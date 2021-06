¿Con My Chemical Romance? Gerard Way habla sobre la posibilidad de lanzar música nueva

Sin duda, una de las noticias que más emocionales nos puso en 2019 fue el regreso de My Chemical Romance a los escenarios. Luego de casi siete años en silencio, la banda estadounidense anunció con bombo y platillo que volverían para dar un concierto de reunión, el cual por supuesto se agotó en segundo y fue tendencia en redes sociales. Sin embargo, desde entonces los planes que tenían para el 2020 se vieron afectados por el coronavirus.

Como recordarán, Gerard Way y compañía tenían armada una gira por distintos países, la cual se tuvo que posponer por obvias razones. Sin embargo, durante el 2020 soltó varias rolas como solista que había guardado en el baúl de los recuerdos y bajita la mano también dio pistas de que estaba trabajando en música nueva, aunque no especificó si era en solitario o junto a sus demás compañeros. Pero ahora nos queda claro que sí está componiendo por su parte.

Gerard Way platicó con Five Hargreeves

Resulta que hace unos días el frontman de My Chemical Romance y creador de The Umbrella Academy, tuvo una charla bastante larga y tendida con Aidan Gallagher, quien le da vida a Five Hargreeves en la serie de Netflix. Ahí, el actor aprovechó para preguntarle al vocalista sobre el proceso de grabación detrás del discazo de la banda, The Black Parade, y sus experiencias mientras trabajaba en este álbum tan importante.

De acuerdo con NME, Gerard Way contestó que simplemente, componer y crear este material discográfico que los terminó de consolidar a nivel mundial, fue un momento en el que tanto él como la banda, tuvieron mucha libertad creativa y no había miedo porque confiaban en lo que estaban haciendo:

“Me sentí perfectamente cómodo simplemente improvisando; me sentí muy cómodo con los chicos. Así que fue genial, porque todos nos preparamos y escribimos canciones, y empezamos a tocar, y entonces yo simplemente me abrí camino a través de lo que empecé a escuchar en mi cabeza, literalmente probando cosas, sólo experimentando. Me dieron el espacio necesario para hacerlo, así que nunca me sentí avergonzado por decir una palabra rara o por perder mi sello, ¿sabes?”.

¿Se viene música nueva de My Chemical Romance?

Luego de hablar de My Chemical Romance y cómo el proceso de grabación de The Black Parade lo influyó en la música que compuso como solista, el cantante contó sobre la forma en que ha estado trabajando junto al productor Doug McKean, que ya había colaborado con la banda y con el propio Gerard Way y Ray Toro. Pero lo más importante de todo esto es que confirmó que ha escrito muchas cosas durante todo este tiempo.

“Lo que me ha estado funcionando últimamente es sentarme con Doug, trabajando en la música, y luego simplemente mirar mientras Doug mezcla, retoca, edita, programa más baterías.. Me siento literalmente allí y escribo lo más cerca posible de lo que creo que van a ser las letras finales, o al menos lo que me siento cómodo cantando en ese momento”, concluyó Gerard durante la plática con Aidan Gallagher sin dar más detalles.

Hasta el momento, no sabemos si se refiere a canciones que estrenará como solista o si en una de esas todo este proceso creativo lo está usando para componer lo nuevo de My Chemical Romance. De cualquier manera, es buen saber que además de todo lo que está haciendo con The Umbrella Academy, está dedicando mucho tiempo a escribir rolas. Si quieren checar la entrevista con Five Hargreeves, se las dejamos a continuación: