¡Wow! Gorillaz anuncia los artistas invitados para su concierto ‘Song Machine Live’

El próximo 12 y 13 de diciembre, Gorillaz brindará un concierto en streaming para presentar su séptimo álbum de estudio Song Machine, Season One: Strange Timez, uno que la famosa banda virtual estrenó el pasado mes de octubre y el cual nos voló la cabeza gracias a las grandes colaboraciones que encontramos en él.

El show en streaming de Gorillaz, titulado ‘Song Machine Live’, será uno donde Damon Albarn, Jamie Hewlett, 2D, Noodle, Murdoc, Russel, y la banda en vivo de la agrupación interpretarán las 17 pistas que componen la primera temporada del Song Machine. Un trabajo musical creado en los famosos Kong Studios, el lugar donde se llevará a cabo esta serie de presentaciones durante el próximo fin de semana.

Al igual que el álbum mismo, el concierto del proyecto creado por Albarn y Hewlett contará con la participación de varios artistas que ayudaron a crear la más reciente producción discográfica de Gorillaz. O al menos así lo ha confirmado 2D y compañía a través de su cuenta de Twitter en los últimos días, donde dejan ver que para este show en vivo echarán la casa por la ventana.

Serán Georgia, Peter Hook, Fatoumata Diawara, Leee John, Jpegmafia, Chai, 6lack, Earthgang, Beck, Slowthai y Elton John quienes aparecerán el próximo fin de semana para interpretar junto a Gorillaz algunas piezas como “The Valley of The Pagans”, “Aries”, “The Pink Panthom”, “Momentary Bliss”, y otras más a través de un show que combinará animación con música.

Who’s ready to see Beck this weekend at #SongMachineLive ??

— gorillaz (@gorillaz) December 10, 2020