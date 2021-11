La historia personal de Dave Grohl que inspiró “My Hero” de Foo Fighters

Los Foo Fighters son una de esas bandas que tienen grandes canciones por donde le veas. A lo largo de 10 álbumes de estudio, Dave Grohl y compañía nos han dejado muy claro que no solo tienen la habilidad de crear canciones con las cuales todos nos podemos identificar, también logran crear himnos que se escuchan increíbles cuando el público los corea en sus conciertos. Y sin duda, en esa categoría entraría “My Hero”, uno de los temas más emblemáticos de esta bandota.

Fue en 1994, tras la muerte de Kurt Cobain y luego de la inminente separación de Nirvana, Dave decidió volver a la industria musical con un nuevo proyecto. En un inicio no pensaba volver a formar una banda, regresó al estudio y comenzó a grabar algunas canciones por su cuenta, e incluso él mismo tocó todos los instrumentos. Sin embargo, para 1995 una de sus canciones, “This is a Call”, empezó a sonar en la radio de Los Ángeles, fue ahí donde empezó a reclutar músicos para un nuevo grupo.

Los Foo Fighters vuelven con su segundo disco

Luego del lanzamiento de su álbum debut y tras la gira de presentación, los Foo Fighters volvieron al estudio para trabajar en su siguiente material discográfico. En esta ocasión, Dave Grohl contó por primera vez con la participación de varios de los integrantes que hasta el momento continúan en la banda, como Pat Smear –con quien trabajó en Nirvana–, Taylor Hawkins y Nate Mendel. Una vez conformada la alineación, comenzaron a grabar varias canciones en distintos estudios.

Finalmente el 20 de mayo de 1997, la agrupación estrenó su segundo álbum de estudio, The Colour and The Shape. En este disco, aparecieron varias canciones que más tarde se convertirían en clásicos como “Everlong” (ACÁ les contamos la historia de esta rola) y “Monkey Wrench”; sin embargo, de entre las 14 rolas que incluyeron en el tracklist oficial, hubo una que resaltó por las demás: “My Hero”. Este es un verdadero temazo que no puede faltar en sus conciertos, pero aunque no lo crean, detrás hay una gran historia.

¿”My Hero” habla sobre Kurt Cobain?

Cuando los Foo Fighters grabaron este disco, Dave Grohl estaba pasando por un momento bastante complicado. Un año antes se había divorciado de su esposa, la fotógrafa Jennifer Youngblood, y dormía literalmente en el piso de la casa de un amigo. Es por eso que con todas estas canciones se estaba reencontrando a sí mismo y en esa misma búsqueda comenzó a interrogarse sobre los héroes que alguna vez lo inspiraron, esas personas que cualquiera nos motivan a ser mejores y salir adelante.

En el momento en que “My Hero” se convirtió en el tercer sencillo de The Colour and The Shape y como suele suceder con las canciones que Dave compone, muchos comenzaron a especular que esta rola estaba inspirada por Kurt Cobain. Para varios fans de la banda, esta es una especie de tributo a su excompañero y amigo, pero la realidad es que el propio frontman ha dejado muy claro en un montón de entrevistas que no tiene nada qué ver con el líder de Nirvana.

Grohl ha explicado que no le encanta el culto a los héroes cuando se trata de celebridades, especialmente de estrellas del rock. Por otra parte, hubo quienes también pensaron que este tema trata sobre Jim Craig, el portero de la selección estadounidense de hockey sobre hielo que ganó la medalla de oro jugando contra la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 que se llevaron a cabo en Lake Placid, Nueva York. Sin embargo, una vez más, Dave Grohl desmintió este rumor.

Los héroes que inspiraron a Dave Grohl para componer esta canción

Y entonces, ¿de quién o quiénes habla “My Hero” de los Foo Fighters? Bueno, pues de entrada, Dave comentó que la canción está escrita desde la perspectiva de un niño, pero que en el fondo refleja las creencias del frontman de la banda. Aunque lo más importante de todo es que Grohl le dedica esta rola a todos los héroes con los que creció, pero no figuras públicas o celebridades; todo lo contrario, el tema es para los héroes anónimos, comunes y corrientes que hace pequeños grandes cambios en este mundo.

Por otro lado, a nivel musical, Dave Grohl también confesó que de alguna manera, en esta canción intentó recrear con su estilo “Mama, I’m Coming Home” de Ozzy Osbourne. Sobre todo desde la idea de relatar en la letra una historia inspiradora y melancólica que conectara con cualquier persona que la escuchara, algo que por supuesto que consiguió. Imagínense qué tan importante es esta rola que inspiró a Jason Sudeikis para crear Ted Lasso (ACÁ les dejamos la historia).

El video demuestra la idea de Dave Grohl

Por si esto no fuera suficiente como para demostrar su punto, el video de “My Hero” también deja muy claras las intenciones de Dave Grohl sobre a quiénes les dedica la canción. En el videoclip –dirigido por el propio frontman de los Foo Fighters– vemos a un hombre que entra corriendo a un edificio que está en llamas para rescatar objetos valiosos de varios inquilinos mientras la banda toca la rola, empezando por el bebé de una mujer, el perro de otra y finalmente una fotografía enmarcada de esta primera.

El video se filmó desde la perspectiva de una tercera persona y se presenta en una sola toma continua, por lo que nunca podemos ver el rostro del hombre que está salvando las cosas de los demás. Esto no lo ha confirmado ni desmentido Grohl, pero probablemente esto sea para dar a entender que los héroes son gente común y corriente. Podrían ser tus vecinos, uno de tus amigos o quizá tú podrías ser ese héroe anónimo que en cualquier momento podría salvar el día.

Los usos de “My Hero” en la cultura popular

Como era de esperarse y luego de escuchar la inspiradora letra, “My Hero” sonó en distintos lugares importantes. Quizá el caso más conocido sea el del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en 2008, John McCain. El político usó la canción de los Foo Fighters durante uno de sus actos de campaña y por supuesto que no le pareció a ninguno de los miembros de la banda. Tanto así que cuando se enteraron publicaron un comunicado en sus redes sociales.

“Lo más triste de esto es que ‘My Hero’ fue escrita como una celebración del hombre común y su extraordinario potencial. Que se apropien de ella sin nuestro conocimiento y la utilicen de una manera que pervierte el sentimiento original de la letra no hace más que empañar la canción”, declaró el grupo. Sin embargo, el Partido Republicano contraatacó diciendo que tenían los derechos e incluso pagaron para usarla en la campaña de McCain, así que no les quedó de otra más que aguantar.

Pero contra todo pronóstico, durante la Convención Nacional Demócrata de 2012, Dave Grohl y compañía tocaron una versión acústica de la rola junto a “Walk”. No cabe duda de que esta canción es un temazo de los Foo Fighters, una rola que como muchas otras de su enorme discografía, te inspira y motiva a ser mejor persona todos los días. Puede que no hable sobre Kurt Cobain o un deportista, pero es más valioso reconocer el trabajo de esos héroes sin capa que siempre se rifan por todos.