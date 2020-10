¡Es bellísima! Gorillaz estrena “The Pink Phantom” junto a Elton John y 6LACK

Puede que este año no tengamos conciertos y festivales, pero si de algo no nos podemos quejar es que en todos estos meses de encierro la música no ha faltado. Desde que las bandas tuvieron que cancelar sus giras, la gran mayoría se puso las pilas para componer rolas durante la cuarentena, aunque antes de que la nación del coronavirus atacara, algunos estaban planeando volver por la puerta grande, como nuestros queridos Gorillaz.

A inicios de 2020, 2-D, Murdoc, Russel y Noodle confirmaron su regreso tras casi dos años de silencio con un proyecto muy interesante llamado Song Machine, una mini serie donde –fieles a su costumbre–aparecerían un montón de artistas grabando en los Kong Studios con la banda animada. Poco a poco fueron soltando más detalles, como que en realidad se convertiría en un álbum de estudio y que tendría más temporadas.

La banda animada regresó con todo

Gorillaz soltó la primera rola, “Momentary Bliss” junto a slowthai y Slaves, y de ahí en adelante hemos escuchado toda clase de canciones, como “Desolé” con Fatoumata Diawara, “Aries” en colaboración con Peter Hook y Georgia, “How Far?” con Skepta y el legendario Tony Allen, “Friday The 13th” con la participación del rapero Octavian” y “Pac-Man” donde el buen ScHoolboy Q tira rimas como si no hubiera un mañana.

Pero todo cambió hace algunas semanas cuando la banda reveló una canción de ensueño, “Strange Timez” junto al líder y vocalista de The Cure, Robert Smith. Además de presentarnos esa espectacular rola, también anunciaron el tracklist con los artistas que aparecerán en Song Machine y nos llevamos varias sorpresas, porque además de contar con músicos emergentes, tienen a verdaderas leyendas como el gran Elton John.

Gorillaz y Elton John colaboran en “The Pink Phantom”

Antes de escuchar esta rola, el cantante de “Rocket man” dijo en su cuenta de Twitter que siempre ha sido fan de 2-D y compañía, así que cuando Damon Albarn le pidió que se involucrara por supuesto que aceptó. No sabíamos qué esperar, porque Gorillaz y Elton John tienen a un montón de fanáticos pero el resultado fue espectacular, pues esta canción es una bella balada electrónica donde la voz del legendario artista luce por completo, combinándose con el rap de 6LACK.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un grandioso video dirigido por Jamie Hewlett, donde vemos a Elton adentrándose al mundo del grupo y convirtiéndose en una caricatura. A lo largo del videoclip lo vemos mano a mano con 2-D tocando al piano la melodía, mientras Murdoc anda por ahí intentando capturar al fantasma rosa, una verdadera joya visual que cualquiera disfrutará.

Song Machine, el nuevo disco de Gorillaz se estrenará el próximo 23 de octubre en plataformas digitales y en formato físico. Pero basta de hablar, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “The Pink Phantom”, la rola de la banda animada junto a Elton John y 6LACK