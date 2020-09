Una colaboración de ensueño: ¡Gorillaz lanzará una rola junto a Robert Smith de The Cure!

El 2020 parece ser un año sumamente extraño, donde prácticamente cualquier cosa podría pasar. Como siempre, la música sale al quite para darnos paz en estos momentos tan complicados que nos toca enfrentar, con algunas bandas que están trabajando en cuarentena para traernos rolas recién salidas del horno. Pero sin duda, nadie veía venir lo que Gorillaz acaba de anunciar, la que posiblemente sea la colaboración del año y no exageramos.

Como recordarán, la banda virtual liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett ha hecho más ameno el encierro lanzando algunas canciones a lo largo de estos casi seis meses. Fue en enero cuando anunciaron Song Machine, una serie de la cual hemos podido escuchar rolas en colaboración con toda clase de artistas, como slowthai, Slaves, el fallecido Tony Allen, Peter Hook, Georgia, Fatoumata Diawara, ScHoolboy Q, Octavian Essie y más.

¡Gorillaz y Robert Smith en una sola canción!

Sin embargo, esta no es la única sorpresa que Gorillaz trae para nosotros, pues ahora nos dejan con la boca abierta con una verdadera bomba que quizá nadie veía venir. Resulta que en los últimos días, 2-D, Murdoc, Noodle y Russel estuvieron recordando en sus redes sociales las canciones que han estrenado en todo este tiempo, aunque los fanáticos estaban siempre a la expectativa de un anuncio espectacular.

Pero después de muchos rumores, por fin confirmaron que en los próximos días llegará el siguiente episodio de Song Machine. Y eso no fue lo que le voló la cabeza a todos, lo más importante es que anunciaron que esta canción contará con la participación del mismísimo Robert Smith, líder y frontman de The Cure. Sí, así como lo leen, esto no es una broma del Día de los inocentes…

Esta rola se habría filtrado gracias a Shazam

Por supuesto que esta noticia es sumamente emocionante, pues estamos seguros que muchos por acá (nos incluimos), soñamos con escuchar la oscura y poderosa voz de Robert Smith en una rola de la banda animada. Pero… resulta que este anuncio –y así como otras cosas interesantes– se filtró hace unas cuantas semanas en el internet de las cosas, gracias a una de las aplicaciones que los melómanos aman, Shazam.