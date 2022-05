Pocos proyectos musicales son tan emblemáticos como Gorillaz. Más allá de los discos lanzados y las canciones compartidas, el grupo animado creado por Damon Albarn en colaboración con Jaime Hewlett se ha hecho legendario gracias a lo que representan gráficamente; lo animado y todo eso que adorna sus videos musicales a través de sus personajes.

Y vaya que han sido muchos años de verlos hacer cualquier cantidad de cosas alocadas. O sobre todo, cambiar de aspecto. Se reinventan bastante y eso es algo que también nos encanta. Así que vamos a curiosear por acá y veamos cómo han cambiado 2D, Noodle, Russell y Murdoc Niccals con el tiempo.

Foto: Getty Images

Los primeros esbozos

Luego de alcanzar el éxito con Blur y de mostrarse en los 90 como uno de los vocalistas más importantes del llamado britpop, el siguiente pasó de Damon Albarn debía ser diferente. Se venía una colaboración especial y no precisamente con alguien relacionado con la industria musical: el dibujante de cómics Jamie Hewlett, conocido a finales de los 80 y a lo largo de los 90 por el cómic Tank Girl (que hasta tuvo una adaptación cinematográfica en manos de Rachel Talalay).

Así que en ese sentido, un poco de la influencia de aquel cómic se percibe en el trabajo Hewlett al momento de diseñador a los personajes de lo que sería Gorillaz. Toda la creación sucedió cuando ambos compartían departamento hacia finales de los 90 y fue así como, poco a poco, delinearon lo que vendría.

En el camino, incluso se toparon con futuros colaboradores y colaboradoras que eventualmente ayudarían a crear lo que Gorillaz sería. Una de ellas es la productora Cara Speller, quien cuenta a Shots que estaba trabajando por esos tiempos con Hewlett en un anuncio para la marca Virgin Cola y el dibujante, le comentó que estaba trabajando en un nuevo proyecto con Damon. Así, Speller se involucró más en la obra que el músico y el artista gráfico estaban realizando.

Bocetos de Gorillaz. Foto: Especial.

Foto: Especial.

Los primeros videos de Gorillaz

Llegó el nuevo milenio y en el 2000 precisamente, Gorillaz hacía su presentación formal con el EP Tomorrow Comes Today, liderado precisamente por el sencillo del mismo nombre. Un video animado sencillo, pero genial con un elemento gráfico que se replicaría en los videos del primer disco de la banda, es decir, “Clint Eastwood”, “19-2000”, “Rock The House” y más.

Eso sí, entre “Tomorrow Comes Today” y “Clint Eastwood” o incluso “19-2000” se ve un cambio sustancial en la animación, pues al menos en estos dos últimos hay una buen cantidad de movimientos mucho más dinámicos entre los dibujos y los elementos que los acompañan. Eso sí, si pudiéramos definir un poco el tipo de gráficos que Gorillaz tenía en ese momento, lucía muy similar a las animaciones flash tan populares en esos primeros años del nuevo milenio.

Gorillaz e “19-2000”. Foto: Captura de YouTube.

Toma del video “Tomorrow Comes Today”. Foto: Captura de YouTube.

3D e interactuando con elementos más realistas

El primer gran salto de Gorillaz en el terreno de la animación, fue sin duda su aparición ‘en vivo’ de su presentación en los Brit Awards del 2002. Fue sorprendente ver a 2D y compañía en sus versiones en tercera dimensión (3D) frente a un público que quizá, no se esperaba algo así de llamativo. Con el pasar de los años, ese elemento se replicó en otras presentaciones como en el 2006 cuando aparecieron con Madonna en esa misma premiación.

Gorillaz tocando ‘Clint Eastwood’ en los Brit Awards del 2002. Foto: Getty.

Tal vez, este sería el paso más importante para que la banda virtual se aventurara a incorporar elementos más realistas en los videos tanto de Demon Days como de Plastic Beach. “Dare” y “Feel Good Inc.” son el mero ejemplo de cómo en el primero de estos discos, Gorillaz comenzaba a interactuar completamente con elementos reales.

Y la cosa no cambió tanto en ese sentido. Pero al menos en este punto, el diseño de los personajes ya no era tan básico, variaba en vestimenta, expresiones, movimientos y en el caso de Noodle, era claro que se volvió la protagonista más cambiada en cuanto a su diseño.

El elemento 3D también formaría parte de la videografía de esa época, con un video increíble realizado para “Stylo” que debe ser uno de los más ambiciosos en la carrera gráfica del grupo (con todo y Bruce Willis incluido). Una joya.

Gorillaz en la época de ‘Demon Days’. Foto: Especial.

Noodle en el video de “Dare”. Foto: Captura de YouTube.

Frame de “On Melancholy Hill”. Foto: Captura de YouTube.

Captura del video “Stylo”. Foto: YouTube.

También puedes leer: La historia de “On Melancholy Hill” y cómo casi no pertenece a Gorillaz

‘Humanz’ y ‘The Now Now’: el envejecimiento cool de Gorillaz

Bueno, ya habían incursionado en el realismo, el CGI y la animación en 3D, así que quizá era momento de volver un poco a la animación en segunda dimensión… pero no precisamente a los diseños más tradicionales. En la etapa de Humanz a The Now Now, Gorillaz volvió al dibujo animado caricaturesco, pero con sus personajes dibujados de manera más elaborada y madura.

Eso debe tener sentido debido al buen tramo de tiempo que pasó entre Plastic Beach (2010) y The Fall (2011), hasta Humanz (2017) y The Now Now (2018). Siete años pasaron y los personajes en algún momento tenían que ‘aseñorarse’; envejecer (bueno, tampoco es como que se ven viejitos o algo así). Y en esa etapa, el video más icónico debe ser por mucho “Saturn Barz”, que incluyó un esfuerzo conjunto de producción por parte de Google, YouTube, Cara Speller, Damon Albarn y Hewlett con una implementación de la realidad virtual que aún no se usaba tanto hasta hace poco.

Para The Now Now, la animación predominante fue prácticamente la misma con las obvias variaciones de diseños, vestuarios y otras cosillas. Pero qué detalle tan divertido fue incluir a Ace, villano de Las chicas superpoderosas, como un miembro de la banda en sustitución temporal de Murdoc. Eso abona a la historia de Gorillaz en el concepto más allá de la imagen.

Foto: Especial.

Gorillaz en la etapa de ‘Humanz’. Foto: Arte original de Jamie Hewlett.

Foto: Especial.

‘Song Machine’ y la etapa más definida de la banda

Gorillaz entendió que al final, su esencia más pura está en la animación más caricaturizada. Pero como en todo, debe haber cambios y una evolución que sea sustancial y llamativa. Y en ese sentido, el proyecto nunca ha defraudado cuando debe reinventarse.

Su diseño y todo lo que nos muestran siempre en pantalla, es impactante, hipnótico y genial. En Song Machine, la identidad sigue siendo la misma, con esas ganas de darnos un dibujo animado que siga siendo genial. Y de paso, ofrecernos uno que otro detallito cool como Elton John animado o 2D con ojos.

Y para ustedes, ¿cuál es la mejor etapa de Gorillaz en cuanto a lo gráfico? Ahí nos cuentan.

Foto: Especial.

Foto: Captura de YouTube.