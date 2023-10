Los mejores videos y fotos del primer show del 'The Celebration Tour' de Madonna

Lo que necesitas saber: El 'The Celebration Tour' de Madonna ya comenzó y pinta para ser una de las mejores y más ambiciosas giras mundiales que se han visto.

Luego de una infección bacteriana que la llevó al hospital y a reprogramar todos sus conciertos, el 14 de octubre Madonna finalmente dio inicio a su esperada y ambiciosa gira ‘The Celebration Tour’, en donde la cantante estadounidense dio un recorrido por sus 40 años de carrera.

El recinto elegido para dar inicio a la gira mundial de Madonna (y la cual contempla cuatro conciertos en el Palacio de los Deportes el próximo 2024), fue la conocida Arena 02 de Londres, donde la ‘Reina del Pop’ dio un espectáculo increíble.

Madonna en el primer show del ‘The Celebration Tour’. Foto: Getty Images

Madonna dio inicio a su ‘The Celebration Tour’ en Londres

Y es que Madonna no sólo se echó un setlist de 24 canciones, sino que además muchas de las rolas que interpretó fueron éxitos que llevaba años sin cantar en vivo. Un ejemplo es “Nothing Really Matters”, del disco ‘Ray of Light’ (1998) que Madonna entonó por primera vez en 24 años.

Otras canciones inéditas que la ‘Reina del Pop’ agregó a su primer show de esta gira mundial fueron “Justify My Love”, “Bad Girl”, “Little Star”, “Bedtime Story” y “Rain” que la cantante no interpretaba en un concierto en al menos los últimos 20 años.

Foto: Getty Images

Y lo hizo acompañada de éxitos de hace años y algunos homenajes a viejos amigos

Aunque el primer concierto del ‘The Celebration Tour’ de Madonna nos dejó en claro que es para fans de hueso colorado y se enfoca en dar un repaso a la discografía de Madonna, también tuvo algunos guiños hacia otros artistas que eran sus amigos.

Una de las sorpresas que dio a sus fans fue el homenaje que rindió a Michael Jackson, pues Madonna combinó varios elementos de las canciones “Smooth Criminal”, “Billie Jean”, “Dangerous”, “You Rock My World” y “The Way You Make Me Feel”, con su clásica “Like a Virgin”.

#SoyUnViral? LA REALEZA DEL POP



De esta manera Madonna hizo un homenaje a Michael Jackson durante el inicio de su gira #MadonnaCelebrationTour, donde celebra 40 años en la industria musical.



?Para el homenaje, se combinaron las canciones Billy Jean con Like a Virgin.



?… pic.twitter.com/A9bnxSWhnq — ABC Digital (@ABCDigital) October 16, 2023

Durante su primer concierto, Madonna recordó a Michael Jackson y a Freddie Mercury

Por otro lado, Madonna también rindió un tributo a todos sus amigos y personas famosas que fallecieron de VIH/SIDA al interpretar la canción “Live to Tell”, y en pantallas se proyectaron imágenes de estas personas. Una de ellas fue del fallecido Freddie Mercury, de Queen.

En el show de Madonna hubo homenajes a viejos amigos. Foto: X

Hablando de otras sorpresas en el show de Madonna fue ver a su hija de 11 años, Estere, hacer su debut en los escenarios durante la gira ‘The Celebration Tour’ de su mamá, donde dejó en claro que eso del ‘voguing’ se le da bastante bien.

Eso no es todo, ya que Lourdes Leon, la otra hija de Madonna, también estuvo en el show y se sentó junto a su mamá para calificar el voguing de su hermana pequeña (de hecho la pueden ver en el video que les dejamos por acá):

si madonna no invento el vogue como es que una de sus hijas puede hacer esto? pic.twitter.com/Pe7nrzPFyA — sufjan stevens charts gdl (@emekent) October 14, 2023

Covers y hasta la participación de su hija se vio en el primer concierto del ‘The Celebration Tour’

La ‘Reina del Pop’ también aprovechó su regreso a los escenarios para deleitar a sus fans con algunos covers. Uno de ellos fue “Don’t Cry For Me Argentina”, de Andrew Lloyd Webber, así como a la icónica y mundialmente conocida “I Will Survive”, de Gloria Gaynor.

Madonna inició su gira Celebration Tour y sorprendió al público con su cover acústico de ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor. pic.twitter.com/8bAIEirI9n — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) October 15, 2023

Acá las mejores fotos y los mejores videos del primer concierto de Madonna con su ‘The Celebration Tour’

Como pudieron apreciar, la gira de Madonna por sus 40 años de trayectoria parece ser uno de los tours más ambiciosos que hemos visto en el mundo del pop en los últimos años. Y seguramente conforme pasen las fechas se pondrá mejor.

Pero bueno, para que se convenzan de lo que les decimos acá les dejamos algunas fotos y videos del primer concierto de Madonna y su ‘The Celebration Tour’, que nos topamos en redes sociales:

– Madonna metió la película de su vida en esta gira: Una carrera construida a base de mucho trabajo, los techos que rompió y las puertas que abrió, su papel por la visibilidad y lucha de las minorías, la cultura pop no podría entenderse sin su presencia#MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/WQF60UIkat — Niño del Paste (@NPMatu) October 15, 2023

El nivel de show escenográfico que Madonna está presentando le da una lección a las mejores del momento, estoy sin palabras.

pic.twitter.com/SvXb3QQec5 — yis. (@whosjesus) October 15, 2023

Tener 65 años y celebrar 40 años de carrera en un Jean Paul Gaultier #Madonna es DIOSA, gracias por tanto #CelebrationTour pic.twitter.com/gNxI7a5Ped — Johnny Carmona ??‍♂️ (@johnnycarmona) October 15, 2023

En 1990, varios agentes de policía se acercaron al concierto de Madonna para advertirle que si volvía a simular una masturbación ante 80.251 personas sería arrestada por escándalo público.

Hoy más de 30 años después Madonna es la puta reina y sigue haciéndolo!! The queen is back pic.twitter.com/2TkKyiNRWT — Michelle Valencia (@MichelMvalencia) October 15, 2023

– Madonna pasando lista de todos sus hombres y luego videos de David Fincher y luego Cher, ella viene por todas ?#MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/71nnNkQUsD — Niño del Paste (@NPMatu) October 14, 2023

Los toures de Madonna son de otro nivel. Diosa. pic.twitter.com/732T5VLIdU — ? (@heroeconbarba) October 15, 2023

Mientras #Madonna vuela sobre el escenario, se ven imágenes de todos sus amigos que la ayudaron en su carrera y que murieron a causa del SIDA, entre ellos se encuentran Martin Burgoyne, Christopher Flynn, Keith Harring ??❤️? #TheCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/sBWX95UhtG — Johnny Madder (@JohnnyMadder) October 14, 2023

Estoy AMANDO las imágenes del #CelebrationTour mi #Madonna se ve gozando el escenario luciendo espectacular! #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/PdSCrDOyPn — Johnny Carmona ??‍♂️ (@johnnycarmona) October 15, 2023

Me encanta saber que Madonna puede hacer lo que pinches quiera en el escenario.



pic.twitter.com/tkOgHrZHjf — fritz (@crlosyvnes) October 15, 2023

