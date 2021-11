¡George FitzGerald armó un DJ set espectacular para #SopitasXAireLibre!

Después de mucha espera, el Corona Capital por fin regresó a nuestras vidas para darnos dos días llenos de música y buena vibra. Durante este fin de semana tuvimos chance de ver a un montón de bandas y artistas que les traíamos ganas, pero también nos sorprendieron varios actos que superaron por completo nuestras expectativas. Tal es el caso de George FitzGerald, quien armó una fiestota en la carpa Viva Aerobus del festival.

Esta no era la primera vez que este DJ y productor británico se presentaba en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. En el Corona del 2015, FitzGerald tocó y dejó al público con un gran sabor de boca. Sin embargo, seis años después, regresó al festival para aventarse un gran set en el que combinó sus hits con las rolas de su más reciente material discográfico, All That Must Be. Pero aunque no lo crean, eso no fue lo único que armó.

Platicamos con George FitzGerald y hasta nos armó un DJ set

Resulta que además del showsazo que dio en el Corona Capital 2021, George FitzGerald aprovechó su visita a la Ciudad de México para darse una vuelta por la cabina de #SopitasXAireLibre. En el programa platicamos con él sobre su participación en el festival, e incluso dijo que su presentación ha sido de las mejores que ha tenido un buen rato, porque el público y todo se junto para hacer de ese un momento muy especial.

Por si esto no fuera suficiente, también nos contó cómo ha cambiado su vida desde que el coronavirus se convirtió en pandemia, la evolución musical que ha experimentado a lo largo de los años y hasta de crear rolas en formatos de sonido que te vuelan la cabeza como Dolby Atmos (si tienen Apple Music, les recomendamos ampliamente que escuchen su nuevo sencillo “Ultraviolet”, después nos lo agradecen). Sin embargo, tenía una sorpresa para nosotros.

Después de la charla que nos aventamos con George FitzGerald, nos armó un DJ set espectacular en vivo y a todo color tomando en cuenta que aún era temprano y en la CDMX mucha gente ya estaba en camino al trabajo (o como nosotros, cargando el cansancio de dos días de fiesta y música del Corona Capital). Y qué creen, que las rolas que mezcló tiene de todo un poco, pero en general es increíble para arrancar el día con toda la actitud.

Pero ya estuvo bueno de hablar. Si ustedes no tuvieron chance de escuchar el DJ set que George FitzGerald nos hizo para #SopitasXAireLibre o quieren echárselo otra vez, lo pueden checar a continuación: