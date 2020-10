¡El Instituto Mexicano del Sonido estrena “My America Is Not Your America” con Graham Coxon!

2020 es una año extraño, uno donde la humanidad se ha tenido que enfrentar a toda clase de retos. La música tampoco se ha salvado de esto, pues más allá del parón que sufrió la industria por el coronavirus, muchos artistas están aprovechando el momento para componer y estrenar rolas que ya llevaban un buen rato cocinando en el horno, como el Instituto Mexicano del Sonido, que tiene un montón de sorpresas para nosotros en el futuro.

Después de casi cuatro años de silencio, Camilo Lara regresa con este proyectazo que mezcla toda clase de ritmos y sonidos. Hace algunos meses nos empezó a adelantar un par de sencillos que vendrán en su próximo álbum de estudio, DF, el cual será un tributo a la capital chilanga. Hemos escuchado rolas como “Se Compran” y “Yemaya” con Gaby Moreno, pero el disco estará repleto de colaboraciones muy importantes.

¡El Instituto Mexicano del Sonido colabora con Graham Coxon!

En entrevista para Sopitas.com, Camilo nos platicó los detalles de “My America Is Not Your America”, la rola en la que participa uno de los guitarristas más importantes de los 90, Graham Coxon de Blur. Aunque cuenta con la colaboración de este enorme músico, la idea de esta canción del Instituto Mexicano del Sonido empezó hace mucho tiempo y era algo muy ambicioso, crear algo realmente épico

“La canción llevaba como dos años que la estaba haciendo. Era una canción un poco inspirada como en el krautrock, en las canciones que son muy largas y que son casi como un mantra, que van creciendo y que van agarrando elementos. En algún punto de la grabación fui a Los Ángeles y ahí grabé un coro góspel para que tuviera como esta cosa de muchas voces, que fuera creciendo la canción”.

¿Cómo se dio la colaboración con Graham Coxon?

Por más extraño que parezca, el contacto con Graham Coxon fue algo muy natural entre dos personas talentosas que a pesar de venir de distintas partes del mundo comparten algo en específico, el amor por la música. Así que aprovechando que el guitarrista de Blur andaba por tierras mexicanas, Camilo aprovechó la oportunidad para llamarlo e invitarlo a pasar a su estudio, y el resultado es esta rola que tiene todo el toque del músico británico.

“Hace cuatro años, habíamos estado hablando con Damon Albarn cuando Toy Selectah y yo hicimos el proyecto de Compass para grabar con él, y cuando nosotros estábamos en México, él estaba en Inglaterra y viceversa, entonces nunca pudimos trabajar en el estudio. Pasaron ya muchos años y Graham tocó en México hace un año y lo contacté, le dije que si le interesaría juntarse para hacer algo y aceptó. Nos reunimos y le puse una serie de canciones y grabó guitarra sen varias canciones del disco, y en esta en particular le gustó mucho, tanto que cantó un pedazo de la canción y tocó la guitarra, fue increíble. “Soy mega fan de Blur y para mí estarlo viendo mientras grababa eso fue alucinante porque suena a Graham Coxon, en su voz, en su guitarra y oírlo en una canción tuya es maravilloso. Y la verdad es que la canción cayó en un momento increíble porque siento que toma otra fuerza y tiene una voz en inglés que me parecía importante que tuviera para mandar el mensaje que quería. Al terminar la sesión fuimos a comer cerca de la colonia Roma y estuvimos platicando horas”.

La inspiración de la letra en momentos tan tensos como los que vivimos

El mensaje que el Instituto Mexicano del Sonido quieren darnos con “My America Is Not Your America” es muy importante, sobre todo en estos momentos con tantas protestas sociales en los Estados Unidos. Para escribirla, Camilo Lara se inspiró en un montón de cosas pero siempre con un mismo objetivo, dejar muy claro que la percepción de nuestros vecinos del norte sobre su país y este continente no tiene nada que ver con lo que en realidad es.

“Cuando la empecé a hacer estaba escuchando mucho a los Talking Heads, también andaba oyendo el soundtrack de una película que se llama ‘Zoo Suit’ que habla un poco como de esta América imaginaria y al mismo tiempo tenía presente el muro de Trump, cómo de repente el América de Estados Unidos es un país, es de ciertas personas, no es incluyente; y el América de nosotros conocemos es un continente que tiene distinas razas, religiones y pensamientos, muy diferente. La canción habla de eso, de cómo para nosotros representa algo completamente distinto”.

El video nos muestra una gran postal de nuestro país

Y para rematar con esta espectacular colaboración, el Instituto Mexicano del Sonido también estrenan un video espectacular. En él vemos imágenes grabadas durante algunas de las protestas del Black Lives Matter y otras más de lugares icónicos de la CDMX como la calle de Madero, el Mercado de Flores de Jamaica y la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que ayuda a reforzar la idea de esa canción, mostrar las dos partes de América y apoyar el voto en las próximas elecciones en contra del presidente Trump.

La estamos sacando unos días antes de las elecciones norteamericanas y no es casualidad. Pensábamos que esta canción podía ser una más de muchas cosas que están pasando para apoyar el voto en contra de Trump, buscar el cambio porque aunque yo no voto en Estados Unidos, sé que el resultado de esa elección va a ser importante para nosotros y en lo que podamos ayudar a cambiar el chip, yo feliz”.

En unos cuantos meses podremos escuchar completo el nuevo disco de este proyectazo pero mientras eso pasa, dejen lo que están haciendo y chequen a continuación el video de “My America Is Not Your America”, la nueva rola del Instituto Mexicano del Sonido que cuenta con la voz y la guitarra del gran Graham Coxon: