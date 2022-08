La conciertiza en México apenas comienza y con mucha seguridad podemos decir que el show de Franz Ferdinand es uno de los más esperados por muchos y muchas en CDMX, pues ver a Alex Kapranos y compañía en nuestro país siempre es garantía.

Y es que más allá del último show que vimos en el Corona Capital 2019, o el hecho de que tendrán como invitados especiales a The Vaccines, Franz Ferdinand interpretarán varios de los mayores éxitos que han cosechado en 20 años de carrera.

Franz Ferdinand regresará a la CDMX para promocionar su ‘Hits to the Head’. Fotos: Getty Images

Franz Ferdinand regresará a México este 2022

Como les comentamos anteriormente, la banda escocesa estrenó este año el disco Hits to the Head, en el cual se recopilan los grandes éxitos de la banda tales como “Do You Want To”, “Dark of the Matinée”, “Michael” y muchos otros más.

Sin duda la noticia emocionó a más de uno, sobre todo por la conexión especial que los fans mexicanos tienen con Alex Kapranos y compañía, quienes se han ganado un lugar especial en los corazones de sus seguidores mexicanos a los que seguramente les interesará la siguiente información.

Foto: Getty Images

Y nosotros los invitamos a formar parte de una dinámica muy especial

Como leyeron en el título de esta nota, en Sopitas.com siempre buscamos lo mejor para nuestros y nuestras seguidoras, por lo que en esta ocasión los invitamos a una convivencia muy especial con Franz Ferdinand en su próxima visita.

Serán varios afortunados/as quienes tendrán la oportunidad de no sólo estar presentes en la prueba de sonido (antes del show que la banda dará en el palacio de los Deportes el próximo sábado 3 de septiembre), sino que además, podrán conocer a Alex Kapranos y compañía.

La cita será el próximo 3 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Foto: OCESA

¡Convive con Franz Ferdinand en su visita a la CDMX!

¿Les interesa esta información? Primero que nada y muy IMPORTANTE: Para participar en esta dinámica, deberás contar ya con tu boleto del concierto de Franz Ferdinand. Si todo está en orden, entonces aquí te va la dinámica para participar.

1. Sigue a todas las redes sociales de Sopitas(Facebook, Twitter e Instagram) y suscríbete a nuestro newsletter POR ÁCA) y SopitasFM (Facebook, Twitter e Instagram).

2. Sube a Twitter una foto en la que demuestres tu fanatismo por Franz Ferdinand utilizando el #FranzFerdinandXSopitas. Esta foto puede ser con todo lo que tengas de la banda como discos, pósteres, boletos, fotos de conciertos pasados (en donde salgas tú, no se vale “pedir prestadas” fotos a Google).

*Recuerda que tu cuenta debe ser pública para que podamos ver tu tuit.

3. Contesta las siguientes preguntas:

De acuerdo a lo que nos dijo Alex Kapranos en nuestra entrevista, ¿cuál es el concierto en CDMX que más recuerda?

En la misma entrevista: ¿Qué fue la cosa que Alex nos dijo encontró muy difícil al principio con el éxito del primer disco de Franz Ferdinand?

Las respuestas están acá:

4. Entra a ESTE ENLACE e introduce las respuestas de las preguntas anteriores y la ligal del tuit donde subiste la imagen. También te pediremos algunos datos para poder contactarte en caso de que resultes ganador/a.

¡Y listo! Ya estás participando para ganarte el M&G con Franz Ferdinand el próximo 3 de septiembre.

Alex Kapranos de Franz Ferdinand. Foto: Getty Images

Importante

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

– Es necesario que sigas todos los pasos que se indican en la dinámica y haber dado like a las redes de Sopitas y Sopitas FM.

– La dinámica comienza este miércoles 31 de agosto a las 12:30pm y termina el jueves 1 de septiembre a las 8 pm.

– Anunciaremos a los ganadores el viernes 2 de septiembre por la mañana.

– El nombre de los ganadores lo agregaremos a esta nota y también notificaremos por correo electrónico.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

– El premio no incluye ningún tipo de transporte. Así que considera eso antes de participar si es que no vives en la CDMX o el Área Metropolitana.

¡Mucha suerte!