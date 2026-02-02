Lo que necesitas saber:

Actualizaremos esta nota con la lista de ganadores a medida que avance la premiación.

¿La noche más importante de la música? Se puede debatir eso porque, bueno, la premiación es demasiado cuestionable desde hace tiempo… pero seguro que hay morbo por ver quiénes son los ganadores de los Grammys 2026.

Imagen ilustrativa.

Y como siempre, antes de la ceremonia televisada en la noche, la Academia de la Grabación reveló algunos de los ganadores de otras categorías que no suelen aparecer en la transmisión principal.

Porque ya saben, hay una infinidad de categorías que los ‘genios’ detrás de esta premiación consideran menores (o algo así). Pero bueno, acá les dejamos la lista de ganadores de los Grammys 2026.

Los ganadores de los Grammys 2026

Puedes checar la lista completa de ganadores aquí en el sitio oficial de los Grammys… y por acá, nosotros te iremos actualizando con las categorías principales y algunas otras que merecen más atención.

**En negritas va señalado el ganador/la nota se irá actualizando

Álbum del año

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Justin Bieber – SWAG
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let God Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – MUTT
Tyler, the Creator – CHROMAKOPIA

Canción del año

Lady Gaga – “Abracadabra”
Doechii – “Anxiety”
ROSÉ and Bruno Mars – “APT.”
Bad Bunny – “DtMF”
HUNTR/X – “Golden”
Kendrick Lamar and SZA – “luther”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Billie Eilish – “Wildflower”

Grabación del año

Bad Bunny – “DTMF”
Billie Eilish – “Wildflower”
Chappell Roan – “The Subway”
Doechii – “Anxiety”
Kendrick Lamar and SZA – “luther”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Rosé and Bruno Mars – “APT.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor nuevo artista

KATSEYE
The Marías
Lola Young
Olivia Dean
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren

Mejor álbum de pop vocal

Lady Gaga – Mayhem
Justic Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2

Mejor interpretación pop vocal

Justin Bieber – “Daisies”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Lady Gaga – “Disease”
Chappell Roan – “The Subway”
Lola Young – “Messy”

Mejor álbum de música alternativa

The Cure – Songs of a Lost World
Bon Iver – Sable, Fable
Tyler, the Creator – Don’t Tap The Glass
Wet Leg – moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Mejor interpretación de música alternativa

The Cure – “Alone”
Bon Iver – “Everything Is Peaceful Love”
Turnstile – “SEEIN’ STARS”
Wet Leg – “mangetout”
Hayley Williams – “Parachute”

Mejor interpretación de rock

Yungblud, Nuno Bettencourt, Frank Bello, and Adam Wakeman, II – “Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning”
Amyl and The Sniffers – “U Should Not Be Doing That”
Linkin Park – “The Emptiness Machine”
Turnstile – “NEVER ENOUGH”
Hayley Williams – “Mirtazapine”

Mejor canción de rock

Nine Inch Nails – “As Alive As You Need Me To Be”
Sleep Token – “Caramel”
Hayley Williams – “Glum”
Turnstile – “NEVER ENOUGH”
YUNGBLUD – “Zombie”

Mejor álbum de rock

Turnstile – Never Enough
Deftones – private music
HAIM – I quit
Linkin Park – From Zero
Yungblud – Idols

Mejor interpretación de metal

Turnstile – “Birds”
Dream Theater – “Night Terror”
Ghost – “Lachryma”
Sleep Token – “Emergence”
Spiritbox – “Soft Spine”

Mejor grabación de música dance o electrónica

Tame Impala – “End of Summer”
Disclosure & Anderson .Paak – “No Cap”
Fred Again.., Skepta and PlaqueBoyMax – “Victory Lap”
Kaytranada – “Space Invader”
Skrillex – “Voltage”

Mejor álbum de música dance o electrónica

FKA twigs – Eusexua
Fred again.. – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
RÜFÜS DU SOL – Inhale / Exhale
Skrillex – F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3

Mejor álbum de rap

Clipse – Let God Sort Em Out
GloRilla – GLORIOUS
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX
Tyler, the Creator – CHROMAKOPIA

Mejor canción de rap

Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay – “TV Off”
Clipse, John Legend, Voices of Fire – “The Birds Don’t Sing”
Doechii” – Anxiety”
GloRilla – “TGIF”
Tyler, the Creator featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – “Sticky”

Mejor interpretación de rap

Clipse and Kendrick Lamar – “Chains & Whips”
Cardi B – “Outside”
Doechii” – Anxiety”
Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay – “TV Off”
Tyler, the Creator featuring Teezo Touchdown – “Darling, I”

Mejor álbum de pop latino

Natalia Lafourcade – Cancionera
Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
Karol G – Tropicoqueta
Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Mejor álbum latino de rock o alternativo

Aterciopelados – ‘Genes Rebeldes’
Astropical – ‘Astropical‘
Ca7riel & Paco Amoroso – ‘Papota’
Los Wizzards – ‘Algorhythm’
Fito Paez – ‘Novela’

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin – Mixteip
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Mejor portada de un álbum (nueva categoría)

Tyler, The Creator – ‘Chromakopia’
Djo – ‘The Crux’
Bad Bunny – ‘Debí Tirar Más Fotos’
Perfume Genius – ‘Glory’
Wet Leg – ‘Moisturizer’

Mejor video musical

Doechii – “Anxiety”
Clipse – “So Be It”
OK Go – “Love”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Sade – “Young Lion”

Mejor música para una película

John Williams – Music by John Williams
Devo – Devo
Diane Warren – Relentless
Pharrell Williams – Piece by Piece
Raye – Live at the Royal Albert Hall

Mejor score y soundtrack para un medio visual

Ludwig Göransson – Sinners
John Powell – How to Train Your Dragon
John Powell & Stephen Schwartz – Wicked
Kris Bowers – The Wild Robot
Theodore Shapiro – Severance: temporada 2

