Dicen por ahí que la música es una gran compañera en los momentos amargos, y vaya que eso es muy cierto, pues hay canciones que nos ayudan a sanar cuando de plano no vemos la luz. Sin embargo, los artistas también la ocupan para superar instantes difíciles, como los Foo Fighters, quienes están de vuelta con el disco But Here We Are.

Como recordarán, en 2022 la industria musical se vistió de luto tras la lamentable muerte a los 50 años de Taylor Hawkins. En aquel momento (por los mensajes que publicaron en redes) y después de los tributos que le hicieron a su amigo y compañero en Londres y Los Ángeles, muchos pensamos que sería el final de los Foo Fighters. Pero vaya que estábamos muy equivocados.

Foo Fighters/Foto: Danny Clinch

Foo Fighters está de vuelta con el emotivo disco ‘But Here We Are’

Los Foo Fighters despidieron el 2022 con un mensaje en el que mencionaron “sin Taylor, serían una banda diferente”, pero al mismo tiempo daban a entender que seguirían. Todo quedó muy claro cuando unos meses más tarde anunciaron sus primeros shows sin el icónico baterista y aún más en el momento en que confirmaron que volverían con nueva música.

El resultado de todo esto es But Here We Are, un álbum que desde la portada (la cual solo tiene el título del disco en un fondo blanco) nos muestra que la buscan superar la pérdida de alguien tan importante como Taylor Hawkins. Sin embargo, esta no fue la única baja que enfrentaron los Foo Fighters, pues lamentablemente, en 2022 también murió la mamá de Dave Grohl, Virginia.

Esta es la portada de ‘But Here We Are’, el nuevo disco de los Foo Fighters/Foto: Roswell Records

Y sí, como podrían esperarlo, el nuevo disco de los Foo Fighters es un tributo tanto para Taylor como para Virginia Grohl. Sin embargo, este álbum –que contó con la producción de Greg Kurstin– (con quien ya habían trabajado en Concrete and Gold y Medicine at Midnight) es muy interesante porque podemos dividirlo en dos grandes partes que son muy notorias.

Lo nuevo de los Foo Fighters se siente com un antes y después

Las primeras 5 rolas de But Here We Are nos llevan de regreso a los primeros años de los Foo Fighters, donde los guitarrazos y la crudeza del rock era lo que más importaba. Y eso se nota desde la abridora del disco, “Rescued”, donde a punta de liras distorsionadas, Dave Grohl se pregunta si lo que está viviendo (refiriéndose a las pérdidas) es real y en caso de serlo, pide que lo rescaten para salir de esa situación.

“Under You” fácilmente podría ser una rola de álbumes como el homónimo de los Foo Fighters o The Colour and The Shape, pues tiene toda la vibra sonora de esa época de la banda. Y es en esta ocasión donde se siente más fuerte el tributo a Taylor Hawkins, pues Dave Grohl le dedica varias frases emotivas a quien fuera su amigo y compañero durante tanto tiempo.

“Someone said I’ll never see your face again/ Part of me just can’t believe it’s true/Pictures of us sharing songs and cigarettes/ This is how I’ll always picture you…” La letra de “Under You” es una de las más emotivas del nuevo disco de Foo Fighters

“Hearing Voices”, la propia “But Here We Are” y “The Glass” continúan con este viaje donde a través de guitarrazos y una base rítimca potente, los Foo Fighters nos presentan canciones sumamente intensas que vienen desde la ira, el dolor y un sentimiento de vacío. Estamos seguros que cuando las escuchen, los dejarán con un nudo en la garganta.

Para la segunda parte, los Foo Fighters bajan las revoluciones, pero no la intensidad

La segunda parte del nuevo disco de los Foo Fighters (que consideramos, va de la sexta a la última rola), es algo completamente distinto a lo que escuchamos previamente en But Here We Are. De este lado, la banda se va más por las baladas y sonidos que han explorado en sus más recientes álbumes de estudio, dándole un toque fresco pero consistente al álbum.

Esto es más claro en “Show Me How”, canción en donde colabora la hija de Dave, Violet Grohl y que nos sorprende con una onda más pop con tintes hasta shoegaze donde tanto ella como el frontman de los Foo Fighters cantan a dueto sobre sentirse perdidos y encontrar una guía que los lleve a la luz.

Después de esta rola y “Beyond Me”, viene una de las canciones más interesantes de todo el álbum, “The Teacher”. Lo decimos en primera porque es el tema más largo que han sacado los Foo Fighters hasta la fecha, pero también porque el título y la letra en general es el homenaje que Dave le hace a su mamá en el álbum (quien toda la vida fue maestra).

Durante 10 minutos y unos cuantos segundos, la banda nos lleva por una montaña rusa musical, con subidas bastante calmadas casi acústicas y bajadas emocionantes donde el caos y la desesperación se hacen presentes. Esta rola sin duda es la esencia de lo que los Foo Fighters quieren transmitir con el disco.

Los Foo Fighters abren un nuevo capítulo en su carrera con ‘But Here We Are’

But Here We Are cierra con una rola sumamente calmada llamada “Rest”, donde solamente escuchamos a Dave Grohl con una guitarra acústica que, después de todo este camino de soledad y tristeza que hemos recorrido junto a los Foo Fighters, se siente como si fuera la resignación, como si entendiera que es momento de pasar a la aceptación, sanar las heridas y continuar con su vida.

Y es que eso es precisamente la pregunta que quizá muchos nos hicimos, ¿cómo le harán los Foo Fighters para seguir sin Taylor Hawkins? Sobre todo porque no sabíamos quién tomaría su lugar en la banda y en particular porque Dave grabó las batacas del disco, siendo el primer álbum donde se encarga por completo de este instrumento.

Taylor Hakwins y Dave Grohl en su último show en la CDMX con los Foo Fighters/Foto: Stephania Carmona

Al final, Foo Fighters anunció que Josh Freese (quien ha tocado con artistas como Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Weezer, Paramore, Devo y más) será el encargado de tocar la batería en las giras de la banda. Una gran decisión elegirlo para sentarse detrás del bombo, pues desde los primeros shows demostró que era la persona ideal para la chamba.

En conclusión, But Here We Are es un disco que les erizará la piel, porque con él, se cierra un capítulo de Foo Fighters con Taylor Hawkins, y abre uno nuevo para la banda Pero también, Dave Grohl y compañía buscan superar esas pérdidas tan fuertes a través de la música y lo consiguen, pues nos muestran su dolor a través de la crudeza de este álbum que sin duda, queremos escuchar en México.

Dave Grohl de Foo Fighters/Foto: Getty Images