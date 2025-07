Lo que necesitas saber: Luego de la salida de John Freese, se desconoce quién ocupará la batería en Foo Fighters.

Aunque a algunos les cueste un poco creerlo, ya son 30 años de Foo Fighters… tres décadas que la banda liderada celebra con el lanzamiento de una nueva canción, “Todays’ Song”, pero, principalmente, con una emotiva carta escrita por Dave Grohl.

Fotografía @foofighters

Desde hace días, la banda dio señales que “algo” iba a pasar

“Today’s Song” es primer material nuevo que Foo Fighters lanza desde que publicó el disco But Here We Are, en 2023. Es una canción que gira en torno “a la evolución personal y la perseverancia, ante la incertidumbre de la vida y el paso del tiempo”.

“Algo” de Foo Fighters ya era esperado por los fans. Sobre todo porque, horas antes, la banda compartió en sus redes imágenes que más o menos daban cuenta de trabajo en estudio. Y decimos “más o menos”, porque las fotografías eran nada claras. Éstas acompañadas con el hashtag #FF30.

Foo Fighters / Foto: @oofighters

No quedaba claro si se trataba del anuncio de un nuevo disco, una recopilación. Lo que se preveía es que era algo especial y relacionado con el 30 aniversario de la banda; sobre todo por el material que, en los últimos días, Foo Fighters ha compartido: fotografías, fragmentos de videos promocionales, recuerdos de memorables conciertos y momentos que la banda ha tenido en su historia.

La emotiva carta de Dave Grohl

Pero bueno, si bien el estreno de “Today’s Song” emociona a los fans, lo que ha llevado a varios al punto de las lágrimas es la emotiva carta que acompaña a este lanzamiento. Una misiva en la que Dave Grohl hace un rápido de lo que ha sido Foo Fighters, una banda que “empezó casi como una excusa”.

“Pero pronto se hizo evidente que estábamos en algo más que una simple evasión. No necesariamente en el sentido musical. Más bien en algo relacionado con la vida”.

Dave Grohl tocando con los Foo Fighters en 2022/Foto: Getty Images

En su extensa carta, Dave Grohl se da espacio para agradecer a todos lo que han sido parte de Foo Fighters. No sólo a los actuales miembros, sino también a aquellos que ya no forman parte de la banda (William Goldsmith, Franz Stahl, Josh Freese)… ese espacio lo aprovecha para recordar al fallecido Taylor Hawkins.

“Taylor. Tu nombre se pronuncia a diario, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa, pero sigues presente en todo lo que hacemos, dondequiera que vayamos, para siempre (…) Foo Fighters siempre incluirá a Taylor Hawkins en cada nota que toquemos, hasta que finalmente lleguemos a nuestro destino“.

Por cierto, tras el despido de John Freese, todavía no se sabe quién ocupará la batería en Foo Fighters. Incluso ahora con nueva canción, se desconoce quién ocupa ahora ese puesto.