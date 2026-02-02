Lo que necesitas saber:
Actualizaremos esta nota con la lista de ganadores a medida que avance la premiación.
¿La noche más importante de la música? Se puede debatir eso porque, bueno, la premiación es demasiado cuestionable desde hace tiempo… pero seguro que hay morbo por ver quiénes son los ganadores de los Grammys 2026.
Y como siempre, antes de la ceremonia televisada en la noche, la Academia de la Grabación reveló algunos de los ganadores de otras categorías que no suelen aparecer en la transmisión principal.
Porque ya saben, hay una infinidad de categorías que los ‘genios’ detrás de esta premiación consideran menores (o algo así). Pero bueno, acá les dejamos la lista de ganadores de los Grammys 2026.
Los ganadores de los Grammys 2026
Puedes checar la lista completa de ganadores aquí en el sitio oficial de los Grammys… y por acá, nosotros te iremos actualizando con las categorías principales y algunas otras que merecen más atención.
**En negritas va señalado el ganador/la nota se irá actualizando
Álbum del año
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Justin Bieber – SWAG
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let God Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – MUTT
Tyler, the Creator – CHROMAKOPIA
Canción del año
Lady Gaga – “Abracadabra”
Doechii – “Anxiety”
ROSÉ and Bruno Mars – “APT.”
Bad Bunny – “DtMF”
HUNTR/X – “Golden”
Kendrick Lamar and SZA – “luther”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Billie Eilish – “Wildflower”
Grabación del año
Bad Bunny – “DTMF”
Billie Eilish – “Wildflower”
Chappell Roan – “The Subway”
Doechii – “Anxiety”
Kendrick Lamar and SZA – “luther”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Rosé and Bruno Mars – “APT.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Mejor nuevo artista
KATSEYE
The Marías
Lola Young
Olivia Dean
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Mejor álbum de pop vocal
Lady Gaga – Mayhem
Justic Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2
Mejor interpretación pop vocal
Justin Bieber – “Daisies”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Lady Gaga – “Disease”
Chappell Roan – “The Subway”
Lola Young – “Messy”
Mejor álbum de música alternativa
The Cure – Songs of a Lost World
Bon Iver – Sable, Fable
Tyler, the Creator – Don’t Tap The Glass
Wet Leg – moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
Mejor interpretación de música alternativa
The Cure – “Alone”
Bon Iver – “Everything Is Peaceful Love”
Turnstile – “SEEIN’ STARS”
Wet Leg – “mangetout”
Hayley Williams – “Parachute”
Mejor interpretación de rock
Yungblud, Nuno Bettencourt, Frank Bello, and Adam Wakeman, II – “Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning”
Amyl and The Sniffers – “U Should Not Be Doing That”
Linkin Park – “The Emptiness Machine”
Turnstile – “NEVER ENOUGH”
Hayley Williams – “Mirtazapine”
Mejor canción de rock
Nine Inch Nails – “As Alive As You Need Me To Be”
Sleep Token – “Caramel”
Hayley Williams – “Glum”
Turnstile – “NEVER ENOUGH”
YUNGBLUD – “Zombie”
Mejor álbum de rock
Turnstile – Never Enough
Deftones – private music
HAIM – I quit
Linkin Park – From Zero
Yungblud – Idols
Mejor interpretación de metal
Turnstile – “Birds”
Dream Theater – “Night Terror”
Ghost – “Lachryma”
Sleep Token – “Emergence”
Spiritbox – “Soft Spine”
Mejor grabación de música dance o electrónica
Tame Impala – “End of Summer”
Disclosure & Anderson .Paak – “No Cap”
Fred Again.., Skepta and PlaqueBoyMax – “Victory Lap”
Kaytranada – “Space Invader”
Skrillex – “Voltage”
Mejor álbum de música dance o electrónica
FKA twigs – Eusexua
Fred again.. – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
RÜFÜS DU SOL – Inhale / Exhale
Skrillex – F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3
Mejor álbum de rap
Clipse – Let God Sort Em Out
GloRilla – GLORIOUS
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX
Tyler, the Creator – CHROMAKOPIA
Mejor canción de rap
Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay – “TV Off”
Clipse, John Legend, Voices of Fire – “The Birds Don’t Sing”
Doechii” – Anxiety”
GloRilla – “TGIF”
Tyler, the Creator featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – “Sticky”
Mejor interpretación de rap
Clipse and Kendrick Lamar – “Chains & Whips”
Cardi B – “Outside”
Doechii” – Anxiety”
Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay – “TV Off”
Tyler, the Creator featuring Teezo Touchdown – “Darling, I”
Mejor álbum de pop latino
Natalia Lafourcade – Cancionera
Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
Karol G – Tropicoqueta
Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
Mejor álbum latino de rock o alternativo
Aterciopelados – ‘Genes Rebeldes’
Astropical – ‘Astropical‘
Ca7riel & Paco Amoroso – ‘Papota’
Los Wizzards – ‘Algorhythm’
Fito Paez – ‘Novela’
Mejor álbum de música urbana
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin – Mixteip
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Mejor portada de un álbum (nueva categoría)
Tyler, The Creator – ‘Chromakopia’
Djo – ‘The Crux’
Bad Bunny – ‘Debí Tirar Más Fotos’
Perfume Genius – ‘Glory’
Wet Leg – ‘Moisturizer’
Mejor video musical
Doechii – “Anxiety”
Clipse – “So Be It”
OK Go – “Love”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Sade – “Young Lion”
Mejor música para una película
John Williams – Music by John Williams
Devo – Devo
Diane Warren – Relentless
Pharrell Williams – Piece by Piece
Raye – Live at the Royal Albert Hall
Mejor score y soundtrack para un medio visual
Ludwig Göransson – Sinners
John Powell – How to Train Your Dragon
John Powell & Stephen Schwartz – Wicked
Kris Bowers – The Wild Robot
Theodore Shapiro – Severance: temporada 2