Fecha de estreno, tracklist y más: Foals anuncia los detalles de ‘Life is Yours’, su nuevo disco

No cabe duda de que el 2022 será un excelente año para la industria musical. Y no solo decimos porque muchos artistas y bandas regresarán a los escenarios luego de un buen rato sin tocar frente a miles de personas. No, lo mencionamos ya que varios de ellos confirmaron que en los próximos meses estrenarán discos nuevos. Tal es el caso de Foals, que luego de ir calentando motores, acaban de anunciar el lanzamiento de su siguiente álbum.

Como recordarán, fue en 2019 cuando la banda de Oxford nos presentó las dos partes de Everything Not Saved Will Be Lost y salieron de gira para promocionar este material discográfico. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, Yannis Philippakis y compañía desaparecieron un ratito de los reflectores, aunque en el fondo, estaban trabajando en el estudio y pasando por una etapa de cambios tras la salida del tecladista Edwin Congreave.

Foals por fin anuncia los detalles de su nuevo disco: ‘Life is Yours’

A pesar de todo, con la noticia de Congreave, Foals también aprovechó la oportunidad para mencionar que prácticamente ya tenían listo su nuevo álbum de estudio. El primer adelanto de esta placa la escuchamos en noviembre de 2021, cuando nos sorprendieron estrenando la rola “Wake Me Up” y a inicios de este año nos mostraron otro sencillo llamado “2 am”. Pero ahora, la banda ha confirmado los detalles de su séptimo material discográfico.

Fue a través de una publicación en sus redes sociales donde la agrupación británica anunció los pormenores de Life is Yours, su siguiente disco. En dicho post y además de revelar el título, mostraron la portada con un simple arreglo floral minimalista y comentaron la inspiración detrás de todas estas rolas, que tiene un concepto mucho más relajado que sus trabajos previos:

“Mientras escribíamos en medio del invierno pasado, queríamos encontrar una nueva forma de expresarnos. Queríamos reenfocarnos y hacer algo que compartiera un ADN a lo largo de las canciones: un aspecto físico, una capacidad de baile, una oda a las salidas nocturnas”.

Life is Yours, el séptimo material discográfico de Foals, estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 17 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el nuevo álbum de esta banda que tanto nos encanta y para calentar motores, chequen a continuación el tracklist oficial y el espectacular videoclip de su más reciente sencillo, “2 am”:

Tracklist

1. “Life Is Yours”

2. “Wake Me Up”

3. “2am”

4. “2001”

5. “(summer sky)”

6. “Flutter”

7. “Looking High”

8. “Under The Radar”

9. “Crest Of The Wave”

10. “The Sound”

11. “Wild Green”