¡Wow! Foo Fighters se cambiarán el nombre y lanzarán un álbum de música disco

La creatividad no tiene límites y parece que Foo Fighters lo entiende bien. Dave Grohl y compañía hicieron su regreso en grande durante febrero pasado cuando lanzaron Medicine At Midnight, su décimo disco con el que además se celebra el 25 aniversario de carrera…. pero aún hay más sorpresas por delante.

¿Qué tal les caería un nuevo álbum de la banda este mismo año? Pues bien, esto sí sucederá aunque no de la forma más convencional. Para la ocasión, el grupo adoptará la identidad de The Dee Gees y este material tendrá unas buenas rolitas de música disco.

No ha pasado ni medio año desde que Foo Fighters lanzó su más reciente álbum y ya están en la antesala de una nueva producción. Pero esperen, porque esta nueva entrega no será precisamente bajo el nombre que han ocupado por más décadas de trayectoria.

Este jueves, la banda comandada por Dave Grohl anunció el lanzamiento de un nuevo material que llevará por título Hail Satin y para ello, se cambiarán el nombre. De esta manera, el combo comandado por el buen Dave Grohl nos mostrará a sus alter egos conocidos The Dees Gees, que harán su debut oficial en la escena.

A través de sus redes sociales, Foo Fighters presentó este proyecto con un breve adelanto y como lo indica el nombre de la ‘nueva’ banda, se trata de un lanzamiento con algunas rolas de música disco, principalmente covers de los Bee Gees (la referencia es bastante clara en el nombre del grupo).

El lanzamiento de Hail Satin se hará el próximo 17 de julio en el marco del próximo Record Store Day y en un posteo de Twitter, los FF nos comparten un breve adelanto sobre cómo sonará este experimento musical. Pero eso no es todo.

Mientras en la cara A de este álbum vienen los covers de Bee Gees, los fanáticos de hueso colorado encontrarán en la cara B algunas versiones en vivo e inéditas de algunos tracks de Medicine At Midnight. Por tratarse de la fecha, el lanzamiento se hará primero en formato físico y lo más probable es que eventualmente se libere en plataformas. Habrá que esperar. Checa a continuación el anuncio.

Introducing…the Dee Gees!!!

HAIL SATIN – coming to a local record store & dance party near you July 17th!!! https://t.co/tBmhSkPpMm #RSDDrops #RSD21 @recordstoreday pic.twitter.com/j0g6Kh5jSj

— Foo Fighters (@foofighters) June 17, 2021