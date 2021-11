Muchos sustos y risas: Foo Fighters protagonizarán su propia película de terror

En el pasado, muchas bandas aprovecharon su popularidad para entrarle a otros formatos, como en el cine. The Beatles, The Rolling Stones, The Who y muchos más saltaron de los escenarios a la pantalla grande, logrando que un enorme público quedara encantado con las historias que les inventaban. Sin embargo, a pesar de que ya tiene rato que no vemos algo así, los Foo Fighters le vuelve a apostar a estas ideas tan grandes y ambiciosas, pues protagonizarán una película bastante interesante.

Como recordarán, este no es el primer acercamiento que Dave Grohl y compañía tienen con esta clase de proyectos, pues en 2014 estrenaron el documental Sonic Highways. Pero ahora, la agrupación decidió incursionar de plano en el séptimo arte para protagonizar una cinta que además de mostrarnos la dinámica de la banda en un mundo ficticio, también promete mostrarnos un toque de violencia y meternos uno que otro susto. Sí, así como lo leyeron, los Foo nos asustarán y mucho.

Foo Fighters llegarán al cine con una película de terror

Resulta que este 8 de noviembre, los Foo Fighters anunciaron con bombo y platillo que los veremos en la película Studio 666. Se trata de una producción en la que BJ McDonnell debutará como director –quien ha estado detrás de cintas como ¡Shazam!, El Conjuro 3, Zombieland: Double Tap y más–. Pero quizá lo más interesante de todo es la historia que planean contarnos, porque será una mezcla de terror y comedia que seguramente tendrá risas y muchas manchas de sangre.

De acuerdo con Deadline, la cinta trata sobre “lo que ocurre cuando la legendaria banda de rock alquila una mansión de Encino llena de una espeluznante historia del rock and roll, para grabar su décimo álbum. El problema es que el líder, Dave Grohl está bloqueado creativamente, y cuando las fuerzas del mal en la casa se meten en su conciencia, la creatividad comenzará a fluir, pero también la sangre. ¿Podrán completar el disco, con la banda aún viva para salir de gira?”.

Ya hay fecha de estreno para ‘Studio 666’

Según la misma fuente, el mismísimo frontman de los Foo Fighters declaró que ya era hora de filmar una película así:“Después de décadas de ridículos vídeos musicales y numerosos documentales musicales en nuestro haber, por fin había llegado el momento de pasar al siguiente nivel… Una película de comedia de terror, que filmamos la misma casa donde grabamos nuestro último álbum, ‘Medicine at Midnight’. (…) Queríamos recuperar la magia clásica que tenían todas nuestras películas de rock and roll favoritas, pero con un giro: un gore divertidísimo que les encantará”.

Además de Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee, que se interpretan a sí mismos, el elenco incluye a Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega y Jeff Garlin. Por ahora, se sabe que la Studio 666 se estrenará en algunas salas de cine el 25 de febrero de 2022, pero se espera que en las próximas semanas anuncien la fecha en que llegará a México y otros países. Y mientras eso pasa, chequen nuestra entrevista con el frontman de la banda.