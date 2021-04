La historia del romance que inspiró “Everlong” de Foo Fighters (y cómo intervino Sonic Youth)

Existen bandas que tiene una canción que resalta sobre el resto de sus composiciones. Y no porque sean precisamente ‘mejores’ -es un asunto subjetivo y debatible, desde luego-, pero estos temas tienen algo; un ‘no sé qué, qué sé yo’ que las hace el sello distintivo del artista en cuestión. En el caso de Foo Fighters, con seguridad se podría decir que “Everlong” recoge esas características.

Por supuesto, cada fanático tendrá su track favorito del grupo comandado por Dave Grohl, pero resulta innegable el legado que este sencillo ha marcado desde su lanzamiento en 1997 como parte del disco The Colour and the Shape. Vaya, no por nada es el tema con el que cierran sus presentaciones.

Sin embargo, más allá de eso, el track alberga una interesante historia acerca de su concepción. Incluso, el propio vocalista de los Foo ha revelado que por poco y no se incluye en el corte final del álbum antes mencionado, algo que hubiera sucedido de no ser por la intervención de un miembro de Sonic Youth… Eso es solo un poco de lo que se esconde en la historia detrás de la canción.

Un momento turbio para Dave Grohl

Si algo podemos decir sobre Dave Grohl a lo largo de su carrera, es que es un tipo resiliente. Ejemplos hay muchos y quizá el más claro es que, tras la muerte de Kurt Cobain, buscó la manera de continuar su propio camino en la música. Y lo hizo a lo grande.

Pero como suele suceder con muchas grandes bandas, no todo siempre son buenos momentos. Foo Fighters, con toda la buena vibra que se cargan y que les vemos en una que otra entrevista, también pasaron por algún momento turbio. De hecho, así sucedió en medio de las grabaciones de The Colour and the Shape, esto entre 1996 y 1997.

Por aquel entonces, las tensiones entre los Foo Fighters estaban un poco fuertes respecto a la grabación del álbum y la vida personal de Dave Grohl también era complicada. El vocalista se encontraba separado de su entonces esposa Jennifer Youngblood (de quien se divorciaría definitivamente en el ’97).

“Grabamos en un estudio en las afueras de Seattle que era un granero reformado y podías quedarte ahí. Detrás estaba esto arroyo que tenía salmones saltando en él. Era hermoso pero estabas realmente aislado, fuera de la ciudad a unos 45 minutos. Así que me quedé allí y mientras estuve allí, mi ex esposa y yo nos separamos”, dijo a Kerrang en una entrevista.

En diciembre de 1996, la banda decidió darse unas vacaciones con motivo de Navidad y Dave se fue a visitar a su familia en la ciudad de Virginia. Con él, se llevó algunos de los demos que habían grabado para ver qué podía agregar, quitar, perfeccionar o modificar.

El romance que inspiró “Everlong” de Foo Fighters

Aunque la cosa no iba nada bien con su matrimonio y la pareja Grohl-Youngblood básicamente ya había puesto tierra de por medio, sí había alguien de quien el líder de Foo Fighters estaba enamorado. En la misma charla con Kerrang, Dave lo confirmó, aunque nunca reveló la identidad de esa persona como tal.

“Esa canción es sobre una chica de la que me había enamorado y básicamente se trataba de estar tan conectado con alguien, que no solo los amas física y espiritualmente, sino que cuando cantas junto con esa persona, te armonizas perfectamente“, decía el vocalista de los Foo.

Como dijimos, Dave nunca ha hablado o mencionado quien es esa misteriosa chica, pero varios fanáticos-y uno que otro clavado en la historia de la banda y su líder- han llegado a la conclusión de que se trata de Louise Post, una de las cantantes de la banda Veruca Salt. Eso sí, como es bien sabido, ese romance no prosperó, pero corre por ahí el rumor de que la propia Post contribuyó con voces en “Everlong” (aunque no recibe créditos en el track del álbum).

La intervención de Thurston Moore de Sonic Youth

Dave Grohl recientemente se presentó en el Oates Song Fest 7908 (organizado por el cantante John Oates) durante el mes de marzo para interpretar “Everlong” en acústico. Pero antes, platicó un poco sobre cómo surgió el riff y la música de la canción

Resulta que él, mientras probaba diferentes acordes, tocó uno muy especial que le llamó la atención. Ese mismo acorde es el que abre la canción. “Lo primero que pensé al tocarlo fue ‘Eso suena un poco a Sonic Youth’. Una de mis bandas favoritas de todos los tiempos es Sonic Youth y me pareció un acordé genial“, mencionó Dave.

Una vez que estaba en Virginia en aquella Navidad del ’96, Dave Grohl acudió al estudio de un amigo en esa ciudad para grabar un demo y que no se le olvidara la composición que ya estaba armando. Una vez que tenía su grabación lista, tocaba mostrársela al resto de los Foo Fighters y al productor Gil Norton. Por supuesto, la canción le agradó a los demás miembros, pero aún debía pasar un filtro más para que Dave estuviera convencido de ella.

“Recuerdo de hecho que la toqué para Thurston [Moore] y Kim [Gordon] de Sonic Youth porque tenía miedo de haberme robado alguna canción suya de alguna manera. Yo solo les dije: ‘escuchen esta cosa que grabé [el demo]’… Y ellos dijeron: ‘¿por qué es un demo?.. ¿Por qué no está en el álbum?’. Entonces fui con la banda, la grabamos y ahora es la la canción que escuchas en la radio”.

Y así, ya con todo eso a cuestas, Dave Grohl y compañía compusieron y nos entregaron su canción más emblemática de la historia. Esperemos pronto volverla a escuchar en vivo.