Lluvia de chelas, un Dr. Simi y grandes hits: Así estuvo el regreso de Franz Ferdinand a CDMX

Luego de su show en el Corona Capital de 2019 (el cual el mismo Alex Kapranos recuerda una y otra vez como uno de los conciertos más memorables de la banda), Franz Ferdinand regresó a la CDMX para dar un concierto que estuvo lleno de energía, pero con algunos detalles en la producción.

El concierto dio inicio antes de las 7:45 de la tarde con The Vaccines, quienes se encargaron de calentar los motores del Palacio de los Deportes que apenas comenzaba a recibir a los fans de ambas agrupaciones al ritmo de “I Can’t Quit”, “Wanderlust” y “Teenage Icon”.

Justin Young de The Vaccines. Foto: Luis Avilés.

The Vaccines fueron los encargados de calentar los ánimos en el show de Franz Ferdinand

Justin Young y compañía nos dejaron con sentimientos encontrados: por un lado, agradecimos poder escuchar rolas en vivo como “Post Break-Up Sex”, “Wetsuit” y “Your Love Is My Favourite Band”, pero por el otro nos sacó de onda ver a Justin aplicando un Pepe Madero al patear uno de los Dr. Simi que le lanzaron desde el público.

La presentación de la banda londinense terminó al ritmo de “Headphones Baby”, “If You Wanna” y “All in White”, las cuales al igual que las otras canciones nos dejaron apreciar que el audio del Palacio de los Deportes no era el mejor para la gente que nos encontrábamos en las gradas.

The Vaccines fueron los encargados de abrir el concierto de Franz Ferdinand. Foto: Luis Avilés.

Alex Kapranos y compañía iniciaron el show al ritmo de sus más grandes éxitos

Luego de una pausa para montar el equipo de sonido, Franz Ferdinand finalmente apareció en el escenario y comenzó la fiesta al ritmo de “No You Girls”, que hizo brincar y saltar a las 14 mil personas que se reunieron para ver a la banda (según cifras oficiales).

Acompañado de tres pantallas gigantes y un set de luces multicolor, Alex Kapranos se dio el tiempo de hablar en español y preguntar al público cómo se encontraban en esa noche. Una que, según sus palabras, creyó nunca volvería a ocurrir luego de la pandemia de COVID-19.

Alex Kapranos se veía muy feliz por poder regresar a la CDMX. Foto: Luis Avilés

El Dr. Simi se hizo presente en el show de Franz Ferdinand y eso hizo feliz a Alex Kapranos

La noche continuó con rolas como “Walk Away”, “Curious”, “Evil Eye”, “Right Action” y “Do You Want To”, las cuales provocaron que durante el show muchos ya no se sentaran en los asientos que casi lucieron abarrotados, pues algunas zonas de gradas estaban prácticamente vacías.

Como era de esperarse el Dr Simi hizo su aparición en el show antes de “The Dark of the Matinée”, y Alex recogió el peluche con una sonrisa enorme que se mantuvo durante la interpretación de rolones como “Always Ascending”, “Lucid Dreams”, “Love Illumination”, “Take Me Out” y “Ulysses”, que fueron coreadas por todos y todas en el Palacio de los Deportes.

La acústica del Palacio de los Deportes dejó mucho a desear

Antes de retirarse del escenario, Alex Kapranos se tomó el tiempo para presentar a la alineación de Franz Ferdinand: Bob Hardy, Dino Bardot, Julian Corrie y la nueva baterista de la banda, Audrey Tait, quienes interactuaron con la banda al ritmo de “Outsiders”.

La baterista Audrey Tait hizo su debut con la banda en CDMX. Foto: Luis Avilés.

Minutos después de salir del escenario, Kapranos y compañía regresaron para despedirse al ritmo de “Billy Goodbye”, “Darts of Pleasure”, “Jaqueline” y “This Fire”, que dieron fin a una velada donde Alex y compañía se entregaron completamente a sus siempre fieles fans mexicanos.

Franz Ferdinand nos deleitó con una noche llena de grandes hits. Foto: Luis Avilés.

Pero el show de Franz Ferdinand sobre el escenario estuvo impecable como siempre

A comparación de otros shows que Franz Ferdinand ha dado en México, podemos decir que el de ayer fue uno donde el sonido del recinto nos dejó con un sabor agridulce, pues por ratos el sonido rebotaba tanto que era imposible no fijarse en ese detalle y dejar de prestar atención al show.

Sin embargo, también fue gratificante ver cómo la banda sigue vigente a través de los años, pues después de dos décadas los fans no sólo siguen coreando y brincando al ritmo de canciones de Franz Ferdinand como la primera vez que las escucharon en vivo, sino que Alex y su séquito también nos entregan esa energía sobre el escenario que muchos presenciar una y otra vez.

Foto: Luis Avilés

Setlist

No You Girls Curious Walk Away Evil Eye Right Action Do You Want To Stand on the Horizon The Dark of the Matinée Always Ascending Glimpse of Love Lucid Dreams The Fallen Love Illumination Michael Take Me Out Ulysses Outsiders Billy Goodbye Darts of Pleasure Jacqueline This Fire