recién del horno, ya que Yannis Phillipakis y compañía la tocaron en el show que dieron el pasado 12 de agosto en el Cardiff Castle en Gales. Sin embargo, ahora tenemos la versión de estudio y podemos decirles que es todo lo que estaban esperando, porque tiene el sonido clásico del grupo y una vibra festiva adictiva.

¡También estrenaron el video de este sencillo!

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un videoclip para esta rola, que contó con la dirección de Dave East (quien ya había trabajado con ellos en el visual de “Neptune”). En esta ocasión, vemos a Yannis Phillipakkis, Jack Bevan y Jimmy Smith tocando la canción con un fondo bastante colorido mientras a su alrededor, un grupo de bailarines arma una coreografía espectacular. Sin duda, el video refleja a la perfección la energía y vibra que transmite su nuevo sencillo.

Ya para terminar, Foals anunció que esta canción formará parte de su nuevo disco, del cual no revelaron más detalles. Por ahora solo queda esperar a que confirmen más información al respecto, pero ojo, estén atentos porque tuvimos chance de platicar con la banda y pronto les compartiremos la entrevista completa. Pero mientras esperamos a que suelten más detalles, trépenle al volumen y escuchen a continuación “Wake Me Up”: