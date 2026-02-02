Lo que necesitas saber: Actualizaremos esta nota con la lista de ganadores a medida que avance la premiación.

¿La noche más importante de la música? Se puede debatir eso porque, bueno, la premiación es demasiado cuestionable desde hace tiempo… pero seguro que hay morbo por ver quiénes son los ganadores de los Grammys 2026.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook de los Grammys.

Y como siempre, antes de la ceremonia televisada en la noche, la Academia de la Grabación reveló algunos de los ganadores de otras categorías que no suelen aparecer en la transmisión principal.

Porque ya saben, hay una infinidad de categorías que los ‘genios’ detrás de esta premiación consideran menores (o algo así). Pero bueno, acá les dejamos la lista de ganadores de los Grammys 2026.

Los ganadores de los Grammys 2026

Puedes checar la lista completa de ganadores aquí en el sitio oficial de los Grammys… y por acá, nosotros te iremos actualizando con las categorías principales y algunas otras que merecen más atención.

**En negritas va señalado el ganador/la nota se irá actualizando

Álbum del año

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Justin Bieber – SWAG

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – MUTT

Tyler, the Creator – CHROMAKOPIA

Canción del año

Lady Gaga – “Abracadabra”

Doechii – “Anxiety”

ROSÉ and Bruno Mars – “APT.”

Bad Bunny – “DtMF”

HUNTR/X – “Golden”

Kendrick Lamar and SZA – “luther”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Billie Eilish – “Wildflower”

Grabación del año

Bad Bunny – “DTMF”

Billie Eilish – “Wildflower”

Chappell Roan – “The Subway”

Doechii – “Anxiety”

Kendrick Lamar and SZA – “luther”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé and Bruno Mars – “APT.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor nuevo artista

KATSEYE

The Marías

Lola Young

Olivia Dean

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Mejor álbum de pop vocal

Lady Gaga – Mayhem

Justic Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2

Mejor interpretación pop vocal

Justin Bieber – “Daisies”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Lady Gaga – “Disease”

Chappell Roan – “The Subway”

Lola Young – “Messy”

Mejor álbum de música alternativa

The Cure – Songs of a Lost World

Bon Iver – Sable, Fable

Tyler, the Creator – Don’t Tap The Glass

Wet Leg – moisturizer

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Mejor interpretación de música alternativa

The Cure – “Alone”

Bon Iver – “Everything Is Peaceful Love”

Turnstile – “SEEIN’ STARS”

Wet Leg – “mangetout”

Hayley Williams – “Parachute”

Mejor interpretación de rock

Yungblud, Nuno Bettencourt, Frank Bello, and Adam Wakeman, II – “Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning”

Amyl and The Sniffers – “U Should Not Be Doing That”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Turnstile – “NEVER ENOUGH”

Hayley Williams – “Mirtazapine”

Mejor canción de rock

Nine Inch Nails – “As Alive As You Need Me To Be”

Sleep Token – “Caramel”

Hayley Williams – “Glum”

Turnstile – “NEVER ENOUGH”

YUNGBLUD – “Zombie”

Mejor álbum de rock

Turnstile – Never Enough

Deftones – private music

HAIM – I quit

Linkin Park – From Zero

Yungblud – Idols

Mejor interpretación de metal

Turnstile – “Birds”

Dream Theater – “Night Terror”

Ghost – “Lachryma”

Sleep Token – “Emergence”

Spiritbox – “Soft Spine”

Mejor grabación de música dance o electrónica

Tame Impala – “End of Summer”

Disclosure & Anderson .Paak – “No Cap”

Fred Again.., Skepta and PlaqueBoyMax – “Victory Lap”

Kaytranada – “Space Invader”

Skrillex – “Voltage”

Mejor álbum de música dance o electrónica

FKA twigs – Eusexua

Fred again.. – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

RÜFÜS DU SOL – Inhale / Exhale

Skrillex – F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3

Mejor álbum de rap

Clipse – Let God Sort Em Out

GloRilla – GLORIOUS

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX

Tyler, the Creator – CHROMAKOPIA

Mejor canción de rap

Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay – “TV Off”

Clipse, John Legend, Voices of Fire – “The Birds Don’t Sing”

Doechii” – Anxiety”

GloRilla – “TGIF”

Tyler, the Creator featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – “Sticky”

Mejor interpretación de rap

Clipse and Kendrick Lamar – “Chains & Whips”

Cardi B – “Outside”

Doechii” – Anxiety”

Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay – “TV Off”

Tyler, the Creator featuring Teezo Touchdown – “Darling, I”

Mejor álbum de pop latino

Natalia Lafourcade – Cancionera

Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

Karol G – Tropicoqueta

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Mejor álbum latino de rock o alternativo

Aterciopelados – ‘Genes Rebeldes’

Astropical – ‘Astropical‘

Ca7riel & Paco Amoroso – ‘Papota’

Los Wizzards – ‘Algorhythm’

Fito Paez – ‘Novela’

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin – Mixteip

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – EUB Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Mejor portada de un álbum (nueva categoría)

Tyler, The Creator – ‘Chromakopia’

Djo – ‘The Crux’

Bad Bunny – ‘Debí Tirar Más Fotos’

Perfume Genius – ‘Glory’

Wet Leg – ‘Moisturizer’

Mejor video musical

Doechii – “Anxiety”

Clipse – “So Be It”

OK Go – “Love”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sade – “Young Lion”

Mejor música para una película

John Williams – Music by John Williams

Devo – Devo

Diane Warren – Relentless

Pharrell Williams – Piece by Piece

Raye – Live at the Royal Albert Hall

Mejor score y soundtrack para un medio visual

Ludwig Göransson – Sinners

John Powell – How to Train Your Dragon

John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

Kris Bowers – The Wild Robot

Theodore Shapiro – Severance: temporada 2