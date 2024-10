The National y The War on Drugs en el Palacio de los Deportes: La melancolía hecha concierto

Lo que necesitas saber: The National y The War on Drugs cerraron su 'Zen Diagram Tour' con un concierto emotivo en el Palacio de los Deportes. Acá la reseña.

Cuánta razón tenía Gustavo Cerati cuando decía “pones canciones tristes para sentirte mejor”, porque es cierto. La verdad es que no hay como escuchar rolas sad en vivo y a todo color, y para eso definitivamente existen dos bandas que se pintan solas: The War on Drugs y The National, que nos hicieron sentir melancolía de la buena en el Palacio de los Deportes.

Desde que se anunció que estos grupazos estarían juntos en la CDMX como parte del Zen Diagram Tour, ya nos andábamos saboreando el show, pues pintaba para ser una noche llena de sentimientos y muchos guitarrazos. Y la neta es que ninguna de estas bandotas decepcionaron, pues hasta el clima en la capital chilanga se prestaba para la situación. Pero vamos por partes.

Póster del concierto de The National y The War on Drugs/Foto: OCESA

Aunque no había tantos puestos de merch pirata en la calle ni tampoco se veía un mar de gente, en el ambiente se sentía que estábamos a punto de presenciar algo especial. Y vaya que lo fue, empezando con The War on Drugs, quienes sin exagerar, se aventaron un showsazo emotivo y poderoso en el Palacio de los Deportes de la CDMX… así como lo leen, no es broma.

La noche en el Palacio de los Deportes arrancó con The War On Drugs

No sabemos si era la vibra del lugar o quizá porque en México fue la última fecha del Zen Diagram Tour, pero Adam Granduciel y compañía salieron al escenario a darlo todo. De verdad, nos entregaron una presentación con solos distorsionados y momentos de lagrimita (con decirles que entre el público vimos a algunos tirando ‘las de cocodrilo’).

Aunque muchos todavia estaban llegando al venir, ya había una multitud considerable esperando por The War on Drugs, quienes desde que aparecieron nos dejaron claro que no se iban a guardar nada, pues arrancaron con “Baby Missiles”, “Pain”, “An Ocean in Between the Waves”, “I Don’t Wanna Wait” y un clásico, “Red Eyes”.

“Muchas gracias por venir a la audiencia más rockera que puede existir. Muchas gracias de verdad por venir, los amamos”, dijo un Adam Granduciel quien se veía contento por volver una vez más a México, a pesar de que vinieron solitos el año pasado al Teatro Metropólitan (acá les dejamos la reseña de ese show).

A diferencia de otras fechas, The War on Drugs hizo unos cuantos cambios en el setlist que venían tocando en las últimas semanas, pues por ahí sonaron otros temazos como “Nothing to Find” y “Thinking of a Place”, las cuales estuvieron campechaneando con otras canciones durante gran parte del Zen Diagram Tour.

Al final, la banda prendió durísimo al Palacio de los Deportes al ritmo de “Under the Pressure” y “I Don’t Live Here Anymore”, que dejaron al público con ganas de más (pues su presentación duró cerca de 1 hora y 15 minutos), pero la gran mayoría terminaron contentos por la entrega y la energía que transmitió este grupazo en el tiempo que los tuvimos en el escenario.

“Muchas gracias, nos vemos la próxima”, mencionó Adam antes de la última rola. Y esperemos que lo cumpla, pues siempre es un agasajo tener a una banda que lo da todo a la par de su enorme público en México. Eso solo fue el inicio de lo que terminó siendo un concierto con verdaderos sentimientos encontrados.

Y sí, llegó el turno de ver el regreso de The National a México

Luego de The War on Drugs, muchos aprovecharon para salir un rato del tumulto para sentarse un ratito en la pista del Palacio de los Deportes o comprar una chela para recargar la energía. Y vaya que fue una gran decisión, pues iban a necesitar eso e incluso más para acompañar com se debe el concierto de The National.

Mientras el staff terminaba de afinar los últimos detalles, en la pantalla principal vimos cómo se preparaba la banda, un gran detalle pues se agradece cuando los músicos nos dejan llegar hasta esa zona tan privada. Y luego de que se apagaron las luces, a través de esa perspectiva los seguimos desde su camerino hasta que de plano aparecieron en el escenario y tomaron sus lugares.

Matt Berninger se lució de nuevo con The National en México/Foto: David Durán

Tras cinco años sin venir a México, Matt Berninger y compañía regresaron a la CDMX para cerrar con broche de oro el Zen Diagram Tour y qué cosa la que vivimos junto a los de Cincinnati. Un concierto que tuvo de todo un poco, desde instantes frenéticos de locura absoluta hasta otros donde les apostamos lo que quieran a que la mayoría querían ponerse en posición fetal en plena pista del Palacio de los Deportes.

Desde el inicio, The National nos tenía como ‘perro pateado’, pues arrancaron con rolones como “Don’t Swallow the Cap”, “Tropic Morning News” y “Bloodbuzz Ohio”, que no nos dieron ni un respiro. En pocas palabras, nos aventaron trancazo tras trancazo que definitivamente, no veíamos venir tan temprano, pero se agradece que nos agarraran ‘en curva’.

Entre la locura y la tranquilidad en el Palacio de los Deportes

El ambiente se descontroló con “The System Only Dreams in Total Darkness”, pues luego de recibir un cartel con el que un fan le pedía que le gritara en la cara (quien al parecer, sabía cosas que nosotros no), el vocalista de la banda de alguna manera le hizo caso, ya que se bajó del escenario para cantar con el público. Una verdadera chulada escuchar ese clásico en vivo.

La situación se calmó mientras sonaba “I Need My Girl”, donde la gente aprovechó para acompañar a The National con las luces de sus celulares. “Muchas gracias, ustedes son increíbles”, dijo Matt Berninger emocionado por el recibimiento del público mexa y justo antes de la primera sorpresa de la noche: “The Geese of Beverly Road”.

“Gracias por inspirarnos”, mencionó el frontman de la agrupación justo antes de tocar “Empire Line” (la cual, por cierto, le dedicaron ni más ni menos que a Silver Rose, quien abrió el concierto en el Palacio de los Deportes). Tras este momentazo de aquellos que demuestra que los de Cincinnati están agradecidos con quienes forman parte de sus presentaciones, vino otro hightlight del show.

The National invitó a Adam Granduciel al escenario para coverear “Bring On the Dancing Horses” de Echo & The Bunnymen, en el que la voz del líder de The War on Drugs y la de Matt Berninger se juntaron para regalarnos una versión que trae una combinación interesante y que nos encantaría que estuviera en plataformas de streaming.

El cierre de The National fue simplemente espectacular

El setlist fue casi perfecto, pues así como sonaron rolas de First Two Pages of Frankestein, (uno de sus más recientes discos), también se aventaron varios clásicos (como “Light Years”, “England” y “Day I Die”) e incluso una que otra rareza que de repente tocaron durante el Zen Diagram Tour.

Con “Graceless” (donde Matt por segunda y última ocasión se bajó del escenario cantar y prácticamente recorrer la pista del Palacio de los Deportes con micrófono en mano) y “Fake Empire” cerró la primera parte del show. Aunque eso sí, aún nos faltaba todavía unas cuantas canciones para terminar con bombo y platillo la presentación de The National en la CDMX.

El cierre del concierto fue simplemente un sube y baja de emociones, pues así como nos prendimos y volaron las chelas con “Mr. November”, también nos pegó la hora sad al ritmo de “Send For Me”, “Terrible Love” y About Today”. Al final, el Palacio de los Deportes ya se andaba vaciando. Sin embargo, The National regresó una vez más al escenario para darnos una última sorpresa.

Lo decimos porque Aaron y Bryce Dessner salieron con sus guitarras acústicas, y acompañados tanto de sus compañeros de banda, como su staff y todo el equipo de The War on Drugs (incluidos Adam Granduciel y compañía), terminaron el concierto cantando un himno de los de Cincinnati: “Vanderlyle Crybaby Geeks”.

Fue increíble ver de nuevo a Aaron Dessner con The National en nuestro país, quien ahora es uno de los mejores productores/Foto: David Durán

Bryce Dessner y su hermano volvieron al escenario con sus guitarras acústicas para cerrar el concierto/Foto: David Durán

Luego de casi dos horas de show y con un mar de gente en el escenario, terminó el concierto de The National. Este –sin temor a equivocarnos– fue el mejor cierre para una noche llena de sentimiento y emotividad, justo lo que nos merecíamos todos los melancólicos de hueso colorado. Al menos por esta ocasión, ganamos todos aquellos que nos encanta escuchar música triste para consolarnos y sentir que la vida podría ir peor.

Setlist de The National en el Palacio de los Deportes

“Don’t Swallow the Cap” “Eucalyptus” “Tropic Morning News” “Bloodbuzz Ohio” “The System Only Dreams in Total Darkness” “I Need My Girl” “The Geese of Beverly Road” “Empire Line” “Conversation 16” “Bring On the Dancing Horses” (cover de Echo & The Bunnymen con Adam Granduciel) “Light Years” “England” “Day I Die” “Graceless” “Fake Empire” “Send For Me” “Mr. November” “Terrible Love” “About Today” “Vanderlyle Crybaby Geeks”

