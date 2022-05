Gwen Stefani montó un show muy ”Cool” y se llevó el Tecate Emblema 2022

Vamos a decirlo como es: Gwen Stefani lo dio todo en el Tecate Emblema. Una vez que se subió al escenario, icónica ”Rich Girl” desplegó un show épico, increíble, colorido, espectacular… en fin, todas las descripciones que podamos darles se quedan realmente cortas y ella en sí misma es pura magia.

Pero lo que Gwen ha hecho no solo es un asunto de un gran espectáculo; es también una muestra de que sus canciones, ya sea como solista o con No Doubt, ya tienen tintes de clásicos. Y eso, inevitablemente la encumbra completamente como una leyenda absoluta del pop.

Foto: Ocesa/Liliana Estrada

Puro temazo clásico

Gwen Stefani comenzó fuerte y no se guardó nada desde el primer momento. La emoción de la gente, el alarido y la energía brotaron cuando sonó el inicio de ”The Sweet Escape”, con la cantante saliendo al escenario acompañada de músicos y bailarinas que fueron el complemento perfecto para el showsazo que se veía venir.

Luego vino ”Sunday Morning”, en la que Gwen no dejó de correr de un lado a otro. Apenas iban dos rolas y el coro de la gente con el nombre de la estrella ya estaba resonando. Y ella dijo entonces que ”México, esta es la situación… los extrañé mucho. Esta es la otra situación: los voy a sacudir” y así llegó ”Underneath It All”.

Foto: Ocesa/Liliana Estrada

Lo siguiente fue ”Bathwater”, ”Baby Don’t Lie” y un trancazote de nostalgia con ”It’s My Life”. Para ese momento, lo conexión entre el público y la artista ya había llegado a otro nivel. ¿Por qué? Pues solo para que se den una idea, varias personas le habían aventado a Gwen ramos de flores. ”40 mil personas hoy… denme un beso. Practiqué mi español para ustedes”, dijo con un español machucado pero entendible.

La vibra de No Doubt

Si algo está claro, es que Gwen Stefani tiene mucho flow, estilo y carisma. Y si eso lo tuviéramos que traducir con una canción, esa seguramente sería ”Rich Girl”. Un temazo de esos que te hacen sentir empoderado; que te levantan nomás de escuchar su complicada secuencia lírica y que, de hecho, Stefani sabe que no está tan facilita de cantar.

“Haré un trato con ustedes. Necesito que me ayuden a cantar está canción porque está un poco difícil, pero se puede”, dijo la cantante. Y sí, la verdad es que no estuvo muy sencillo seguirle el paso, pero fue divertido intentarle.

Foto: Ocesa/Liliana Estrada

Gwen Stefani agradeció tener la oportunidad de estar con su público de México y dice que desearía que poder hablar mejor español. También mencionó que muchas de sus rolas le duelen, pero que las hace para nosotros con todo el amor posible.

Y así, llegó un enérgico recopilatorio de canciones de No Doubt del calibre de “Ex-Girlfriend”, ”Hella Good” y claro, la melancólica ”Don’t Speak” que por mucho acaparó el coro de la gente. Sin temor a equivocarnos (y era de esperarse), esta fue la canción en la que prácticamente todos la acompañamos cantando al unísono. Y es que ni siquiera se necesita estar dolido o recién salido de una relación amorosa para sentir ese golpazo emocional que la rola produce.

Foto: Ocesa/Liliana Estrada

Una fan afortunada y un cierre perfecto

Siguieron los éxitos de Gwen en su etapa solista, con “Wind It Up” y ”Cool” (una de las más esperadas sin duda). Debemos recalcar el tremendo show de la banda de acompañamiento, las personas que acompañan a Stefani en las coreografías y la gente que montó el sonido, porque de verdad dieron una lección de cómo debe montarse un espectáculo de primer nivel.

Y la prueba está en lo perfecta que se escucharon ”What Are You Waiting For?”, la sensual ”Luxurious” y ”Hey Baby”. Era claro que la icónica ex No Doubt venía con la intención de armar una verdadera fiesta. Y la celebración no podía estar completa sin el acercamiento a los fanáticos.

Gwen Stefani insistió sobre si alguien quería subir a cantar con ella al escenario. Las ganas seguro no faltaron y aunque nadie se aventuró, entendemos que una puesta en escena así de espectacular intimida a cualquiera. Pero el momento no se desaprovechó ya que una fan bien suertuda se llevó el autógrafo de la cantante en el brazo y una selfie que seguro guardará en los highlights de su vida entera. Todos queremos esa suerte y qué chido que alguien tuvo la fortuna de vivir ese breve pero poderoso instante.

El cierre fue enérgico. Bueno, toda la presentación en general lució intensa; divertida de principio a fin. Una locura total que terminó con ”Spiderwebs”, ”Just a Girl” y ”Hollaback Girl” derramando más flow a diestra y siniestra.

“Qué increíble noche me han dado. En el backstage pensaba en lo asombroso que ha sido esto…”, dijo Gwen Stefani cuando regresó después de tomarse un par de minutos para salir a rematar el show. Y si somos honestos, el sentimiento es bien recíproco porque ella se llevó la segunda noche del primer Tecate Emblema en una presentación de la que hablaremos siempre que salga a relucir la historia de este festival.

Foto: Ocesa/ Liliana Estrada