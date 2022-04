Graham Coxon está de vuelta con un nuevo proyecto llamado The WAEVE

Parece que las sorpresas no dejarán de llegar por parte de la industria musical este 2022. A lo largo de los últimos meses, un montón de artistas y bandas que nos encantan han estrenado varios discos que nos dejaron con la boca abierta y en lo que resta del año también se vienen álbumes alucinantes. Sin embargo, hay quienes decidieron crear nuevos proyectos para seguir explorando ritmos y sonidos, como el caso del gran Graham Coxon.

Como recordarán, el año pasado el guitarrista de Blur estuvo bastante ocupado. No solo estrenó el cómic Superstate, que vino acompañado de una banda sonora que se convirtió en un nuevo material discográfico del músico británico. También colaboró en el más reciente álbum de Duran Duran e incluso lo vimos tocando con esta legendaria banda en algunas ceremonias de premiación importantes. Pero al parecer, ya es momento de tomar otro camino.

Graham Coxon está de vuelta junto a Rose Elinor Dougall con The WAEVE

Resulta que este 2022, Graham Coxon volverá para presentarnos un nuevo proyecto llamado The WAEVE. De acuerdo con NME, en esta ocasión, el creador del soundtrack de The End of the F***ing World no estará solo, pues contará con el apoyo de Rose Elinor Dougall (cantante de la banda The Pippettes y que más tarde se convirtió en colaboradora habitual de Mark Ronson). Y la verdad es que este dúo promete muchísimo.

Según este mismo medio, Elinor y Coxon se pusieron en contacto en la Navidad de 2020. Durante el encierro empezaron a intercambiar mensajes y rápidamente comenzaron a escribir canciones antes de que siquiera pensar formar un nuevo grupo, inspirados por un amor compartido por la música folclórica inglesa, la narración de historias y los paisajes asociados al Reino Unido. Por si esto no fuera suficiente, dieron detalles sobre el proyecto.

Sobre The WAEVE, Graham Coxon y Rose Elinor Dougall comentaron que su música “se convirtió en algo propio, con una amplitud cinematográfica mientras se mantiene dentro una intimidad honesta llena de guitarras, saxofones y cuerdas que elevan las canciones a otros niveles”. Por si esto no fuera suficiente, también mencionaron que sus rolas tocan temas de olvido y rendición, que tienen un toque de esperanza y luz.

“Tenemos muchas ganas de dar rienda suelta a nuestro nuevo sonido frente al público. Hemos estado encerrados este año, ocupados en traducir los variados sonidos de nuestras canciones en un dinámico espectáculo en vivo”, concluyó el dúo. Por ahora no han revelado más detalles al respecto, solo que el 5 de mayo estrenaran una rola llamada “Something Pretty” y que darán un show íntimo en Londres, pero nos emociona saber que Coxon sigue reinventándose.