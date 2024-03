Lo que necesitas saber: Future Islands lo dejó todo en la carpa Little Caesar's y nos puso a bailar en el Vive Latino 2024.

El estreno de Future Islands en el Vive Latino fue una fiestota emotiva, con puras canciones aceleradas de la discografía de la banda liderada por el incomparable Samuel T. Herring, salvo un breve momento de reflexión antes del emblemático final de la banda.

La carpa Little Caesar’s fue la sede del show del cuarteto estadounidense, uno de los actos más anticipados de este Vive Latino 2024. Antes de que comenzara, inclusive escuchamos gente que dijo que únicamente asistió al Vive para escuchar a Future Islands en vivo.

Samuel T. Herring dándolo todo en el Vive Latino 2024. Foto: Stephania Carmona para sopitas.com

Future Islands es un proyecto que hay que ver por lo menos una vez en un festival

Un show pensado para ponerte a bailar y llorar rola tras rola

Desde “King Of Sweden”, la banda dejó claro que la hora que tocarían

sería una absoluta locura, ya que eligieron una docena de rolas potentes y tan solo un breve momento de reflexión con “Corner of My Eye”, para hacernos a descansar antes de un final intensísimo con “Long Flight” y “Tin Man”.

Planeando que no bajara la energía, se echaron “Seasons” como segunda rola y “Ran” de inmediato, para seguir en un show que demuestra que Future Islands tiene un set de festivales que no te permite estar quieto, desde el inicio hasta la emblemática cerradora “Tin Man”.

Fue impresionante ver que muchísima gente se sabe a la letra cada verso de las rolas de Future Islands, y aunque tienen 7 discos ya, sus fans dominan desde lo primerito hasta su más reciente disco.

Future Islands es un acto imperdible en cualquier festival. Foto: Stephania Carmona para sopitas.com

Samuel es todo un showman, no tiene límites en sus interpretaciones y bailes, parece que es la primera vez que canta sus rolas cada que lo ves en vivo. Corriendo de lado a lado, distorsionando su voz y con gritos guturales, el frontman transmitió la fuerza con la que siente sus canciones.

Aunque Future Islands tiene rolas más tranquilas y reflexivas a lo largo de su discografía, su set de festival es una cosa aparte. Nos dejaron recuperar el aliento en “Corner of My Eye” y el resto de las rolas nos pusieron a brincar con la contagiosa energía de su vocalista.

Una banda de culto en su mejor momento

Recordemos que su excelente People Who Aren’t There Anymore se estrenó apenas hace un mes, por lo que fue una maravilla que el Vive Latino los trajera para tocar por primera vez varias rolitas en nuestro país, como “King of Sweden”; “The Tower” y “The Thief”. Future Islands es una banda con un séquito muy fiel que está fascinado con su música desde su primer álbum, en 2008.

La carpa estaba atascada de fans intensos que no dejaron de bailar y corear las rolas de la banda, y aunque les dieron una hora, demostraron por qué tienen la atención mundial como un proyecto consolidado de un pop obscuro y melancólico que se sirve de coros inmensos a manera de rock de estadio.

Los sintetizadores en vivo son de lo más potente que tiene la banda. Foto: Stephania Carmona para sopitas.com

“Es tan bueno compartir nuestro corazón con ustedes”, dijo Samuel conmovido entre canciones, y consciente de que no tenían mucho tiempo, prefirió reservarse la interacción para tocar 13 rolas en 60 minutos de set.

Lo de Samuel es fascinante, ya que parece que canta todas las rolas por primera vez en su vida, con una energía que hay que ver para creer.

Como los temas que tocan son muy sensibles, no hay manera de escapar a que te conmuevan sobre unas bases de sintetizadores que te rodean para cantar los versos melancólicos de Future Islands. Por supuesto que vimos lágrimas entre el público en “Ran” y “A Dream of You and Me”, y es que lo más de 15 años de historia de la banda han logrado establecer una conexión muy especial con sus fans.

Te puede interesar