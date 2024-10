Lo que necesitas saber: Franz Ferdinand pasó por el Frontón México, esto antes de que lancen su nuevo disco, 'The Human Fear', en enero del 2025.

Existen bandas cuya conexión con nuestro país queda refrendada en cada una de sus visitas y luego está Franz Ferdinand, que una vez más demostraron por qué son una de nuestras bandas consentidas, esta vez en el Frontón México.

Luego de dos presentaciones masivas como teloneros de The Killers en el Estadio GNP, ya tocaba disfrutar una tercera noche de los escoceses, ahora con una fecha en solitario. Y sí, como siempre, Alex Kapranos y compañía no decepcionaron.

Franz Ferdinand en el Frontón México. Foto: Stephania Carmona.

Franz Ferdinand en el Frontón México

Aunque el concierto se empalmaba con el de The Nacional y The War on Drugs, en el Palacio de los Deportes, Franz Ferdinand agotó las entradas del Frontón México. Por ahí al llegar escuché a alguien decir que prefería ver a Kapranos porque estaba muy deprimido y quería divertirse, no sentirse más melancólico de lo que se podría sentir con The National. Vaya que el sujeto tomó la decisión correcta.

“México, estamos muy felices de estar aquí. Tenemos fans en diferentes partes del mundo. Hay sitios donde tenemos súper fans, y luego están nuestros súper, súper fans”, mencionó Kapranos al iniciar la noche y después interpretar “The Doctor”, canción que formará parte del sexto disco de estudio de Franz Ferdinand, The Human Fear, el cuál verá la luz hasta enero de 2025.

Franz Ferdinand comenzó el show con canciones nuevas y hasta dieron un nuevo adelanto de una rola llamada “Hooked” que fue bien recibida por el público y ya nos da una idea de cómo le irá al próximo disco de Franz Ferdinand que escucharemos a principios del próximo año.

Franz Ferdinand en el Frontón México. Foto: Stephania Carmona.

Nostalgia total con Alex Kapranos y compañía

Pero es justo decir que los fans se apegaron a la nostalgia y nos dimos cuenta cuando llegó el primer trancazo con “No Your Girls”, donde Franz Ferdinand prendió a un público que jamás dejó de responder a cualquier gesto por parte de la agrupación.

Rolas como “The Dark of the Matinée”, que muchos escuchamos por primera vez hace 20 años, no podía faltar, así como “Stand on the Horizon”, “Walk Away” y “Do You Want To” donde la respuesta del público fue increíble.

Desde la parte de atrás podías ver una decena de manos en el aire y hasta cervezas volar. Alex Kapranos parecía incrédulo por ratos al presenciar la energía de los fans que literalmente hacían cimbrar el piso. “Muchas gracias, no estaríamos aquí sin ustedes”, mencionó el frontman en varias ocasiones.

“Take Me Out”, cuyos primeros rifs desataron los gritos del público y pusieron a saltar hasta a quienes ya nos duele un poco las rodillas por la edad.

Alex Kapranos, Bob Hardy, Julian Corrie, Audrey Tait y Dino Bardot no necesitaron mucha producción en el escenario para ganarse, aún más, a un público que no dudó en agotar las entradas del concierto en cuanto se anunció. Porque sí, los Franz Ferdinand ya tienen un lugar especial en el corazón de los fans mexicanos. Uno que han labrado desde hace décadas y que no los deja de sorprender.

Alex Kapranos y el resto de la agrupación vivieron la experiencia completa en cuanto a dar un concierto en México se refiere. Por ahí inclusive vimos que le lanzaron el ya tradicional Dr. Simi personalizado, pero quizá lo más especial para la banda fue ver todo el cariño que sus fans no dudan en mostrarles.

Como una prueba de agradecimiento más, Kapranos incluso se aventaba a decir algunas cosas en español. Tal fue el caso del ‘encore’: “Creo que voy a preguntarlo en español: ¿una más?, ¿quieren otra canción?”, fue la pregunta que dio paso a “Audacious”, “The Birds” y “This Fire”, con la que Franz Ferdinand cerró una fecha más que quedará grabada en la mente de muchos, especialmente de los miembros de la agrupación escocesa.

Setlist de Franz Ferdinand en el Frontón México

Este fue el setlist de Franz Ferdinand en Fronton México:

The Doctor Evil Eye No You Girls The Dark of the Matinée Stand on the Horizon Build It Up Walk Away Do You Want To Hooked Bar Lonely Jacqueline Michael Night or Day Love Illumination Take Me Out Ulysses Outsiders

Encore:

Audacious The Birds This Fire

