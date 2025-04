Lo que necesitas saber: Este álbum, encabezó varias listas de 'álbum del año' en todo el mundo y obtuvo rápidamente la certificación de disco de oro en el Reino Unido, lo que le valió a la banda un premio BRIT y la nominación a dos GRAMMY.

¡De estrenos! La banda Fontaines D.C. lanzó su cuarto álbum ‘Romance’ en una edición de lujo, en el que viene su reciente sencillo ‘It’s Amazing To Be Young’.

Fontaines D.C cancela su concierto en CDMX // Foto: @fontainesband

Lanzan su cuarto álbum ‘Romance’ en edición de lujo

Un mes después de cancelar su concierto en la CDMX, la banda Fontaines D.C. lanzó una edición de lujo de su aclamado cuarto álbum ‘Romance’.

Esta nueva versión disponible en XL Recordings, añade 3 canciones al álbum original de 11 temas: ‘It’s Amazing To Be Young’, ‘Before You I Just Forget’ y una versión en vivo de ‘Starburster’.

Recordemos que este álbum, encabezó varias listas de ‘álbum del año’ en todo el mundo y obtuvo rápidamente la certificación de disco de oro en el Reino Unido, lo que le valió a la banda un premio BRIT y la nominación a dos GRAMMY.

Esta es la portada de ‘Romance’, el nuevo disco de Fontaines D.C./Foto: XL Recordings

¿De que van las 3 nuevas canciones del álbum?

El sencillo ‘It’s Amazing To Be Young‘ estrenado con un video musical, presenta una experiencia romántica que retrata la problemática de ser aceptado por la sociedad.

Por su parte, ‘Before You I Just Forget‘ nos habla de recordar quién es uno antes de perderse en expectativas de los demás y ‘Starburster‘ es una fersión en vivo fusionada con su canción ‘In Heaven (Lady In The Radiator Song)’.