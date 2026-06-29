Lo que necesitas saber: Son pocas las informaciones que se tienen sobre este caso. Según los reportes, el festival siguió su curso luego del hallazgo.

Durante el último día del festival Electric Forest se descubrió el cuerpo sin vida de un bebé. Según los reportes, el cuerpo habría sido hallado en el área de camping del evento que se realizó del 25 al 28 de junio.

Festival Electric Forest / Foto: facebook.com/ElectricForest/

El cuerpo fue encontrado por un empleado de la empresa contratada para el servicio de baños

La terrible noticia fue confirmada por la Policía Estatal de Míchigan, en Estados Unidos. De acuerdo con el breve mensaje de las autoridades, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la persona responsable del abandono del cuerpo del bebé .

“Los investigadores solicitan la ayuda del público. Si estuvo en el área y observó algo inusual, o si tiene información que crea que pueda ser relevante, le animamos a que se presente”, señala el mensaje de la policía de Míchigan.

2026 Electric Forest Music Festival held in Rothbury, Michigan on June 26, 2026. Foto: ALIVE for Electric Forest)

De acuerdo con los informes, el cuerpo sin vida fue encontrado la mañana del domingo 28 de junio en el área de acampar del festival Electric Forest. El hallazgo fue hecho por un trabajador de la empresa que el festival contrató para ofrecer el servicio de baños portátiles, durante un mantenimiento rutinario.

Al respecto, la organización del Electric Forest se ha limitado a publicar un mensaje que reproduce el reporte de la Policía de Míchigan. Sin dar más detalles, también se solicita a los asistentes cooperar con información, si es que la tienen. “En la sede central estamos desconsolados y sabemos que nuestra familia de Forest también lo está”.

El festival siguió su curso, pese al hallazgo

El Electric Forest se realizó del 25 al 28 de junio en Rothbury, Míchigan, con la participación de decenas de DJs. De acuerdo con CBS, pese al lamentable hallazgo, el evento continuó para finalizar la noche del domingo, ya que no se consideró que existiera alguna “amenaza” para los asistentes.

Por el momento no hay más información al respecto, por lo que las autoridades piden a la gente evitar reproducir las especulaciones que se arrojan en redes sociales. Tanto para facilitar el curso de las investigaciones, como para respetar la integridad de las personas afectadas por este terrible suceso.