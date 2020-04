Solo son necesarios unos segundos del groove de Franc Moody para quedar completamente atrapado por su disco funk contemporáneo. No importa con qué rola de ellos te encuentres primero. Ya sea que tropieces con la deliciosa línea de bajo de “Dopamine”, el envolvente funk de “Dance Moves” o la guitarra staccato en el coro de “Night Flight”, tus oídos te pedirán más. Más de este sonido olvidado que enloqueció al mundo en los 70, y que con firmeza, Franc Moody vuelve a reclamar para adaptarlo al sonido moderno.

Cuando se habla de música disco, es inevitable no retroceder en el tiempo. Y no necesariamente porque su auge se haya dado en los setenta, sino porque no hay otro momento en el tiempo a dónde ir. A finales de esa década, se desarrolló un fuerte sentimiento anti-disco entre los fanáticos del rock, particularmente en los Estados Unidos evidenciados en la Disco Demolition Night.

Este estilo musical fue criticado de simplista, consumista, sobreproducido y escapista. Los lemas “Disco sucks” (“Disco apesta”) y “Death to disco” (“Muerte al disco”) se hicieron comunes por el patrocinio de algunas estaciones de radio. Haciendo que poco a poco el movimiento dueño de las pistas de baile americanas durante años, se fuera apagando hasta ver la flama semi desaparecer.

Desde entonces, leves espasmos del género se han colado en algunos otros para sobrevivir. Como una cultura que se niega a morir, se desarrollaron nuevos géneros como post-disco, disco’s revenge, nu-disco y Euro disco. Sin embargo ninguno de ellos tuvo el impacto y alcance del disco puro. Décadas tuvieron que pasar para que el movimiento resurgiera de alguna manera. En los últimos 10 años, la cultura del DJ ha hecho lo propio para revivir los gloriosos años del disco.

A su vez, el disco se coló en la escena jazz, en el hip-hop y en el sonido funk por mencionar algunos géneros. Con este último, ha logrado fusionarse para lograr sonidos increíbles que reclaman ser la unión más orgánica de todas. La misma reina del funk, Chaka Khan regresó a sus raíces para mostrar un sonido orquestal disco en su nuevo álbum Hello Happiness. Sin embargo, Franc Moody, la pequeña banda de Londres, es la que desde el 2017 levantó la mano para ser la nueva referente del resurgimiento del disco abrazado por el mejor funk contemporáneo en cada nota.

Franc Moody es una banda conformada por el dúo Ned Franc y Jon Moody, que abrazan el disco funk en brillantes producciones dance-pop, inspirados siempre por las incursiones de estudio de Daft Punk y Jamiroquai en la recreación del disco clásico y el funk como en Random Access Memories. A su vez, son conducidos por sonidos electrónicos que refrescan y le dan sentido a su proyecto. Su sonido es es gran parte un combinación del disperso origen de ambos músicos. Moody moldeado por la música mundial de Londres y Franc por el soul funk de Nueva Orleans. Desencadenando así una mezcla que no se había escuchado antes.

Aún teniendo presencia desde el 2017 con sencillos como “Pheromones”, no fue hasta este año que se vio el álbum debut de la banda Dream In Colour. Un disco lleno de texturas que llegó para ser mucho más de lo que cualquier fanático de Franc Moody o el género pudo esperar. Tal y como lo dice su sencillo principal, escuchar su disco por primera vez te regala la sensación de soñar a color (“Now I dream in colour”). Dream In Colour es Franc Moody. Ahí encapsula su atractivo en once canciones llenas de disco-electrónica-funk con énfasis en los coros como en “She’s Too Good For Me” o en el groover de “Terra Firma”.

En vivo, Franc Moody se hincha para convertirse en una banda de seis integrantes. Todos completamente necesarios para hacer de su disco funk uno que te hará bailar hasta que te duelan los pies. La Ciudad de México fue testigo de su genialidad el pasado 4 de enero en Departamento. Solo unos días antes del lanzamiento de su álbum debut. Dream In Colour y su EP antecesor Dance Moves, los han subido a escenarios de festivales como Leopalloozza en Gales, Skandalos en Alemania o Pukkelpop en Bélgica. Sin embargo su popularidad no parece hacerle justicia a su música hasta el día de hoy. Algo que seguramente cambiará con el tiempo. Por lo pronto disfruta de esta presentación en vivo de “Night Flight” y descubran o redescubran a Franc Moody como ellos lo han hecho con la música disco.