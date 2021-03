La historia de una pérdida personal que inspiró ‘Helena’ de My Chemical Romance

Las canciones de My Chemical Romance, en su mayoría, son una carta abierta para llorarle al desamor y a esas situaciones complicadas de la vida que nos tienen arrodillados y en medio de una tormenta preguntándonos qué es lo que hacemos mal. En pocas palabras, sus rolas son perfectas para la llamada ‘hora sad’.

Aunque la época ‘emo’ que se dio a principio de los años dos mil ya quedó atrás y hoy muchos sólo recordamos esos años donde llevábamos delineador negro y el pelo en la frente, no cabe duda que para muchos las canciones de My Chemical Romance fueron tan significativas que se quedaron plasmadas en nuestros corazones.

“Helena” es una de las canciones más reconocidas de My Chemical Romance

Y las canciones de la agrupación originaria de Nueva Jersey no sólo son significativas para sus fans, pues muchas de las creaciones de Gerard Way y compañía fueron inspiradas por sucesos que de alguna manera marcaron la vida personal de cada integrante de My Chemical Romance. Tal es el caso de la conocida “Helena”.

Esta pieza musical, perteneciente al segundo álbum de My Chemical Romance, Three Cheers for Sweet Revenge, es considerada como el sencillo más conocido de la banda. Uno que, en compañía del famoso video donde se ve a la banda asistiendo a un funeral, le abrió las puertas a muchos fans al mundo de la agrupación que anunció su reunión a finales de 2019.

Y una de las más especiales para los hermanos Way

Musicalmente esta rola es conocida por tener influencias de bandas como Iron Maiden y Jawbreaker. En cuanto al concepto, se habla de un sujeto que sufre un accidente automovilístico y llora la muerte de su acompañante llamada “Helena”, quien en realidad está viva. Sin embargo, la canción tiene un significado más personal.

Y es que pocos saben que la rola es un tributo de la banda para Elena Lee Rush, la abuela de Gerard y Mikey Way, quien falleció durante el proceso de grabación del segundo disco de My Chemical Romance. A ella la llamaban de cariño “Helen”, y Gerard tuvo la idea de juntar el nombre y el apodo de su abuelita para ponerle nombre a la canción de apertura en dicho disco.

Elena Lee Rush fue indispensable para el nacimiento de My Chemical Romance

Elena Lee Rush fue parte fundamental para la creación de My Chemical Romance, ya que ella empujó a los hermanos Way a seguir sus sueños en el mundo de la música. En el caso de Gerard, su abuela Elena también fue quien le enseñó a pintar, cantar, y a desenvolverse arriba de un escenario. Por ello él ha expresado que sin su influencia jamás se hubiera convertido en un músico reconocido.

La señora Lee Rush falleció durante la grabación del Three Cheers for Sweet Revenge, lo que cambió totalmente el sentido del mismo. Si bien Gerard Way quizo rendir homenaje a la memoria de su abuela a través de la canción principal del disco, “Helena” también sirvió a que el líder de My Chemical Romance desahogara los sentimientos que le provocó la partida de Elena.

Pero su partida también dejó muy herido a Gerard Way

“(“Helena”) es una carta abierta de enojo para mí. Se trata de por qué no estuve presente para esta mujer que era tan especial para mí, por qué no estuve allí durante el último año de su vida. El odio a uno mismo es siempre una gran parte de la letra. Me he sentido así toda mi vida”, dijo en ese entonces Gerard Way durante una entrevista para la revista Kerrang!

“No sé por qué, pero siempre me he odiado. Con suerte, ese odio a uno mismo se está convirtiendo en algo más ahora, con suerte se ha convertido en preocuparme por mí mismo y querer seguir vivo”, comentó en ese entonces Gerard Way, quien habló sobre cómo poco a poco había aprendido a manejar el tema de la muerte.

“Helena” también sirvió al vocalista de MCR para desahogar sus sentimientos por la muerte de su abuela

A pesar de que Gerard Way se culpaba por sentir que no estuvo con su abuela al estar en My Chemical Romance, su relación con Elena siempre fue muy estrecha y especial. Antes de que la banda se convirtiera en una de las más importantes para una generación, Elena incluso tuvo la oportunidad de asistir al primer show de la banda.

Acá está el video de esa noche memorable para Way y compañía (la menciona en el min 1:44)

Elena Lee Rush se fue sin imaginar lo que sus nietos lograrían

Ese dato lo confirmó el mismo Gerard Way en DVD The Black Parade is dead!, donde durante un concierto que ofrecieron en el bar Maxwell’s, de Nueva Jersey, dijo al público que el primer concierto que ofrecieron ahí fue el único al que asistió su abuela.

“Fue un show jodidamente asombroso y de hecho fue el único show donde mi abuela y la de Mikey nos pudo ver. Ella estaba a un lado de las bocinas, así que no sé cómo no se quedó sorda. Pero tuvimos un gran momento esa noche”, dice Gerard Way a partir del minuto 1:19:20.

Acá les dejamos el video para que lo chequen:

Quienes hemos experimentado la muerte de un ser querido sabemos lo doloroso que llegar a ser. Sin embargo, también somos conscientes de que muchos de ellos nos ayudaron desde pequeños a perseguir esos sueños que parecían lejanos. La abuela de Gerard y Mikey Way, sin duda, tiene un lugar especial en esa lista.