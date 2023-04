No cabe duda que el 2023 está lleno de sorpresas hasta musicales. Lo decimos porque a lo largo de estos primeros meses del año se han estrenado álbumes y canciones impresionantes de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, muy pronto tendremos de regreso a Foo Fighters, quienes están de vuelta con la rola “Rescued” y anuncian su primer disco sin Taylor Hawkins.

Como recordarán, lamentablemente el 25 de marzo de 2022 lo recordaremos como uno de los días más tristes del rock, pues en esa fecha murió Taylor Hawkins. Desde entonces, sus compañeros en Foo Fighters y varios artistas –hasta de otros géneros– armaron un par de conciertos monstruosos para homenajearlo. Y sin duda, pensábamos que ese sería el final agridulce de la banda.

Dave Grohl tocando con los Foo Fighters en 2022/Foto: Getty Images

Foo Fighters están de vuelta con la rola “Rescued” y anuncian su primer disco sin Taylor Hawkins

Sin embargo, parece que el show debe continuar y eso también lo saben los Foo Fighters. Para 2023, la agrupación sorprendió a todos anunciando una serie de fechas que los embarcará en un tour por gran parte del planeta (aunque aún no confirman quién será su nuevo baterista) para tocar en festivales y por su propia cuenta.

Pero ahora, por si esto fuera suficiente y tras varios clips misteriosos en redes sociales, la banda está de vuelta con la rola “Rescued” y el anuncio de su primer disco sin Taylor Hawkins. Resulta que los Foo Fighters confirmaron los detalles de su siguiente álbum, el cual llevará por título But Here We Are y contará con 10 canciones inéditas producidas junto a Greg Kurstin.

Esta es la portada de ‘But Here We Are’, el nuevo disco de los Foo Fighters/Foto: Roswell Records

Y para calentar motores para el lanzamiento de su nuevo disco, como ya comentábamos antes, los Foo Fighters estrenaron la rola “Rescued”. Para que se den una idea de cómo está la cosa, este temazo tiene toda la esencia de la banda: guitarrazos ponchados, una base rítmica sólida y un mensaje optimista que les levantará el ánimo (por si lo necesitan).

Apunten muy bien la fecha, porque But Here We Are, el onceavo material discográfico de los Foo Fighters estará disponible el próximo 2 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar completito este álbum, acá les dejamos “Rescued” para que le echen oído y abajo pueden checar el tracklist de este nuevo disco

Tracklist de ‘But Here We Are’, el nuevo disco de los Foo Fighters

“Rescued” “Under You” “Hearing Voices” “But Here We Are” “The Glass” “Nothing At All” “Show Me How” “Beyond Me” “The Teacher” “Rest”