Con 24 años de trayectoria y seis discos de estudio, podemos decir que Gorillaz tiene un repertorio amplio de canciones que se han ganado un lugar especial en el corazón de los fans. Y sin duda “On Melancholy Hill” es una de ellas.

Lanzada en el año de 2010 como el tercer sencillo del disco ‘Plastic Beach’, la canción se volvió bastante popular gracias a la letra (con tintes románticos/tristes) y al video animado donde pudimos ver a Noodle escapando del Harriet M., un barco que está siendo atacado por piratas.

Foto: YouTube

La historia animada de “On Melancholy Hill” nos atrapó hace 12 años

Como recordarán, un miembro de la tripulación es quien entra al cuarto de Noodle para llevarla a los botes salvavidas. En el proceso ella saca un fusil que guarda en su maleta, comienza a disparar contra los aviones que están bombardeando el barco y al final termina a salvo en un bote donde apenas pudo subir su guitarra y otros objetos.

Por su parte, Murdoc, 2-D y Cyborg Noodle (la cual creó el bajista de Gorillaz al creer que Noodle había muerto) viajan en el fondo del océano acompañados de los colaboradores que aparecen en el álbum, tales como Lou Reed, Snoop Dogg, De La Soul, Mick Jones y Paul Simonon.

Foto: YouTube

El video animado nos mostró la travesía de la banda para llegar a Plastic Beach

Conforme avanza el video apreciamos el inesperado reencuentro de Noodle con Rusell (quien se vio afectado al comer desechos tóxicos) y la llegada de 2-D, Murdoc y Cyborg Noodle a Plastic Beach, la cual aprecian al finalizar el clip.

En cuanto al significado, Murdoc indicó que la canción era sobre “ese sentimiento, ese lugar, que a veces te llega al alma, como si alguien te hubiera bajado los neumáticos. Es bueno romper el álbum con algo un poco más ligero. Es bueno tener algo que sea un momento pop genuino en cada álbum. Y este es uno de esos”, dijo el bajista en un comunicado.

Foto: Youtube

Se dice que originalmente la canción no iba a ser de Gorillaz

La canción es hasta el momento uno de los sencillos más famosos de Gorillaz, sin embargo, pudo no ser así, ya que Damon Albarn creó esta canción para The Good, the Bad & the Queen, otro de sus proyectos musicales.

En el año 2006, en una entrevista que The Good, the Bad & the Queen dio sobre Tony Allen, la banda también comandada por Albarn interpretó una versión original de “On Melancholy Hill”, algo que en su momento dio a entender que la rola era originalmente para el catálogo de dicha banda.

Pero se convirtió en uno de los grandes éxitos de la banda virtual

Por otro lado, algunos fans afirmaron que en realidad la rola se trataba de un lado B creado por Gorillaz después del ‘Demon Days’ y antes del ‘Plastic Beach’. Lo que es cierto es que al final la canción se convirtió en una de las rolas más conocidas de la banda y donde Damon nos plasmó su visión sobre la melancolía.