¡Greta Van Fleet comparte la canción “Age of Machine” y anuncia nuevo álbum!

La escena del rock en el mundo, que de repente aterriza la idea de que el género ‘está muerto’, tiene en Greta Van Fleet uno de los proyectos más interesantes debido a su tremenda influencia del rock clásico de los 70. Su peculiar estilo ha sido abrazo por una sector del público mientras otro critica el supuesto parecido de su propuesta con la música de Led Zeppelin.

Sea como sea, el joven grupo estadounidense se ha convertido en una de las bandas de rock que más llama la atención en la actualidad y ahora preparan la siguiente etapa de su carrera. Greta Van Fleet acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum que llevará por nombre The Battle at Garden’s Gate. Y sí: tenemos un nuevo adelanto.

Greta Van Fleet se encamina a un nuevo álbum

La industria de la música es dominada en los últimos años por la música urbana y el pop en general. Parecen lejanos los días en que canales como MTV apostaba por bandas de rock para llenar sus espacios o cuando algunos grupos engalanaban las premiaciones de todos los tipos. En medio de una panorama tal vez no tan favorecedor, Greta Van Fleet apareció.

Los hermanos Kiszka (Josh, Jake y Sam) junto su amigo Danny Warner irrumpieron en la escena estadounidense en 2017 con un par de EP’s, Black Smoke Rising y From the Fires, que los que inmediatamente llamaron la atención de los reflectores. ¿Por qué? El joven cuarteto estaba cimentando su carrera con un estilo de rock muy setentero.

Ver en YouTube

De aquellos primeros trabajos discográficos se desprendió su canción más reconocida, “Highway Tune”, que se coló en el gusto del público por su peculiar influencia de rock de antaño. Ya en 2018, Greta Van Fleet lanzó su primer larga duración llamado Anthem of the Peaceful Army que junto a sus grabaciones pasadas los puso en la mira de los Grammy.

La ceremonia de 2019 los incluyó en las categorías de Mejor Nuevo Artista, Mejor Actuación de Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock. Solo ganaron la última por From the Fires, pero obtener cuatro nominaciones ya era bastante bueno de por sí. Con todo eso a cuestas, la banda prepara su regreso para 2021 con todo y nuevo material.

También puedes leer:

‘The Battle at Garden’s Gate’

Faltan unos días para que 2020 por fin termine y de ahora mismo comenzamos a ver cómo pintan las cosas para 2021. En lo musical, ya tenemos algunos indicios de lanzamiento y Greta Van Fleet forma parte de ello. La banda acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo disco el próximo año.

The Battle at Garden’s Gate será lanzado al mercado y en plataformas el 16 de abril que viene con un par de probaditas de antemano. En octubre, la agrupación de Michigan lanzó el video oficial para “My Way, Soon” de la nada y sin dar indicios de que planeaban un nuevo áñbum. Ahora, con la liberación del sencillo “Age of Machine” por fin confirman las especulaciones.

El nuevo material está siendo producido por Greg Kurstin, conocido por su labor con artista de la talla de Foo Fighters y Paul McCartney. “Siempre dudo un poco acerca de mis habilidades como artista. Creo que muchos artistas se sienten así. Pero Greg se cierne sobre mí mientras estoy en el piano, y se interesa por lo que hacemos. Eso fue realmente importante para mí“, dijo el vocalista Josh Kiszka sobre el trabajo con Kurstin en un comunicado recogido por Consequence of Sound.

Seguramente en los próximos meses veremos nuevos adelantos del próximo material de Greta Van Fleet. Por lo mientras, acá puedes escuchar “Age of Machine” para que vayas calentando motores hacia el próximo mes de febrero.