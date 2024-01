Lo que necesitas saber: Foo Fighters jamás ha tocado en Perú, es por eso que sus fans en dicho país le hicieron un tributo a la banda para intentar que armen un concierto.

Y ustedes, ¿qué harían con tal de ver a su banda favorita en su país? Estamos seguros que darían todo por cumplir ese sueño, ¿no? Sin embargo, hay quienes son capaces de organizar lo que sea para causar ruido y conseguir dicha meta. Tal es el caso de los fans de Foo Fighters en Perú, quienes armar algo cool para llamar la atención de Dave Grohl y compañía.

Parece mentira, pero a pesar de que la agrupación estadounidense es muy famosa y grande en todo el planeta, hay algunos lugares de este mundo que de plano nunca han pisado. Entre todos esos sitios están las tierras peruanas, pues desde el lanzamiento de Wasting Light (2011), se hizo común que la banda visitara Latinoamérica, pero siempre dejaron de lado a sus seguidores en ese país y muchos otros.

Dave Grohl de Foo Fighters/Foto: Getty Images

Foo Fighters jamás ha pisado Perú, a pesar de tener conciertos muy cerca

El ejemplo perfecto de esto fue la gira que armaron los Foo Fighters en 2021, pues dentro de las fechas solo consideraron a México, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Brasil. Sin embargo, tuvieron que cancelar las últimas dos presentaciones tras la lamentable muerte de Taylor Hawkins antes del show que se aventarían en el Festival Estéreo Picnic.

A pesar de esta situación y con el estreno de But Here We Are en 2023, los fans de la banda en Perú vieron una oportunidad para cumplir su sueño. Es por eso que se juntaron con la intención de llamar la atención de Dave Grohl tocando y cantando uno de sus más grandes clásicos. Y si con esto no logran que la agrupación por fin toque en la tierra del ceviche, la verdad no vemos con qué otra cosa lo consigan.

Dave Grohl y los Foo Fighters en el Pyramid Stage de Glastonbury 2023/Foto: Getty Images

Los fans peruanos de la banda se rifaron tocando “My Hero”

Resulta que el pasado 3 de diciembre, un grupo llamado Foo Peruvian Heroes (conformado por hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños fans de la banda) se reunió en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal de Lima para echarse “My Hero”, un verdadero himno. Sin embargo, además de cantar a todo pulmón e interpretar la rola con guitarras, bajos y baterías, usaron instrumentos autóctonos del país, como quenas, flautas y cajones peruanos, acompañados de las asociaciones de música tradicional Checta y Coriwarmi.

Y para ser honestos, el resultado final es una maravilla, pues esa combinación de música tradicional con rock suena muy bien. Por ahora, los Foo Fighters no han comentado absolutamente nada del tributo que le hicieron sus fans peruanos, pero esperamos que al menos, la agrupación lo vea y consideren la posibilidad de ir a tocar para ellos. A continuación les dejamos el video para que chequen cómo se rifaron.

Los seguidores de Foo Fighters en Italia hicieron lo mismo, y sí les hicieron caso

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que los fans de Foo Fighters intentan llamar la atención de la banda juntando a un montón de gente y aventándose uno de sus himnos. En 2015 y gracias a la ayuda de la organización Rockin’ 1000, se reunieron 1000 músicos y seguidores de la agrupación en Italia para tocar “Learn to Fly”, con la intención de que Dave Grohl y compañía tocara en la ciudad de Cesena.

Sorprendentemente, los Foo quedaron tan impresionados por la pasión y emoción con la que los esperaban ese lugar que el 3 de noviembre de ese mismo año, la banda se presentó en la arena Carisport de Arena, cumpliendo el sueño de un montón de fans italianos. Así que ya lo saben, gente de Perú, hay grandes posibilidades de que su iniciativa pegue y por fin, este grupazo se presente en su país. Solo nos queda desearles mucha suerte.

