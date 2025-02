Lo que necesitas saber: En este nuevo album, explica Shirley Manson, Garbage trató de imprimir la visión de la banda buscado todas las cosas buenas del mundo que parecen tan escasas en este moment

Una de las bandas consentidas de México, con una de las cantantes más idolatradas, está por volver con nueva música. Garbage, con su octavo disco de estudio, Let All That We Imagine Be The Light.

Fotografía Getty Images

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Garbage?

Desde hace unos días, la banda encabezada por Shirley Manson reveló que tenía listo un nuevo disco. Ahora, se dan a conocer detalles. Desde la fecha estreno del album, hasta tracklist.

Let All That We Imagine Be The Light saldrá a la luz el próximo 30 de mayo, pero desde ahora puede comprar en preventa por medio de garbage.com. EL disco está conformado por 10 canciones, algunas de las cuales podrán escucharse dentro de muy poco.

Imagen: YouTube

La nueva música de Garbage fue grabada en las instalaciones Red Razor Sounds, en Los Angeles, y en el estudio de Butch Vig, Grunge is Dead… más intimo no se puede: incluso algunas sesiones se realizaron en el cuarto de Shirley Manson.

Un disco en el que la banda está “buscando las cosas buenas del mundo”

“Nuestro último álbum fue extremadamente directo. Nació de la frustración y la indignación; tenía una especie de tierra arrasada, algo cabreado”, comentó Manson para NME. “Sin embargo, con este nuevo disco sentí la compulsión de buscar un tipo diferente de energía. Uno más constructivo”.

De acuerdo con líder de Garbage, en Let All That We Imagine Be The Light se trató de imprimir la visión de la banda saliendo del subsuelo con reflectores mientras avanza hacia el futuro.

Foto: @Garbage

“[Estamos] buscando la vida, buscando el amor, buscando todas las cosas buenas del mundo que parecen tan escasas en este momento”, agregó Manson, explicando las ideas que permean en este nuevo disco.

Pues ahí tienen. Habrá que esperar un poco para este album que parece que iluminará nuestros oídos. Mientras llega la fecha, aquí les tenemos el tracklist:

‘There’s No Future In Optimism’

‘Chinese Fire Horse’

‘Hold’

‘Have We Met (The Void)’

‘Sisyphus’

‘Radical’

‘Love To Give’

‘Get Out My Face AKA Bad Kitty’

‘R U Happy Now’

‘The Day That I Met God’

